Мимоходом: Зеленский и Лавров поговорили в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский кратко обсудили положение дел в российско-украинских отношениях. Как сообщил источник в дипломатических кругах Нью-Йорка РИА «Новости», контакт политиков состоялся в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций (ООН).

Лавров и Зеленский встретились на приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом в честь лидеров стран-участниц Генассамблеи. «Разговор был вполне деловой», — отметил источник.

Как сообщает ФАН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет выступать в Генассамблее ООН 27 сентября.

Реклама

При этом США не выдали визы участникам конференции по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает НСН.

Российский постпред напомнил, что это второй случай после невыдачи виз десяти членам российской делегации, которые должны были принять участие в работе 74-й Генассамблеи ООН. МИД России заявил протест в связи с вышеуказанным инцидентом.

Вместе с тем Владимир Зеленский и вовсе оказался не включен в список выступающих в главном зале Генассамблеи.

Как отмечается, в главном зале выступления пройдут в два этапа, 24 и 25 сентября. Тем не менее, в расписании мероприятия имя украинского лидера не значится. Предполагается, что он может произнести речь в другом зале, в ходе так называемых общих дебатов, где выступают активисты, ученые, общественные деятели, журналисты и другие лидеры мнений.

Ранее офис президента Украины сообщил, что Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

Днем ранее в интервью порталу LB.ua помощник Зеленского Андрей Ермак говорил, что его начальник едет в Америку «выступать».

«Президент будет выступать на Генеральной ассамблее, где он будет нести миру месседжи относительно места Украины в мировом сообществе, о нашей позиции, как мы собираемся развиваться, бороться с коррупцией, что будет с нашей внутренней политикой», — подчеркнул Ермак.

Встреча Зеленского и Лаврова на полях 74-й сессии ГА ООН — очередной знак некоторого улучшения отношений между Киевом и Москвой.

Владимир Путин общается с Владимиром Зеленским больше и активнее, чем с его предшественником — Петром Порошенко. По мнению временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора, это может свидетельствовать о прогрессе в российско-украинских отношениях.

«Путин ответил на три звонка от Зеленского, и не думаю, что он ответил на так много звонков от Петра Порошенко», — отметил Тейлор. Кроме того, диалог лидеров двух стран указывает на существование «потенциала для хороших вещей», добавил дипломат.

С мая 2019 года, когда Зеленский прошел процедуру инаугурации, состоялось три телефонных разговора с Владимиром Путиным. Главными темами стали конфликт в Донбассе и обмен заключенными между Киевом и Москвой.

По словам самого Зеленского, наиболее сложным моментом на посту президента для него стал разговор с Путиным после гибели в Донбассе четырех солдат Вооруженных сил Украины. Кроме того, и Путин, и Зеленский заявляли о большом значении прямых переговоров для освобождения заключенных и улучшения отношений между Киевом и Москвой.

9 сентября офис президента Украины рассказал о подробностях телефонного разговора Зеленского с Путиным. «Это был равный разговор двух президентов. Голос никто не повышал. Я думаю, что если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения. Изменений в договоренностях никаких не было. Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было реализовано», — заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.