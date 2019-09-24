«Эмоциональный вечер»: Соловьев покричал за советский народ

Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя в эфире своей передачи на канале «Россия 1». В своем телеграм-канале он рассказал, что поводом для крика стал «либеральный бред» про отечественную историю.

«Сегодня очень эмоциональный вечер на телеканале «Россия». Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать. Да еще и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало», — заявил телеведущий.

По словам шоумена, возвращение в современную политику образа советского вождя Иосифа Сталина связано с «обслуживающими Запад либералами».

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Под конец программы, обсуждая вопрос, спас ли советский народ евреев и был ли он связан с Холокостом, Соловьев начал резко защищать граждан СССР. Кроме того, он шлепнул ладонью по барьеру и спросил, «когда начал американский народ войну против Гитлера».

«Советская власть спасла человечество. Советская власть спасла мир от гитлеризма!» — заявил Соловьев своему оппоненту Григорию Амнуэлю.

Программа была посвящена годовщине со дня подписания пакта Риббентропа-Молотова и скандалу вокруг этой даты.

В начале сентября Министерство обороны РФ рассекретило документы о военно-политической обстановке в канун Второй Мировой войны. Как сообщает НСН, в документах говорится, что СССР был вынужден пойти на подписание договора о ненападении с Германией для обеспечения своей безопасности на западных рубежах.

Отмечается, в частности, что в 1939 году объединенные силы Польши и Германии превосходили силы Рабоче-Крестьянской Красной армии на западной границе СССР. При этом Польша способствовала срыву попыток советского руководства создать антигитлеровский блок совместно с Францией и Великобританией. Советские власти считали внешнюю политику Варшавы агрессивной.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что публикация ранее засекреченных документов — это «продолжение деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды».

Документы были опубликованы в год 80-летия заключения пресловутого пакта о ненападении. Он был подписан 23 августа 1939 года наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом.

22 сентября Министерство иностранных дел России в своем твиттере опубликовало пост, оправдывающий заключение договора о ненападении. Согласно позиции МИД РФ, этот договор с Рейхом позволил отсрочить начало советско-германской войны на два года и «спасти тысячи жизней», передает ФАН. Население на занятых СССР территориях Польши «подверглось нацистскому террору на два года позже».

При этом была укреплена обороноспособность советского государства, заявили в МИД России. «СССР никогда не был союзником гитлеровской Германии!» — подчеркнули в ведомстве.

Вокруг твита МИД развернулась дискуссия на тему исторической правды. Главный редактор русской службы «Би-би-си» Константин фон Эггерт в своей колонке для Deutsche Welle заявил, что «в России о войне больше нельзя говорить ни в каком другом тоне, кроме восторженного, и высказывать никакую другую точку зрения, кроме официальной».

По словам фон Эггерта, в позднем СССР пакт и сталинскую агрессию в 1939 году «упоминали скороговоркой и прятали в самом секретном сейфе». Он выразил мнение, что период действия пакта — одна из наиболее позорных страниц в советской истории.

В ответ Владимир Соловьев заявил, что «не Deutsche Welle учить нас истории». Он подчеркнул, что авторам этого издания не стоит «умничать о пакте». «Мы знаем правду. И никому ее не отдадим», — подчеркнул телеведущий.

Соловьев уже не в первый раз позволяет себе крайне резкие и эмоциональные высказывания. Он часто выгоняет из своей студии неугодных ему экспертов — в мае он прогнал украинского эксперта Всеволода Непогодина за сравнение Третьего рейха и Советского Союза. В апреле он выгнал польского эксперта Якуба Корейбу.

Корейба во время обсуждения Холокоста среди прочего заявил, что многие прямые родственники жертв геноцида евреев являются больше «притворяющимися жуликами». Кроме того, он обвинил Соловьева и других участников программы в попытках «манипулировать» памятью убитых, назвав их «отвратительными шовинистами».

«Когда уничтожали польских евреев, вы ничего не сделали», — добавил польский политолог, обвиняя СССР в бездействии в начале войны. В ответ Соловьев заявил, чтобы Корейба «шел вон, пока его за нос не выгнали».