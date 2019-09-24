«Возмутительная акция»: российских дипломатов не пустили в ООН

США не оформили в срок визы для 10 членов российской делегации, которая, как планировалось, должна была сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на 74-сессию Генассамблеи ООН, которая проходит в настоящее время в Нью-Йорке. Среди тех, кто не получил въездные документы — глава Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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«В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», — заявил Косачев в комментарии РИА «Новости».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия со стороны Соединенных Штатов «возмутительным примером неуважения» и отвергла заявление посольства США в РФ, что российской стороной якобы были нарушены сроки предоставления необходимых документов.

«Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и т. д. Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой: «Рано сдали»,

— написала Захарова в фейсбуке, добавив, что «что-то у ребят капитально сломалось».

Среди российских политиков, которые также не смогли получить американские визы для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, также значатся глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, руководитель аппарата главы МИД Сергей Бутин и ряд других сотрудников российского внешнеполитического ведомства, а также главный переводчик делегации.

Проблемы с оформлением виз — американских в России и российских в США — возникла достаточно давно, однако интенсивность взаимных упреков и обвинений в последние месяцы только нарастает. В июле российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обвинил в Вашингтон в развязывании «визовой войны».

«Американцы прекратили выдавать нам визы для дипломатов и административно-технического состава. Они ввели систему разменов — за каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, как и за каждого сотрудника административно-технического состава мы должны давать визу американцу», — рассказал он на встрече с журналистами.

При этом, по словам Антонова, подобное развитие событий получило начало в апреле 2018 года, когда американские власти выслали 60 российских дипломатов и членов их семей — всего США покинули около 200 человек.

При этом данные проблемы коснулись не только дипломатических сотрудников — под раздачей оказались учителя, повара, садовники, водители — те, кто составляет административно-технический персонал диппредставительств. По словам российского посла, Москва обращалась в Госдепартамент с просьбой вывести подобных сотрудников из-под «системы разменов», однако в ответ Вашингтон лишь требовал выдать визы американским сотрудникам, но обещали рассмотреть ситуацию с россиянами, правда, не раньше осени.

В то же время, США выдвигают претензии Москве, что российские власти «не желают» выдавать визы новым консульским сотрудникам. Вместе с тем в посольстве России назвали подобные заявления ложью.

«Появившаяся на сайте американского посольства в Москве информация о нашем «нежелании» выдавать визы вновь назначаемым консульским сотрудникам дипмиссии США вызывает недоумение. Это ложь.

Мы не ожидали такой дезинформации от американских коллег, работающих в Москве и прекрасно знающих истинное положение дел», — заявили в пресс-службе диппредставительства.

Так или иначе, последствия визовых противоречий между нашими странами привели к тому, что США не выдали в установленные сроки въездные документы 10 членам российской делегации, которые должны были принять участие в мероприятиях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начала свою работу 17 сентября. Первые пленарные заседания состоятся 24 сентября, президент США Дональд Трамп выступит в этот же день.