Генассамблея ООН: скандал с российской делегацией. LIVE

По словам официального представителя МИД, отказ в визах россиянам станет «центральной темой» разговора главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в Нью-Йорке.
Захарова назвала ситуацию очередным актом «пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций». По ее мнению, это демонстрирует неспособность США «хоть как-то прилично выполнять» собственные международно-правовые обязательства.
Как утверждает американская сторона, визы были поданы в неправильные сроки. Россия назвала эти утверждения неверными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что все документы подавались в срок, установленный американскими дипломатами.
«Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой «рано сдали». Что-то у ребят сломалось капитально», — сказала она.
Генассамблея уже началась с довольно неприятного события для России: десяти членам российской делегации отказали в получении американских виз. Об этом сообщили в МИД РФ.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она продлится до 30 сентября. Мы будем следить за развитием событий на ГА в режиме онлайн.