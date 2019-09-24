«Москва ему не верит»: названа главная ошибка Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило назначать на пост министра иностранных дел Вадима Пристайко. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады трех созывов Анна Герман в эфире канала «112 Украина».

«Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку. Он слишком пронатовский и работал с Североатлантическим альянсом слишком близко», — убеждена экс-парламентарий.

По мнению Герман, Москва не будет разговаривать с Пристайко — для этого нужен человек, с которым «говорили бы и Запад, и Восток». Она предположила, что хорошими кандидатами на должность главы МИД Украины были бы уже занимавший этот пост ранее Константин Грищенко или экс-замминистра иностранных дел Александр Чалый.

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Герман добавила, что у команды Зеленского нет «ясной и четкой» стратегии. Единомышленники нового главы государства «не понимают, куда вести страну», передает ее слова ФАН.

В 2013 году Герман являлась советницей экс-президента Украины Виктора Януковича. В Раду избиралась от «Партии регионов».

Пристайко ранее заявил, что санкции против России деградируют, передает НСН. По мнению министра, об этом говорят шаги Запада навстречу РФ.

Глава украинского МИДа отметил, что санкции являются целостным механизмом, и такие шаги, как возврат России в ПАСЕ, разговоры о приглашении ее на саммит G7, тоже оказывают влияние на санкции.

«Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций — все это провалы, рассыпание, отпадение кусочков крупного санкционного механизма. Все это — деградация санкций», — заявил Пристайко.

На должность министра иностранных дел карьерного дипломата Пристайко назначили в конце августа. Ранее он занимал высокие должности в МИДе, а также работал послом Украины в Канаде. До назначения на пост он занимал должность замглавы офиса президента. Кандидатуру нового главы внешнеполитического ведомства поддержали 310 депутатов Рады.

Пристайко в своем выступлении заявил, что при подвижках по урегулированию в Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе, амнистией, снятием торговых ограничений. Он отметил, что ставит своей задачей за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Киев не может и не будет вести бесконечные переговоры в разных форматах», — подчеркнул Пристайко.

Отношения между Россией и Украиной заметно охладели после 2014 года — тогда в результате общенародного референдума в состав Российской Федерации на правах субъектов вошли Крым и Севастополь. «Постмайданный» Киев, поддерживаемый странами Запада, результаты референдума не признал — в результате США, Евросоюз и Украины называют воссоединение Крыма с РФ «аннексией».

При этом за возвращение в Россию проголосовало подавляющее большинство крымчан — более 85% избирателей. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что «крымский вопрос» закрыт навсегда.

Масла в огонь подлила гражданская война, разгоревшаяся в Донбассе. В ответ на захват активистами административных зданий в регионе украинские власти начали так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО). Продолжающийся уже более пяти лет конфликт унес жизни более 13 тыс. человек, порядка полутора миллионов жителей региона бежали из страны.

После президентских выборов и победы Владимира Зеленского ситуация кардинальным образом не изменилась. Зеленский спустя несколько недель после своей инаугурации был на передовой в Донбассе и пообщался с украинскими военными, однако этот визит принес лишь эскалацию конфликта. Тем не менее, хотя новый лидер и его министры называют РФ «агрессором», Киев проявляет большую готовность к диалогу, чем при экс-президенте Петре Порошенко и его сторонниках. В пользу прогресса в российско-украинских отношениях говорит обмен пленными, состоявшийся по итогам телефонных переговоров Зеленского и Путина.

Украина по-прежнему стремится войти в НАТО и Евросоюз. И Зеленский, и его глава МИД Пристайко неоднократно заявляли, что евроатлантический выбор — наиболее подходящий для Украины путь «в будущее».