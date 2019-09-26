«А где наш ответ?» Соловьев возмутился речью Зеленского в ООН

Российский телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Киева после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом шоумен написал в своем телеграм-канале.

«А где наш ответ? Где наши контрмеры (в народе называемые санкции) против Украины?» — возмутился Соловьев.

Он также подчеркнул, что «уже, очевидно, пора» вводить санкции. Кроме того, по мнению Соловьева, Зеленский — это «Порошенко 2.0». Наконец, телеведущий заявил, что

если Москва на самом деле ведет против Украины боевые действия, то Киев должен ввести военное положение и объявить войну России.

Соловьев также добавил, что если Зеленский не предпринимает таких шагов, то он «лжет с трибуны», говоря о войне.

Реклама

Зеленский ранее в ходе своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что на Украине идет война «с Россией».

«Никто из вас не может чувствовать себя в безопасности, когда идет война на Украине, когда идет война в Европе. Роковой может стать мысль, что вас это все не касается и никогда не коснется», — сказал он. По словам Зеленского, «чужой войны» в мире не может быть. Он также напомнил, что из-за попыток «закрыть глаза» был заложен фундамент для двух мировых войн, передает НСН.

«Ценой невнимательности, ценой молчания, бездействия или нежелания уступать собственным амбициям стали десятки миллионов человеческих жизней», — отметил украинский президент.

Кроме того, Зеленский продемонстрировал ГА ООН крупнокалиберную пулю, которой в Донбассе был убит украинский оперный певец Василий Слипак. По словам президента Украины, талантливого артиста убила пуля ценой в $10.

«К сожалению, сегодня на нашей планете это стоимость человеческой жизни», — отметил он.

Василий Слипак погиб в Донбассе летом 2016 года, по данным украинской прессы, он воевал в рядах 7-го отдельного батальона «Правого сектора» (организация запрещена в России). Певца посмертно наградили орденом «За мужество».

Как сообщает ФАН, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал выступление Зеленского в ООН.

Сенатор напомнил, что прекращение конфликта в Донбассе является главной задачей президента Украины в настоящий момент. Его обвинения в адрес России свидетельствуют, что он не понимает, как решить эту задачу, подчеркнул Клинцевич.

«Это — абсолютно тупиковый путь», — добавил российский сенатор.

Отношения между Россией и Украиной заметно охладели после 2014 года — тогда в результате общенародного референдума в состав Российской Федерации на правах субъектов вошли Крым и Севастополь. «Постмайданный» Киев, поддерживаемый странами Запада, результаты референдума не признал — США, Евросоюз и Украины называют воссоединение Крыма с РФ «аннексией».

При этом за возвращение в Россию проголосовало подавляющее большинство крымчан — более 85% избирателей. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что «крымский вопрос» закрыт навсегда.

Масла в огонь подлила гражданская война, разгоревшаяся в Донбассе. В ответ на захват активистами административных зданий в регионе украинские власти начали так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО). Продолжающийся уже более пяти лет конфликт унес жизни более 13 тыс. человек, порядка полутора миллионов жителей региона бежали из страны.

После президентских выборов и победы Владимира Зеленского ситуация кардинальным образом не изменилась. Зеленский спустя несколько недель после своей инаугурации был на передовой в Донбассе и пообщался с украинскими военными, однако этот визит принес лишь эскалацию конфликта. Тем не менее, хотя новый лидер и его министры называют РФ «агрессором», Киев проявляет большую готовность к диалогу, чем при экс-президенте Петре Порошенко и его сторонниках. В пользу прогресса в российско-украинских отношениях говорит обмен пленными, состоявшийся по итогам телефонных переговоров Зеленского и Путина.