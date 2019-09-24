Давление на Зеленского: Трамп все ближе к импичменту

Президент США Дональд Трамп за неделю до телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обратился к главе своей администрации Мику Малвейни с требованием повременить с предоставлением военной помощи Украине в размере $400 млн. Об этом 24 сентября сообщила газета The Washington Post co ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации.

Речь идет о разговоре президента США с Зеленским, в котором он, по утверждению знакомого с ситуацией информатора, якобы оказывал давление на президента Украины с целью побудить его расследовать деятельность на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Сын Байдена входил в руководство одной из энергетических кампаний на Украине, в то время как его отец фактически курировал эту страну в администрации Барака Обамы.

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WP пишет, что доказательств противоправной деятельности со стороны сына и отца Байденов нет. Но адвокат Трампа Рудольф Джулиани обвиняет украинскую сторону в отмывании $3 млн для сына кандидата в президента США Джо Байдена.

Джулиани заявил, что Байден зарабатывал большие деньги, используя свое положение. Он возмутился тем, как экс-президент Обама мог это допустить. По словам адвоката Трампа, Хантер Байден получил от Украины $3 млн единовременным платежом, который прошел через Латвию и Кипр, прежде чем попасть к нему в руки.

Стоит отметить, что Джулиани не уточнил, как он узнал о предполагаемой сделке. «Знал ли Обама, что у его вице-президента, которого он назначил ответственным за предоставление миллиардов Украине, есть сын, который зарабатывал миллионы на совете директоров одной из самых коррумпированных компаний Украины», — заключил Джулиани.

Как отмечают источники The Washington Post, заморозив $400 млн помощи Украине, Трамп обосновал свое требование озабоченностью коррупцией в этой стране.

Если факт давления Трампа на Зеленского будет доказан, это может привести к запуску процедуры импичмента в отношении президента США, так как в подобном поступке есть признаки злоупотребления властью. Об этом заявил глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.

«Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту во время президентской кампании, то это может быть единственным средством», — сказал Шифф.

Трамп заявил, что не совершал ничего противозаконного, и обещал предоставить записи разговора. По словам главы Белого дома, необходимо говорить о коррупции на Украине, поскольку США вкладывает свои деньги в эту страну. Более того, американский президент выразил уверенность, что Зеленский поможет Украине стать «честным государством».

В настоящее время представители Белого дома рассматривают возможность публикации стенограммы телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского. Против этой идеи выступают госсекретарь США Майк Помпео, а также министр финансов Стивен Мнучин.

Ситуацию вокруг разговора Трампа и Зеленского может прояснить их личная встреча, которая планируется на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сам разговор запланирован на среду, 25 сентября.

Ситуация вокруг разговора с Зеленским стала главной темой обсуждения в американском истеблишменте. Бывший госсекретарь США Джон Керри обвинил адвоката американского лидера Джулиани, в попытке скрыть факт давления Трампа на Зеленского. Дипломат заявил, что для президента США, использовать внешнюю политику, чтобы запугивать лидера другой страны, — беспрецедентно, и в последний раз, когда это сделал президент Ричард Никсон в 1974 году, Республиканская партия привлекла его к ответственности за злоупотребление властью. После нашумевшего Уотергейтского скандала Никсон был вынужден уйти в отставку.