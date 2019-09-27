«Клуб неудачников»: вице-премьер Украины атаковал СНГ

Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба назвал СНГ «клубом неудачников». По его словам, члены Содружества не сумели «цивилизованно расстаться», поэтому не могут создать ничего нового. Он подчеркнул, что СНГ не мешает интеграции Украины в Евросоюз. Ранее киевские власти объявили о выходе из СНГ и перестали платить взносы.

Содружество независимых государств (СНГ) представляет собой «клуб неудачников», заявил вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает «Европейская правда».

«СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в «клуб удачников». СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история», — подчеркнул украинский политик.

По его словам, СНГ не способно помешать украинской евроинтеграции, потому что «в принципе ни на что не способно».

СНГ — объединение, включающее в себя большинство республик бывшего СССР и функционирующее на добровольной основе. При президенте Петре Порошенко Киев неоднократно заявлял, что выйдет из состава СНГ, однако официально документы так и не были поданы.

При этом с 1 января 2014 года по 1 июля 2019 года Украина вышла из 19 соглашений и протоколов.

«Уведомления шли от старого правительства. Не так активно, но шли. В августе — сентябре ничего уже не было», — рассказали в исполкоме организации.

При этом, как сообщает НСН, причиной приостановки расторжения соглашений могли быть кадровые перестановки в госаппарате, в котором сейчас банально «не до этого». 

Однако именно экс-президент Петр Порошенко вместе со своим министром иностранных дел Павлом Климкиным инициировали разрывы соглашений и выход из СНГ.

В августе 2019 года МИД России сообщил, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 млн рублей, передает ФАН. Формально Украина все еще является участником содружества, поскольку Киев не подавал в исполком СНГ официальных уведомлений о выходе из организации.

В российском ведомстве подчеркнули, что общую задолженность и порядок ее погашения определит Совет глав правительств Содружества, однако такое решение пока не принято.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ. Кроме того, он распорядился отозвать представителей страны из всех уставных органов СНГ.

Для украинцев членство в СНГ «окончательно ушло в прошлое» и делать там «больше нечего», заявлял украинский экс-президент.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского продолжение работы в СНГ «полностью зависит от политической воли новых украинских властей», указывали ранее в российском МИДе.

При этом, поскольку формально выход Украины из СНГ не состоялся, страну регулярно приглашают на заседания высших уставных органов и информируют об итогах заседаний. Отмечается, что Украина может продолжать участвовать в заседаниях.

Помимо регулярного разрыва соглашений, Украина с 2016 года вводит пошлины и накладывает эмбарго на российскую продукцию. Россия отвечает зеркально — в апреле, например, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о том, что Россия вводит запрет на поставки нефти и нефтепродуктов на Украину.

Несмотря на противоречия между Россией и Украиной, товарооборот между двумя странами растет. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2018 году внешнеторговый оборот вырос примерно на 16,5% по сравнению с 2017 годом, составив $14,9 млрд. При этом экспорт на Украину вырос на 20%, импорт из Украины — на 11,2%.

Отношения между Россией и Украиной заметно охладели после 2014 года — тогда в результате общенародного референдума в состав Российской Федерации на правах субъектов вошли Крым и Севастополь. Киев, поддерживаемый странами Запада, результаты референдума не признал — США, Евросоюз и Украины называют воссоединение Крыма с РФ «аннексией».

При этом за возвращение в Россию проголосовало подавляющее большинство крымчан — более 85% избирателей. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что «крымский вопрос» закрыт навсегда.

Масла в огонь подлила гражданская война, разгоревшаяся в Донбассе. В ответ на захват активистами административных зданий в регионе украинские власти начали так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО). Продолжающийся уже более пяти лет конфликт унес жизни более 13 тыс. человек, порядка полутора миллионов жителей региона бежали из страны.