Давление на Зеленского: Трамп все ближе к импичменту

Трамп требовал повременить с помощью Украине еще до разговора с Зеленским

Дональд Трамп за неделю до телефонного разговора с Владимиром Зеленским дал распоряжение главе своей администрации Мику Малвейни повременить с предоставлением военной помощи Украине со стороны США. Во время беседы с украинским лидером Трамп, как считают его оппоненты, просил Зеленского начать расследование против сына Джо Байдена. Демократы считают, что глава Белого дома оказал давление на президента Украины, что может грозить Трампу импичментом.

Президент США Дональд Трамп за неделю до телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обратился к главе своей администрации Мику Малвейни с требованием повременить с предоставлением военной помощи Украине в размере $400 млн. Об этом 24 сентября сообщила газета The Washington Post co ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации.

Речь идет о разговоре президента США с Зеленским, в котором он, по утверждению знакомого с ситуацией информатора, якобы оказывал давление на президента Украины с целью побудить его расследовать деятельность на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Сын Байдена входил в руководство одной из энергетических кампаний на Украине, в то время как его отец фактически курировал эту страну в администрации Барака Обамы.

WP пишет, что доказательств противоправной деятельности со стороны сына и отца Байденов нет. Но адвокат Трампа Рудольф Джулиани обвиняет украинскую сторону в отмывании $3 млн для сына кандидата в президента США Джо Байдена.

Джулиани заявил, что Байден зарабатывал большие деньги, используя свое положение. Он возмутился тем, как экс-президент Обама мог это допустить. По словам адвоката Трампа, Хантер Байден получил от Украины $3 млн единовременным платежом, который прошел через Латвию и Кипр, прежде чем попасть к нему в руки.

Стоит отметить, что Джулиани не уточнил, как он узнал о предполагаемой сделке. «Знал ли Обама, что у его вице-президента, которого он назначил ответственным за предоставление миллиардов Украине, есть сын, который зарабатывал миллионы на совете директоров одной из самых коррумпированных компаний Украины», — заключил Джулиани.

Как отмечают источники The Washington Post, заморозив $400 млн помощи Украине, Трамп обосновал свое требование озабоченностью коррупцией в этой стране.

Если факт давления Трампа на Зеленского будет доказан, это может привести к запуску процедуры импичмента в отношении президента США, так как в подобном поступке есть признаки злоупотребления властью. Об этом заявил глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.

«Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту во время президентской кампании, то это может быть единственным средством», — сказал Шифф.

Трамп заявил, что не совершал ничего противозаконного, и обещал предоставить записи разговора. По словам главы Белого дома, необходимо говорить о коррупции на Украине, поскольку США вкладывает свои деньги в эту страну. Более того, американский президент выразил уверенность, что Зеленский поможет Украине стать «честным государством».

В настоящее время представители Белого дома рассматривают возможность публикации стенограммы телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского. Против этой идеи выступают госсекретарь США Майк Помпео, а также министр финансов Стивен Мнучин.

Ситуацию вокруг разговора Трампа и Зеленского может прояснить их личная встреча, которая планируется на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сам разговор запланирован на среду, 25 сентября.

Ситуация вокруг разговора с Зеленским стала главной темой обсуждения в американском истеблишменте. Бывший госсекретарь США Джон Керри обвинил адвоката американского лидера Джулиани, в попытке скрыть факт давления Трампа на Зеленского. Дипломат заявил, что для президента США, использовать внешнюю политику, чтобы запугивать лидера другой страны, — беспрецедентно, и в последний раз, когда это сделал президент Ричард Никсон в 1974 году, Республиканская партия привлекла его к ответственности за злоупотребление властью. После нашумевшего Уотергейтского скандала Никсон был вынужден уйти в отставку.