Генассамблея ООН: скандал с российской делегацией. LIVE

В США открываются пленарные заседания Генассамблеи ООН — онлайн

В Нью-Йорке начинается активная фаза Генассамблеи ООН. 24 сентября пройдет первое пленарное заседание, на котором планируется выступление президента США Дональда Трампа. Первый день работы начался со скандала — 10 членов российской делегации не получили визы в США, что, по мнению Кремля, является нарушением Вашингтоном своих международных обязательств. «Газета.Ru» следит за ходом Генеральной Ассамблеи в режиме онлайн.
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13:50

По словам официального представителя МИД, отказ в визах россиянам станет «центральной темой» разговора главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в Нью-Йорке.

13:37

Захарова назвала ситуацию очередным актом «пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций». По ее мнению, это демонстрирует неспособность США «хоть как-то прилично выполнять» собственные международно-правовые обязательства.

13:20

Как утверждает американская сторона, визы были поданы в неправильные сроки. Россия назвала эти утверждения неверными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что все документы подавались в срок, установленный американскими дипломатами.

«Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой «рано сдали». Что-то у ребят сломалось капитально», — сказала она.

13:10

Генассамблея уже началась с довольно неприятного события для России: десяти членам российской делегации отказали в получении американских виз. Об этом сообщили в МИД РФ.

13:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня в Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она продлится до 30 сентября. Мы будем следить за развитием событий на ГА в режиме онлайн.