Между двух огней: Зеленский попал в американскую ловушку

Депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко потребовал от офиса президента Украины Владимира Зеленского обнародовать аудиозапись телефонного разговора главы государства с американским лидером Дональдом Трампом.

Реклама

Политик при этом выразил уверенность, что аудиоматериал существует.

«Согласно моим источникам, в офисе президента подобный протокол был задействован в ходе разговора с Дональдом Трампом», — заявил Гончаренко.

Скандал вокруг июльской беседы Зеленского и Трампа, в которой украинский глава обещает вернуться к расследованию дела вокруг деятельности сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, взбудоражил украинский политический истеблишмент. При этом Байден — один из главных кандидатов от демократов на выборах.

Несмотря на то, что после скандалов, связанных с именем Байдена, он стал уступать другому кандидату — Элизабет Уоррен — бывший вице-президент по-прежнему сохраняет серьезное влияние в Демпартии. При этом, по мнению члена Республиканской партии публициста Грега Вайнера, он «больше не фронтранер» предвыборной гонки.

С этим согласен и глава фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

«Совершенно очевидно, что Байден пострадает, а демократы, которые хотели выставить Трампа, рикошетом попали в Байдена», — говорит он.

После того, как прежний президент Украины Петр Порошенко покинул пост вместе со своей командой, о прежнем влиянии Байдена в стране речь уже не идет. Во времена Порошенко американец был частым гостем на Украине, он открывал двери в любые властные кабинеты, выступал в Раде и заявлял о необходимости большей борьбы с коррупцией.

Однако, как утверждает бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, Байден давил на Порошенко с требованием прекратить дело компании Burisma, в совет директоров которой входил его сын.

«Байден-старший по-бандитски наехал на нашего президента [Петра Порошенко]», — рассказывал он в интервью изданию «Страна.Uа» уже после своей отставки.

Шокин занимал должность генпрокурора Украины в 2015-2016 годах. Теперь он обратился в Высший административный суд с требованием признать незаконным его увольнение с должности.

Интерес к незалежной

В отличие от Порошенко, у Владимира Зеленского нет никаких обязательств перед Байденом. Однако политик тесно связан с Демпартией, которая может прийти к власти в США по итогам выборов 2020 года. А Украина в значительной степени зависит от поддержки заокеанского партнера.

При этом известно, что республиканский президент Джордж Буш-старший без большого пиетета относился к потенциальной украинской независимости. Посещая еще советскую Украину в 1991 году, Буш предупредил ее граждан об опасности «суицидального национализма». Его сменщик — демократ Билл Клинтон — начал активно заниматься демократизацией России. Администрация США в то время рассматривала Украину как альтернативный России центр на постсоветском пространстве.

В 1994 году Украина оказалась первой страной в регионе, которая стала членом программы НАТО «Партнерство во имя мира».

Несмотря на то, что впоследствии повестку НАТО активно продвигала на Украине администрация Буша-младшего, главным бенефициаром «евромайдана» стала администрация демократа Барака Обамы. Именно вице-президент Байден в то время вел переговоры — как с президентом Януковичем, так и с оппозицией.

Сменивший Януковича в кресле президента Порошенко не скрывал, что надеялся на победу Хиллари Клинтон на последних президентских выборах в США. Отношения украинского президента с новым хозяином Белого дома не сложились.

Что же касается Владимира Зеленского, то хотя он на днях встретился с Трампом на полях Генассамблеи ООН, эти переговоры можно назвать скорее вынужденными. Они проходили на фоне скандала, связанного с заявлениями Трампа о возможном давлении на Зеленского во время телефонного разговора. В США, в отличие от Украины, стенограмму уже опубликовали. И президент Украины был явно не готов к этому.

В условиях скандала и потенциального импичмента Трампа любые контакты с США для украинского лидера могут стать «токсичными».

Зеленский в отношениях с Трампом попал в сложное положение, считает глава фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев.

«И так будет плохо, и эдак. Игнорировать просьбу Трампа ему будет сложно, но не сделать ничего он тоже не сможет», — говорит эксперт.

Давление на Зеленского со стороны команды Трампа может только усилиться в ближайшее время. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани уже заявил, что вскоре будут представлены свидетельства незаконного влияния со стороны Украины на выборы в США в 2016 году.

«Урок тем, у кого есть порядочность. Никогда... не обвиняйте, основываясь на чистых слухах. Я получил прямые свидетельства, видеозаписи и документы, которые доказывают это. Смотрите и ждите!» — написал Джулиани в своем твиттере.

Попали в яму

В этих условиях Зеленский попадает в ту же ситуацию, в которой оказалась предыдущая администрация Украины с их поиском компромата на работавшего в стране будущего политтехнолога Трампа Пола Манафорта.

«С Манафортом на Украине уже вырыли яму», — говорит Рогулев.

В апреле 2019 года стало известно, что генпрокурор США Уильям Барр рассматривает новые сведения о том, что украинские чиновники времен Порошенко слили компромат о Манафорте в 2016 году. Как заявил глава Белого дома, это было сделано, чтобы помочь Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.

«Украинские усилия по саботажу кампании Трампа тихо работали на усиление Клинтон. Так что где расследование, генеральный прокурор?» — писал Трамп в своем твиттере летом 2017 года.

В то время источники The Washington Post в команде только что избранного президента Зеленского заявили, что он не является «врагом Америки» и не хочет вмешиваться во внутриполитический конфликт в США.

«Это точно не наша война. Мы должны держаться от подобного как можно дальше. Зеленский... не считает возможным политическое давление на правоохранителей Украины, чтобы Белый дом добился своих целей», — подчеркнул источник.

Уже через несколько месяцев Зеленский оказался втянут в противостояние между Трампом и демократами, завершение которого он увидит в 2020 году после президентских выборов.

Однако, даже если Байден сойдет с дистанции, демократы не бросят Украину. В четверг на слушаниях комитета по разведке в палате представителей его глава Адам Шифф заверил украинскую сторону, что США будут поддерживать борьбу с Москвой.

Пока неясно, когда состоится следующая встреча Зеленского и Байдена, и сигналов следует ждать от американского спецпредставителя Курта Волкера, который бывает в Киеве достаточно часто. Именно он, как утверждает адвокат Трампа Джулиани, первым наладил контакт между ним и представителями администрации Украины. При этом Волкеру следует быть осторожней, так как его имя тоже попало в письмо информатора, с которого начался «украинский скандал» в СМИ.