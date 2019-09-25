Визовые обиды: депутаты хотят запретить в России лотерею грин-карт

Госдума России может рассмотреть возможность запрета проведения в стране лотереи на получение грин-карт (Green Card) после скандала с недопуском некоторых российских дипломатов на Генассамблею ООН.

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Как отметил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с изданием «Известия», Москва не должна оставлять без ответа решение американской стороны не выдавать визы некоторым членам российской делегации.

Как отметил парламентарий, действия США можно расценить как «дипломатический укол», а отмена лотереи на получении грин-карт в России будет адекватной реакцией.

«Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии». Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание», — пояснил депутат от партии «Справедливая Россия».

Если такое решение будет принято,

власти могут ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются будущие участники лотереи на грин-карту, либо же затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который занимается международными вопросами, выразил мнение, что Москва должна максимально жестко ответить Вашингтону.

Депутат от «Единой России» предложил, в том числе, заменить ряд сотрудников посольства США «на более компетентных».

«Надо напомнить нашим американским партнерам, что речь идет не о визите в США, а о поездке на сессию Генеральной Ассамблеи, это совершенно разные мероприятия», — цитирует его слова ТАСС.

Грин-карта дает обладателю право, не будучи американским гражданином, жить и работать в США. Она работает как удостоверение личности и дает те же права, что есть у граждан страны, кроме права голосования.

Карты разыгрываются каждый год с целью поощрять иммиграцию в США граждан государств, жители которых мало представлены в стране.

Первый день активной фазы мероприятий Генассамблеи ООН во вторник ознаменовался серьезным дипломатическим скандалом. Десяти членам российской делегации отказали в получении виз США, и они не смогли отправиться в Нью-Йорк.

В числе не получивших визу представителей российской делегации — глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

По мнению Косачева, США таким образом попытались затруднить работу россиян на Генассамблее ООН.

Он также отметил, что российские дипломаты напоминали о визах для членов официальной делегации американской стороне по несколько раз в день, и даже в ночное время — из-за разницы в часовых поясах.

«Они понимали, к чему они ее [ситуацию] ведут. И они осознанно ситуацию привели вот к скандалу, это чистой воды политическое решение. Здесь нет никаких технических осложнений», — заявил сенатор в эфире Первого канала.

Американская сторона, в свою очередь, заявила, что заявки на визы якобы были поданы в неправильные сроки. Посольство США же попросту отказалось комментировать «частные случаи подачи заявок».

В то же время, как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, документы подавались вовремя, а срок был установлен американскими дипломатами.

«Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой «рано сдали», — написала она в соцсети, добавив, что «что-то у ребят [американской стороны] сломалось капитально».

По мнению Захаровой, действия американцев стали проявлением «пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций». Она также подчеркнула, что произошедшее показывает неспособность США «хоть как-то прилично выполнять» международно-правовые обязательства.

Отказ в визах россиянам будет в центре обсуждения главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео, пообещала представитель МИД России.

Лавров, который возглавляет делегацию РФ, накануне прилетел в Нью-Йорк и выступит с трибуны ООН 27 сентября.

В Кремле тоже отреагировали на невыдачу виз россиянам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон фактически нарушил международные обязательства, и ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и ООН.

«Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы, с нашей стороны... со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры», — подчеркнул Песков.