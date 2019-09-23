«Зачем Украине деньги?» Трамп напомнит Зеленскому о коррупции

Американские власти поддерживают Украину и необходимо говорить об искоренении коррупции в этой стране, считает лидер США Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

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«Что мы делаем,... мы хотим честности от страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите больше честности. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы эта страна была честная. Очень важно говорить о коррупции. Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция?» — такое заявление сделал Трамп на фоне скандала вокруг его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Вместе с тем Трамп назвал прекрасным его разговор с президентом Украины, который состоялся в июле этого года.

Он также напомнил, что одной из причин, по которой народ Украины выбрал Зеленского, была именно борьба с коррупцией. «Так что очень важно время от времени говорить о коррупции», — добавил американский глава.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудник разведки сообщил своему руководству о тревожном обещании, которое прозвучало в телефонном разговоре Дональда Трампа с неким иностранным лидером. Информация об этом должна была быть передана в конгресс, однако этого никто делать не стал. Публикация этого сообщения в американских СМИ вызвала волну критики среди демократов в конгрессе США.

Кроме того, появился также материал в The Wall Street Journal о том, что Трамп якобы порядка восьми раз заявлял в ходе своего разговора с Зеленским, что президент Украины должен связаться с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и оказать ему содействие в расследовании дела, связанного с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.

По мнению адвоката, Байден, занимая в свое время высокопоставленный пост мог оказывать давление на украинские власти с целью прекращения расследования дела, связанного с его сыном Хантером и украинской газовой компанией Burisma, в состав совета директоров которой он ранее входил.

После того, как появились эти материалы в СМИ, Джо Байден потребовал от Дональда Трампа опубликования расшифровки его разговора с Владимиром Зеленским.

«Дональд Трамп, по меньшей мере, должен немедленно опубликовать стенограмму упоминаемого звонка, чтобы американский народ сам мог рассудить, и уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора конгрессу», — написал Байден-старший в твиттере.

В ответ на разгоревшийся скандал, сам Трамп выразил мнение, что СМИ сфабриковали эту историю, пытаясь выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который собрался баллотироваться на пост главы государства. Он отметил, что в разговоре с украинским коллегой «не было ничего неправильного», назвав при этом СМИ, которые опубликовали эти материалы, «фейковыми».

На Украине в свою очередь отметили, что во время разговора двух лидеров никто ни на кого не давил.

О том, что «никакого давления не было» заявил ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ».

«Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, он был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на них надо было иметь довольно серьезные ответы», — сообщил он.

Глава украинского ведомства подчеркнул, что Украина ценит поддержку США, но это не означает, что киевские власти собираются помогать какой-либо из американских партий. Вместе с тем он обратил внимание, что Украина – это независимое государство, у которого «есть свои тайны».

Тем временем в Соединенных Штатах этот скандал привел к тому, что в конгрессе допустили объявление импичмента президенту страны.

«Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту в президентской кампании, то это [импичмент] может быть единственным средством», — заявил CNN председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, добавив, что ранее он не был сторонником импичмента президента.