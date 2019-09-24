Курс на импичмент: в конгрессе готовят бунт против Трампа

В Нью-Йорке открылась неделя сессий высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, которая продлится до 30 сентября. По данным официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, в мероприятиях ближайших дней ожидается участие 196 делегаций, в том числе 91 главы государства, шести вице-президентов, 45 глав правительств, пяти вице-премьеров и 44 министров.

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Ключевым событием первого дня активной фазы работы Генассамблеи стало выступление президента США Дональда Трампа, который, в частности, затронул вопросы иранской ядерной программы и обороны.

Общая нахлебница

При этом самое яркое заявление дня глава Америки сделал еще до того, как начал произносить свою официальную речь. Только приехав в ООН, Трамп, общаясь с журналистами, сказал, что США не хотят нести основную нагрузку в вопросе выделения финансовой помощи Украине.

Комментируя свое июльское указание временно заблокировать помощь в размере $250 млн Киеву, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, Европа должна вкладывать больше средств.

«Что касается удержания денег, они были в полной мере выплачены… Я бы снова удержал их, и я буду продолжать их удерживать, пока Европа и другие страны не сделают свой вклад в интересах Украины. Потому что они его не делают», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, он самого начала был недоволен актуальным положением дел.

«Соединенные Штаты предоставляют основную часть средств. И я спрашиваю, почему так происходит?» — задался он вопросом.

Стоит отметить, что ранее в проект американского бюджета на 2020 финансовый год было внесено предложение о выделении около $400 млн на решение вопросов украинской безопасности, а также была разморожена помощь в размере $250 млн, целесообразность которой Трамп и ставил под сомнение.

Великий комбинатор?

Сам же Трамп подчеркнул, что причиной для заморозки транша была коррупция. Однако с ним не согласятся американские СМИ, которые связывают выделение денег Киеву с якобы имевшим место давлением на президента Украины Владимира Зеленского.

Как утверждает The Wall Street Journal, глава США восемь раз просил украинского коллегу помочь с расследованием против сына его главного конкурента на предстоящих выборах 2020 года Джо Байдена.

Ситуация вокруг связи Трампа с Украиной вызвала большой резонанс в американском обществе, а также серьезно подогрела настроения демократов касательно импичмента президента.

Выступая во вторник на заседании палаты представителей конгресса США, член палаты Джон Льюис призвал начать официальную процедуру лишения главы страны власти.

«Пришло время начать процедуру импичмента против этого президента. Задержка или другое замедление будет предательством основы нашей демократии», — сказал он, подчеркнув также, что «серьезно озабочен будущим демократии».

Этот призыв, похоже, решила поддержать и негласный лидер умеренных демократов Нэнси Пелоси, пишет The Washington Post. По данным издания, Пелоси и высокопоставленные демократы «в частном порядке обсуждают вопрос о создании отдельного комитета для проведения возможного импичмента президента Трампа».

Комитет может быть создан в ходе серии встреч, которые запланированы на 24 сентября. При этом 18 июля большинство в палате представителей США уже проголосовали против рассмотрения резолюции об импичменте главы страны.

Кандидат в президенты США Байден в свою очередь выразил мнение, что конгресс должен начать процедуру импичмента Трампа, если он «будет и дальше препятствовать правосудию».

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф уже заявлял, что, если информация о давлении на Зеленского найдет подтверждение, импичмент станет «единственным средством».

Несмотря на это, Трамп принял решение опубликовать стенограмму телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я сейчас в ООН представляю нашу страну. Я разрешил завтра [25 сентября] опубликовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего разговора с президентом Украины Зеленским», – написал он в твиттере.

Очевидно, что такое решение главы страны резонирует с линией его соратников.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что публикация беседы глав двух стран «неуместна».

«Вы знаете, что мы крайне редко предаем огласке стенограммы. Разговоры лидеров мира носят конфиденциальный характер. Неуместно поступать так, за исключением каких-то экстремальных обстоятельств», — сказал он в эфире телекомпании ABC.

Дружба с условиями

В то же время стало известно, что Зеленский не был включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН, сообщает «Страна.ua».

