Инвестиции и «гуманитарка»: до чего договорились Путин и Мадуро

25 сентября в Кремле прошли переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро. Российский лидер заявил, что Москва поддерживает усилия власти Венесуэлы по налаживанию диалога с оппозицией:

«Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая институт президента и парламент. И мы, безусловно, поддерживаем тот диалог, который вы, господин президент, и правительство ведет с оппозиционными силами», — сказал Путин.

Как отметил российский президент, отказ от диалога в Москве считают «вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения».

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Назвав парламент страны «легитимным органом власти», Путин подчеркнул, что Москва считает законным деятельность национальной ассамблеи, которую контролирует оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо. В то же время, Москва не признает Гуайдо в качестве временного президента страны, как это сделали лидеры большинства стран Запада и США.

Стоит отметить, что в 2015 году, после того как оппозиция выиграла парламентские выборы, Мадуро фактически пытался лишить парламент власти, объявив выборы в «параллельный парламент» — так называемую конституционную ассамблею Венесуэлы.

На днях Мадуро, действительно, пошел на диалог с частью оппозиции в парламенте страны, что позволило вернуться в парламент депутатам от Единой социалистической партии. Впрочем, сам Гуайдо назвал эти действия «маневром» со стороны властей.

Как отмечают наблюдатели, это позволило Мадуро внести раскол в оппозицию, которую Гуайдо видел как единую силу в противостоянии с властями.

Между тем, попытки лидера нацассамблеи привлечь на свою сторону военных не увенчались успехом — армия сохранила лояльность Мадуро.

Сегодня стратегия оппозиции нацелена на удержание парламента: в 2020 году в стране пройдут выборы.

На встрече президенты говорили и об экономическом сотрудничестве. Президент России отметил рост товарооборота России и Венесуэлы, который составил 10% в последние месяцы. Однако Путин дал понять, что сегодняшние отношения Москва рассматривает как «гуманитарное сотрудничество». «Мы считаем, что это важно, с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия как своего рода гуманитарное сотрудничество», — цитирует РИА «Новости» слова российского лидера.

В то же время объем накопленных российских капиталовложений в Венесуэлу превысил $4,1 млрд. Москва активно вкладывалась в нефтяную индустрию Венесуэлы и хочет сохранить свои вложения. По оценкам Reuters, c 2006 года инвестиции России в эту страну оцениваются в $17 млрд. Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты указывали, что

надежды на возвращение Каракасом российских денег все меньше, особенно в условиях нестабильной политической обстановки.

Путин также сообщил, что сотрудничество наших стран в военно-технической сфере идет по графику. В основном, эти работы связаны с обязательствами России по обслуживанию ранее приобретенной Венесуэлой техники российского производства.

Слова о военном сотрудничестве прозвучали в момент, когда в Венесуэле проходят армейские учения. Маневры идут вблизи границы Колумбии — страны, которая оказывает давление на Мадуро и где находится немало представителей оппозиции.

Мадуро предпочел поездку в Москву визиту в Нью-Йорк, где в эти дни проходят пленарные заседания Генеральной Ассамблеи ООН — там Венесуэлу представляет вице-президент Дельси Родригес. Она присутствовала в зале во время выступления президента США Трампа, но демонстративно читала книгу о национальном герое Венесуэлы Симоне Боливаре. Трамп в своей речи обрушился на официальные власти Каракаса и заверил, что ее граждане находятся под защитой США.

Вместе с тем после ухода со своего поста помощника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона активность США на этом направлении утихла. Cреди причин отставки чиновника Трамп назвал «неприемлемую» позицию Болтона по Венесуэле.

Трамп не объяснил, что он имеет в виду, но, учитывая, что Болтон открыто выступал за интервенцию, Вашингтон, скорее всего, будет менять подход к Каракасу. При этом очевидно, что санкционный режим будет сохраняться, а недавно ограничения были только расширены.