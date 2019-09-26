Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу

Директор национальной разведки США Джозеф Магуайр и генеральный инспектор разведывательных служб Майкл Аткинсон предстали перед сенатским комитетом, который потребовал от них рассказать о показаниях информатора, сообщившего о давлении президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского в связи с «делом Байдена».

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Президент США в разговоре просил возобновить расследование вокруг украинской компании Burisma, с которой был связан Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Оно, как утверждает Трамп, было закрыто прежними властями Киева. Стенограмма беседы глав двух стран была опубликована Белым домом накануне.

По словам Магуайра, информатор, сообщивший о ситуации, не шпионит в пользу другой страны и не имеет каких-то политических интересов. При этом директор нацразведки отметил, что не смог сразу дать показания конгрессу, так как был связан «исполнительной привилегией» — так называется право президента не передавать парламенту документы, которые могут нанести вред национальной безопасности. Он предоставил материалы, как только получил разрешение от Белого дома.

Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал записку информатора перед слушаниями, которые стали началом расследования конгресса относительно возможного давления Трампа на Зеленского. При этом его результат потенциально грозит американскому лидеру импичментом.

Как сообщил начальству автор доноса, президент США дал понять, что не будет встречаться с Зеленским, пока не увидит выгодных для себя шагов со стороны коллеги. Среди ключевых фигур в окружении Трампа, которые активно помогают ему в подобных вопросах, сотрудник разведки назвал адвоката президента США Рудольфа Джулиани. Трамп при этом и правда упоминал Джулиани в своем разговоре с Зеленским, призывая президента Украины пообщаться с ним.

Как рассказал доносчик, он узнал от высокопоставленных чиновников, что Трамп поручил вице-президенту Майку Пенсу отменить запланированную поездку на Украину для участия в инаугурации Владимира Зеленского в мае. Вместо него Трамп послал министра энергетики Рика Перри.

Информатор также заявил, что готов дать показания конгрессменам, в случае если его адвокаты смогут получить уровень доступа к секретной информации для его защиты.

Пропавшая стенограмма

Опубликованная днем ранее стенограмма разговора представляет собой документ на пяти листах. Однако это не отчет «слово в слово», а запись, сделанная дежурными офицерами Совета по национальной безопасности, в обязанности которых входит зафиксировать беседу в письменной форме. В примечании к отчету говорится, что на «точность результата» может повлиять целый ряд факторов, включая телекоммуникационные помехи и даже акцент собеседников.

При этом информатор объяснил, что стенограмму удалили из системы общего пользования и загрузили в отдельную систему для хранения и обработки секретной информации.

«Чиновники Белого дома сказали мне, что юристы рекомендовали им удалить электронную стенограмму из компьютерной системы, в которой они обычно хранятся для координации, доработки и распространения среди чиновников на уровне кабинета министров», — утверждает сотрудник спецслужбы. Это дало ему понять, что содержание звонка имело большое значение для администрации Белого дома.

Как рассказал «Газете.Ru» один из бывших чиновников американской администрации, «разговоры президента записываются». При этом он отметил, что в определенных случаях могут быть отступления от этого правила.

Обозреватель издания Slate Фред Каплан считает, что, вероятнее всего, существует и запись беседы. Об этом, по его мнению, говорит примечание об использовании программы для расшифровки голоса. Сотрудник аппарата, который расшифровывал запись, мог при этом удалить не предназначенную для обнародования информацию.

Пока не ясно, будут ли предоставлены конгрессу записи разговора Трампа и президента России Владимира Путина, но Каплан пишет, что ситуация напоминает случай с помощником главы США Ричарда Никсона. После того, как записи были предоставлены, выяснилось, что часть пленки была стерта, и Никсон был вынужден подать в отставку под угрозой импичмента.

Такая же угроза нависает и над Дональдом Трампом. Хотя минюст США не нашел признаков давления в обнародованной записи, демократы в конгрессе грозятся не прекращать расследование.

Разведка против Трампа

Личность информатора неизвестна, но пресса уже сравнивает его со знаменитым источником Уотергейтского скандала по прозвищу Глубокая Глотка, который снабжал журналистов The Washington Post информацией из стана Никсона.

В 2000-е годы источник раскрыл себя прессе, им оказался заместитель директора ФБР Марк Фелт.

Новый осведомитель из числа силовиков вновь заставляет американскую прессу напомнить о враждебных отношениях президента США и американского разведывательного сообщества. Трамп считает разведку частью так называемого «глубинного государства», которое плетет интриги против него. Разведка действительно негативно относится к президенту США, и, как писали СМИ, опасение, что Трамп выдаст иностранному государству секреты, заставило ЦРУ эвакуировать своего шпиона из России.

Сегодня в связи с расследованием скандала разведывательное сообщество США вновь находится в «эпицентре событий», как и Джозеф Магуайр и генеральный инспектор разведывательных служб Майкл Аткинсон. Последний был назначен на эту должность в 2017 году и считается человеком, далеким от политики, что, как отмечает Politico, дает ему возможность оставаться независимой фигурой.

Сложнее ситуация с главой Национальной разведки США Джозефом Магуайром. Отставной вице-адмирал ВМС США, он занял этот важнейший пост в стране совсем недавно и может подвергаться давлению.

В то же время сам Магуайр дал понять, что готов уйти в отставку, если Белый дом не даст ему проверить жалобу информатора. Как писало издание The Washington Post, главный разведчик предупредил, что не намерен скрывать данные от конгресса.

Не исключено, что на позицию Магуайра могли повлиять конгрессмены. Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф заявил, что демократы намерены урезать финансирование Национальной разведки за отказ предоставить в распоряжение законодателей жалобу на содержание разговора Трампа и Зеленского.