При этом он все же выступит 25 сентября. В этот же день должен выступить президент Ирана Хасан Роухани, на чью страну в своей речи вновь набросился Трамп.

«Пока угрожающее поведение Ирана будет продолжаться, санкции будут ужесточаться», — заявил он.

Видимо, администрация президента США не слишком настроена на диалог и обсуждение проблем, существующих в отношениях Вашингтона и Тегерана. Так, глава США обвинил Иран в нападении на Саудовскую Аравию.

«В ответ на недавнее нападение Ирана на нефтяные объекты Саудовской Аравии мы наложили санкции высочайшего уровня на Центральный банк Ирана и суверенный фонд благосостояния», — заявил президент, призвав остальные государства присоединиться к санкциям.

Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии произошла 14 сентября. Ответственность за это нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Но госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена. Вместо него он обвинил Иран.

В то же время Трамп назвал условия, при которых Вашингтон начнет «дружить» с Тегераном. В частности, Иран должен прекратить «угрожать другим странами» и сконцентрироваться на возрождении собственной страны.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник ИМЭМО Сергей Ознобищев, Президент США в отношении Ирана «продолжит поднимать ставки в дипломатии «по-трамповски».

«Он запускает процесс напряжения, но потом отходит в сторону, не желая войны. В его поведении прослеживается некая линия, но это линия деструктивная и непоследовательная, и что и в какие сроки произойдет, не знает ни Трамп, ни его окружение», — говорит он.

Ознобищев приводит пример с КНДР, когда США были на грани войны, но затем произошла деэскалация. При этом нельзя говорить о «долгосрочных налаженных» отношениях между США и КНДР, отмечает эксперт.

Трамп как раз во время выступления также в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон не стремится к войне ни с каким другим государством и подчеркнул, что США намерены прекратить политику «бесконечных войн».

«США не стремятся к конфликту с какой-либо страной. Мы желаем мирного сотрудничества и обоюдной выгоды со всеми. Но я всегда буду защищать интересы Америки», — заявил он.

К слову, Трамп, действительно, — один из немногих президентов США, которые не развязали бы какую бы то ни было военную кампанию в первый срок своего президентства.

Мероприятие не для всех

Генассамблея при этом началась с довольно неприятного события для России: десяти членам российской делегации отказали в получении американских виз.

Американская сторона утверждает, что заявки на визы якобы были поданы в неправильные сроки.

При этом, как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, все документы подавались в срок, установленный американскими дипломатами.

«Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой «рано сдали». Что-то у ребят сломалось капитально», — написала она в соцсети.

Захарова назвала ситуацию очередным актом «пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций». По ее мнению, это демонстрирует неспособность США «хоть как-то прилично выполнять» собственные международно-правовые обязательства.

По словам официального представителя МИДа, отказ в визах россиянам станет «центральной темой» разговора главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в Нью-Йорке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон фактически нарушил международные обязательства, не выдав визы российским политикам. Он отметил, что ситуация требует достаточно жесткой реакции как со стороны Москвы, так и ООН.

«Каких-то иных рестрикций вводить США не вправе для тех, кто отправляется на Генассамблею. Сейчас эти правила были нарушены. Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы, с нашей стороны. И не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры», — подчеркнул Песков.

Посольство США же отказалось комментировать «частные случаи подачи заявок».

В числе не получивших визы дипломатов оказался глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Он назвал действия США попыткой затруднить работу РФ на Генассамблее ООН. По словам Косачева, российская сторона напоминала Вашингтону о визах для членов официальной делегации страны по несколько раз в день, даже ночью с учетом разницы во времени.

«То есть эта ситуация для американцев была абсолютно прозрачная, они понимали, к чему они ее ведут. И они осознанно ситуацию привели вот к скандалу, это чистой воды политическое решение. Здесь нет никаких технических осложнений. Это попытка затруднить содержательную, качественную, профессиональную работу российской делегации на Генассамблее ООН», — заявил сенатор в эфире Первого канала.

Возглавляющий российскую делегацию Сергей Лавров уже прибыл в Нью-Йорк и выступит с трибуны ООН 27 сентября.