«Российская агрессия»: о чем Зеленский говорил в ООН

Во время своего выступления на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая проходит с 24 по 30 сентября, украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в проявлении агрессии. Трансляция его выступления идет на YouTube-канале «112 Украина».

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«Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни», — так начал свою речь Зеленский. По его словам, речь идет об украинском оперном певце Василии Слипаке, который погиб в Донбассе, «защищая Украину от российской агрессии».

До обострения конфликта в Донбассе Слипак выступал в самых престижных концертных залах Украины и мира, в том числе в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в Ковент-Гардене в Лондоне и Гранд-опере в Париже. Погиб он в июне 2016 года. По данным украинских СМИ, оперный певец воевал в составе 7-го отдельного батальона «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России). Впоследствии украинские власти посмертно наградили Слипака орденом «За мужество».

«Вы все, возможно, слышали его потрясающее пение, но, к сожалению, больше вы его никогда не услышите. Из-за чего? Из-за какого предмета?» — задался вопросом Зеленский и достал пулю калибром 12,7 мм.

«Я показываю вам этот предмет. Этот предмет погубил его жизнь», — подчеркнул украинский лидер, сравнив стоимость пули в $10 со «стоимостью человеческой жизни».

В продолжение своего выступления Владимир Зеленский отметил, что у каждой страны, представленной на Генассамблее, есть свои проблемы. Но, как подчеркнул глава Украины, «в современном мире не существует чужих войн». «Никто из вас не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведет войну в центре Европы», — уверен он.

Между тем на эти обвинения в адрес российской стороны отреагировали в Совете Федерации. По мнению сенатора от Крыма Сергея Цекова, Зеленский сделал только хуже своей стране. «Это заявление навредит прежде всего Украине, поскольку Зеленский продолжает риторику [экс-президента Украины] Петра Порошенко», — сказал Цеков РИА «Новости».

Член Совфеда подчеркнул, что украинский глава также ухудшает и свои позиции перед избирателями, которые надеялись на изменение риторики в отношении диалога с Россией.

«В центре Европы появилась страна, в которой идет гражданская война, в которой власти воюют с собственным народом. При поддержке западных партнеров здесь был организован майдан, затем госпереворот, ведутся боевые действия», — сказал политик, отметив, что при желании Киев мог завершить эти военный конфликт в любой момент.

В начале 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором», поскольку Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины, а также является стороной конфликта в Донбассе. Российская сторона же неоднократно заявляла, что не является участницей внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет на восток Украины войска, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Украинский президент в своей речи также назвал урегулирование военного конфликта в Донбассе своей главной задачей. «Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира являются моим заданием. Но не ценой жизней наших граждан, не ценой свободы или права Украины на собственный выбор», — добавил глава государства.

Зеленский напомнил при этом, что боевые действия на юго-восточной части Украины длятся уже в течение пяти лет. За это время, по словам президента страны, более 13 тыс. человек погибли, 30 тыс. были ранены, а «1,5 млн людей вынуждены покинуть свои дома».

Говоря о ситуации в Донбассе, он заявил, что необходимо пересмотреть мировые правила вместе с механизмами ООН, которые, по его словам, не работают.

«В конце концов, в этом новом мире наше государство потеряло часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан. Именно поэтому, кто как не Украина имеет сегодня право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил», — обратил внимание представителей мировых держав Зеленский.

При этом он отметил, что киевские власти не сомневаются в авторитете международных организаций таких, как ООН, но их способы работы «начинают давать сбой, а значит требуют обновления».

Между тем выступление украинского лидера не осталось без внимания среди пользователей сети. Так, блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий напомнил на своей странице в фейсбуке, как ранее предшественник Зеленского Петр Порошенко демонстрировал всем собравшимся на Всемирном экономическом форуме в Давосе продырявленный кусок металла. По словам Порошенко, это был фрагмент обстрелянного под Волновахой автобуса.

«Зеленский в ООН принес пулю. В ближайшие часы мемы о куске автобуса и паспортах погасят рейтинг процента на три. Давайте. Мочите себя. Закапывайте», — написал Шарий.