«Клуб неудачников»: вице-премьер Украины атаковал СНГ

Содружество независимых государств (СНГ) представляет собой «клуб неудачников», заявил вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает «Европейская правда».

«СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в «клуб удачников». СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история», — подчеркнул украинский политик.

По его словам, СНГ не способно помешать украинской евроинтеграции, потому что «в принципе ни на что не способно».

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СНГ — объединение, включающее в себя большинство республик бывшего СССР и функционирующее на добровольной основе. При президенте Петре Порошенко Киев неоднократно заявлял, что выйдет из состава СНГ, однако официально документы так и не были поданы.

При этом с 1 января 2014 года по 1 июля 2019 года Украина вышла из 19 соглашений и протоколов.

«Уведомления шли от старого правительства. Не так активно, но шли. В августе — сентябре ничего уже не было», — рассказали в исполкоме организации.

При этом, как сообщает НСН, причиной приостановки расторжения соглашений могли быть кадровые перестановки в госаппарате, в котором сейчас банально «не до этого».

Однако именно экс-президент Петр Порошенко вместе со своим министром иностранных дел Павлом Климкиным инициировали разрывы соглашений и выход из СНГ.

В августе 2019 года МИД России сообщил, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 млн рублей, передает ФАН. Формально Украина все еще является участником содружества, поскольку Киев не подавал в исполком СНГ официальных уведомлений о выходе из организации.

В российском ведомстве подчеркнули, что общую задолженность и порядок ее погашения определит Совет глав правительств Содружества, однако такое решение пока не принято.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ. Кроме того, он распорядился отозвать представителей страны из всех уставных органов СНГ.

Для украинцев членство в СНГ «окончательно ушло в прошлое» и делать там «больше нечего», заявлял украинский экс-президент.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского продолжение работы в СНГ «полностью зависит от политической воли новых украинских властей», указывали ранее в российском МИДе.

При этом, поскольку формально выход Украины из СНГ не состоялся, страну регулярно приглашают на заседания высших уставных органов и информируют об итогах заседаний. Отмечается, что Украина может продолжать участвовать в заседаниях.

Помимо регулярного разрыва соглашений, Украина с 2016 года вводит пошлины и накладывает эмбарго на российскую продукцию. Россия отвечает зеркально — в апреле, например, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о том, что Россия вводит запрет на поставки нефти и нефтепродуктов на Украину.

Несмотря на противоречия между Россией и Украиной, товарооборот между двумя странами растет. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2018 году внешнеторговый оборот вырос примерно на 16,5% по сравнению с 2017 годом, составив $14,9 млрд. При этом экспорт на Украину вырос на 20%, импорт из Украины — на 11,2%.

Отношения между Россией и Украиной заметно охладели после 2014 года — тогда в результате общенародного референдума в состав Российской Федерации на правах субъектов вошли Крым и Севастополь. Киев, поддерживаемый странами Запада, результаты референдума не признал — США, Евросоюз и Украины называют воссоединение Крыма с РФ «аннексией».

При этом за возвращение в Россию проголосовало подавляющее большинство крымчан — более 85% избирателей. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что «крымский вопрос» закрыт навсегда.

Масла в огонь подлила гражданская война, разгоревшаяся в Донбассе. В ответ на захват активистами административных зданий в регионе украинские власти начали так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО). Продолжающийся уже более пяти лет конфликт унес жизни более 13 тыс. человек, порядка полутора миллионов жителей региона бежали из страны.