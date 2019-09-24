Условия для возвращения: Украину готовят к Януковичу

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на родину, заявил адвокат политика Виталий Сердюк. Его слова передает украинский «Пятый канал».

«Защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Чтобы он не оказался в тюрьме по возвращении», — подчеркнул адвокат экс-президента.

По словам Сердюка, Янукович поставил задачу «обеспечить привлечение к ответственности виновных» в совершении госпереворота в 2014 году. Одновременно с этим адвокат Януковича заявил, что его клиент находится в России лишь временно.

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Виктор Янукович был украинским лидером с 2010 по 2014 год. Он считался пророссийски ориентированным политиком, представляющим, в первую очередь, интересы юго-востока страны. После так называемого «евромайдана» сбежавший из страны Янукович был обвинен в масштабной коррупции. Сейчас политик находится в России, куда он уехал вскоре после госпереворота.

24 сентября европейский суд отменил санкции против Януковича за 2018-2019 года, заявил пресс-секретарь политика Юрий Кирасир. При этом пресс-секретарь не уточнил, какой именно суд принял такое решение.

По словам Кирасира, введенные санкции были незаконными и безосновательными, а их отмена является весомым поводом для реабилитации Януковича, «незаслуженно пострадавшего от политических преследований как на Украине так в Европейском союзе».

В январе 2019 года суд на Украине вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене. Не явившийся на заседание суда политик был приговорен к лишению свободы сроком на 13 лет. Защита Януковича подала пять апелляций на вынесенный приговор, потребовав отменить решение суда и оправдать Януковича, а также закрыть дело или назначить повторное его рассмотрение.

В свою очередь, сам свергнутый президент Украины заявил, что решение суда не имеет ничего общего с законом, а представляется ему «политическим заказом». Янукович также заявил, что власти Украины оказывали давление на судей.

Другой его адвокат Александр Горошинский заявил ранее, что решение украинского суда по делу Януковича ставит под вопрос легитимность приговора и судебного органа. Он также добавил, что политическая целесообразность уголовного дела против Януковича берет верх над «принципами законности и верховенства права».

Сейчас возвращение Януковича на Украину невозможно, заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в разговоре с ФАН.

«В ближайшей перспективе возвращение Януковича нереально. Сегодня ни власть, ни общество не готовы принимать его. Он здесь никому не нужен, даже своим бывшим соратникам», — подчеркнул эксперт.

Если Янукович все же вернется, то он будет «только дискредитировать и политически дисквалифицировать» своих бывших соратников, которые в настоящее время представляют оппозицию в парламенте.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, также покинувший страну в 2014 году, возвращаться пока не собирается, передает НСН. «Я пока не рассматриваю этот вариант», — сказал он, добавив, что о планах Януковича ему ничего не известно.

В феврале Виктор Янукович дал большую пресс-конференцию. Он выразил уверенность, что революции не несут благо государствам и жителям, проживающим на их территориях. Революция, по словам Януковича, приводит только к разрушениям, ухудшению жизней и ненависти. Также Янукович отметил: то, что произошло на Украине за последнее время, — самые черные страницы в истории страны.

«Прошедшие пять лет после 2014 года, после государственного переворота я оцениваю как самые черные страницы в жизни Украины за годы независимого государства. Все, что произошло на Украине после госпереворота, не могло присниться ни в каком страшном сне, я думаю, многим жителям не только Украины, но и тем, которые были тесно связаны с Украиной», — сказал Янукович.