Демократы пошли в атаку: Трампу готовят импичмент

В США начали подготовку к процедуре импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Об этом заявила спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. По ее словам, никто не может возводить себя выше закона, в том числе и президент США.

Основанием для процедуры импичмента может стать возможное использование Трампом своего служебного положения для давления на лидера иностранной державы: он якобы оказал давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против потенциального кандидата на пост президента США от демократов Джо Байдена и его сына в обмен на предоставление финансовой поддержки Украине.

Процедура предусматривает привлечение к ответственности посредством отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, которых обвиняют в «государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях».

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При этом, пишет CNN, демократы рискуют, так как объявляют о начале расследования, не имея на руках документов, прежде всего, стенограммы разговора.

Даже если решение о начале процедуры будет принято нижней палатой, в которой у демократов большинство, следующей инстанцией станет верхняя палата — сенат, который должен рассмотрев обвинения, решить, стоит ли голосовать за импичмент. Здесь необходима поддержка двух третей от состава палаты, чтобы отстранить президента.

Сенат в настоящее время контролируется республиканцами, которые вряд ли позволят снять представителя своей партии за год до выборов.

Трамп ранее заявил, что готов предоставить общественности и СМИ стенограмму своего разговора с Зеленским. Однако конгресс требует вызова в суд информатора, сообщившего о давлении Трампа на Зеленского. Он, по словам демократов, уже согласился дать показания.

Бывший госсекретарь США и соперница Трампа в избирательной кампании — 2016 Хиллари Клинтон уже поддержала начало процедуры импичмента. Она расценила обстоятельства, которые привели к решению палаты представителей, как «чрезвычайную ситуацию». Политик также назвала президента России Владимира Путина другом Трампа, от которого «необходимо защищаться».

По иронии судьбы последний раз процедуру импичмента в США применили против супруга Клинтон — Билла Клинтона. В 1999 году ему были предъявлены обвинения в лжи под присягой относительно его связи со стажеркой Белого дома Моникой Левински. Однако тогда сенат не проголосовал за обвинения, несмотря на то что его на тот момент контролировали республиканцы.

Стоит отметить, согласно недавним опросам общественного мнения, 48% респондентов хотят импичмента для президента США Трампа (опрос проводился социологической службой, связанной с Демпартией). В 1998 году, когда угроза импичмента была реальна для президента Клинтона, эту меру поддерживали только 38% респондентов.

Ранее демократы уже заявляли, что попытаются использовать для импичмента сведения в докладе о «связях с Россией», подготовленном спецпрокурором Робертом Мюллером. В нем, к слову, содержались эпизоды давления Трампа на подчиненных в деле по этому расследованию.

Демократы пытались обвинить Трампа. Однако минюст по итогам изучения доклада решил не предъявлять президенту США обвинения в препятствовании правосудию. Вместе с тем противники президента США надеются, что смогут найти возможности зацепиться за новые данные, чтобы и дальше раскручивать эту тему.

Препятствование правосудию, кстати, — тяжкое преступление и гипотетически действительно может привести к импичменту.

Многие эксперты считали, что Трамп неизбежно мог столкнуться с попыткой выдвижения против него обвинений, так как не имеет большого политического опыта. Отвечая о возможности потенциального импичмента Трампа ныне покойный помощник президента Джимми Картера по нацбезопасности Збигнев Бжезинский говорил в беседе с «Газетой.Ru», что на этот вопрос «не может ответить никто». В то же время, он давал совет президенту, как избежать этого: «Трамп должен действовать как президент, а не как политический шоумен. Пока что он как президент не действует».