Генассамблея ООН: скандал с российской делегацией. LIVE

Как утверждает американская сторона, визы были поданы в неправильные сроки. Россия назвала эти утверждения неверными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что все документы подавались в срок, установленный американскими дипломатами.

«Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой «рано сдали». Что-то у ребят сломалось капитально», — сказала она.