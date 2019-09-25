«Никто не давил»: Зеленский сказал, что Киеву не нужна помощь США

В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН наконец состоялась первая встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которой украинский лидер пригласил своего американского коллегу в Киев. Трамп ответил на это, что постарается.

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Начались переговоры двух лидеров с шутки Трампа. Обратившись к Зеленскому, он сказал: «Вы сделали меня знаменитым!», имея в виду разгоревшийся в США скандал вокруг его просьбы о расследовании дела по деятельности кандидата в президенты Джо Байдена на Украине, из-за которой демократы инициируют процесс импичмента.

Зеленский же отметил, что Трамп не оказывал на него давления в ходе их телефонного разговора в июле этого, и он сам тоже не предпринимал подобных действий в отношении кого-либо на Украине.

«У нас был хороший разговор, мы говорили о многих вещах. Я думаю, что вы это прочитали [в стенограмме], что никто на меня не давил», — сказал Зеленский.

Причиной для публикации стенограммы разговора президентов в среду стала информация, появившаяся ранее в СМИ. Так, по данным The Wall Street Journal, глава США восемь раз обращался к Зеленскому с просьбой помочь с расследованием против сына его главного конкурента на предстоящих выборах 2020 года Джо Байдена. Демократы заявляют, что Трамп заморозил военную помощь Украине, чтобы надавить на Зеленского.

Имена Джо Байдена, а также Хантера Байдена — сына политика, работавшего на Украине, действительно дважды упоминаются в стенограмме.

Украинский глава подчеркнул, что не хочет вмешиваться в демократические выборы в США, которые пройдут в ноябре 2020 года.

«Я не хочу быть втянутым в демократические открытые выборы в США», — сказал он.

На переговорах поднималась и тема помощи Украине. В связи с чем Зеленский заявил, что его стране нужна поддержка, но не помощь.

«Нам не нужна помощь, нам нужна поддержка», — сказал он. Американский лидер в свою очередь призвал европейские страны сделать «гораздо больше» в плане помощи Украине.

До этого в проект американского бюджета на 2020 финансовый год было внесено предложение о выделении около $400 млн на решение вопросов украинской безопасности, а также была раморожена помощь в размере $250 млн, целесообразность которой ранее Трамп ставил под сомнение.

В то же время американский президент во время своей речи на Генассамблее накануне заявил, что его не устраивает расклад, при котором основную поддержку Украине оказывают США.

Трамп в беседе также посоветовал Зеленскому «продолжать прогресс» в отношениях с Россией. По словам американского главы, за последние месяцы в этом вопросе видна положительная динамика. Он выразил надежду, что Зеленскому удастся договориться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением», — отметил Трамп.

Глава США по итогам переговоров с Зеленским на полях Генассамблеи назвал их «фантастическими».

Встреча на полях Генассамблеи стала первой для Трампа и Зеленского. В сентябре их знакомство должно было состояться на мемориальных мероприятиях в Польше, но Трамп отменил поездку в последний момент, сославшись на ураган в США. Зеленскому пришлось довольствоваться разговором с вице-президентом США Майклом Пенсом.

При этом беседа политиков прошла на фоне скандала, вспыхнувшего в связи с их телефонным разговором. Противники Трампа обвиняют его в том, что во время разговора с Зеленским он якобы давил на последнего, призывая расследовать деятельность на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США, который входил в состав совета директоров крупной украинской энергетической компании при президенте Петре Порошенко.

Стоит отметить, что администрация Трампа не столь активна в отношениях с Киевом, как администрация Обамы. В свою бытность вице-президентом Байден был частым гостем на Украине, а украинских чиновников часто видели в Вашингтоне.

Трампа же интересуют чисто прагматические цели. Так, побывавший в Киеве незадолго до своей отставки помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон вел разговоры с украинской стороной о недопустимости продажи военного завода «Мотор Сич» КНР — стратегическому противнику США.

В то же время в конгрессе США есть немало сенаторов и конгрессменов, которые входят в неформальную группу «друзей Украины» и активно лоббируют интересы Киева. В сентябре в украинской столице побывали сенатор республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи. Они провели встречу с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком и поговорили о расширении военной поддержки Киева.