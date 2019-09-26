Импичмент: рассекречен донос на Трампа из-за Зеленского. LIVE

По мнению Магуайра, и осведомитель, который подал жалобу на президента Трампа, и генеральный инспектор, который ее рассмотрел, «действовали добросовестно».
«У меня есть все основания полагать, что они сделали все согласно букве закона», — сказал он.
Один из чиновников Белого дома назвал это злоупотреблением данной электронной системой, поскольку в звонке не содержалось ничего деликатного с точки зрения национальной безопасности.
Председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф написал Магуайру, что это «разумная просьба, которую Комитет решительно поддерживает». Он выразил надежду, что офис и.о. директора Национальной разведки немедленно ее выполнит.
«Я уверен, что вы можете понять, что крайне важно, чтобы разоблачитель, особенно тот, кто замешан в таком громком деле, связанном с президентом, имел опытного юрисконсульта рядом. Ваше сотрудничество в обеспечении этого процесса поможет облегчить проведение будущей встречи или дачи показаний», — написал адвокат осведомителя Эндрю Бакай в письме, адресованном председателю комитета по разведке Сената Ричарду Берру и его заместителю Марку Уорнеру.
Ранее информатор согласился дать показания конгрессу на определенных условиях, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полученную им переписку.
Одно из них — исполняющий обязанности директора Национальной разведки Джозеф Магуайр должен утвердить допуск к секретной информации для адвокатов осведомителя, чтобы они могли защищать интересы своего клиента перед конгрессом.
Исполняющий обязанности директора Национальной разведки Джозеф Магуайр, выступая в Комитете по разведке палаты представителей, заявил, что он «не политик». Он напомнил, что давал клятву защищать Конституцию США.
«Я не партизан и я не политик», — сказал он.
По словам главы нацразведки США, юристы Белого дома признали, что вопрос звонка Трампа Зеленскому не является «вопросом крайней важности».
После публикации жалобы осведомителя «ничего не изменилось», передает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Глава нацразведки США заявил, что у него не было доступа к тексту разговора американского и украинского лидеров до его обнародования, поэтому он не мог ничего предоставить конгрессу в ответ на жалобу.
В этом звонке Трамп упомянул американскую фирму по кибербезопасности и сказал: «Сервер, по их словам, есть у Украины». Американский лидер призвал Зеленского «выяснить, что случилось» с сервером.
«Я не знаю, почему президент ассоциирует эти серверы с Украиной», — написал информатор в сноске в своем письме.
Информатор выразил недоумение по поводу ссылок Трампа на CrowdStrike во время его разговора с украинским лидером.
Демократический национальный комитет нанял CrowdStrike в 2016 году для расследования взломов его компьютеров, в которых впоследствии обвинили российское правительство.
Адам Шифф назвал запись Белого дома разговора между Трампом и президентом Украины «самым наглядным свидетельством того, что президент Соединенных Штатов предал свою клятву во время исполнения служебных обязанностей».
«Предал свою клятву защищать нашу национальную безопасность и предал свою клятву защищать нашу конституцию», — заявил он.
Информатор пояснил, что Трамп не хотел встречаться с Зеленским, пока не увидит, как украинский лидер «решил действовать» при исполнении служебных обязанностей. такую информацию он также получил от официальных лиц США.
По словам информатора, он узнал от официальных лиц США, что Трамп поручил вице-президенту Майку Пенсу отменить запланированную поездку на Украину для участия в инаугурации Владимира Зеленского в мае. Вместо себя Трамп послал министра энергетики Рика Перри, который возглавил делегацию, указано в рассекреченной жалобе.
Он отметил, что вместо этого стенограмма была загружена в отдельную электронную систему, которая используется для хранения и обработки секретной информации любого особенно деликатного характера.
«Чиновники Белого дома сказали мне, что юристы «направили» их удалить электронную стенограмму из компьютерной системы, в которой они обычно хранятся для координации, доработки и распространения среди чиновников на уровне кабинета министров», — утверждает информатор.
По словам доносчика, после телефонного звонка он узнал от нескольких официальных лиц США, что высокопоставленные чиновники Белого дома стремились «заблокировать» все записи телефонного звонка, особенно официальную дословную расшифровку разговора. Эти действия доказали разведчику, что чиновники Белого дома осознали серьезность сказанного в ходе звонка.
Говоря о том, что американский лидер использует свои полномочия для вмешательства иностранного государства в выборы 2020 года, разведчик признал, что не был очевидцем описанных в документе событий.
Автор жалобы утверждает, что Белый дом стремился скрыть все записи разговора Трампа с Зеленским, «особенно дословную расшифровку».
По его словам, адвокат Трампа Джулиани потом встречался в Мадриде с советником украинского лидера Андреем Ермаком.
В жалобе отмечается, что адвокаты Белого дома уже обсуждали, как относиться к этому звонку, поскольку, по словам чиновников, «они видели, как президент злоупотреблял своим служебным положением в личных целях».
Сразу после публикации этих материалов Трамп написал в своем твиттере, что демократы пытаются разрушить республиканскую партию.
Информатор выразил обеспокоенность тем, что президент использует свою власть, чтобы «вмешиваться» в выборы. Жалоба основана на подозрении, что Трамп мог использовать свою власть, чтобы «добиваться вмешательства со стороны иностранного государства» в выборы.
По словам заявителя, личный адвокат президента Руди Джулиани «является центральной фигурой в этих усилиях».
Донос адресован председателю спецкомитета по разведке Палаты представителей конгресса США, демократу от штата Калифорния Адаму Шиффу и республиканцу от Северной Каролины Ричарду Берру.
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Белый дом обнародовал ранее стоявшую под грифом «секретно» жалобу анонимного сотрудника американских спецслужб на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, из-за которого в Соединенных Штатах разгорелся серьезный скандал. Мы будем следить на развитием событий в режиме онлайн.