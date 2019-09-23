«Зачем Украине деньги?» Трамп напомнит Зеленскому о коррупции

Трамп считает, что Зеленский победит коррупцию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо поднимать тему коррупции на Украине, так как американские власти оказывают ей финансовую поддержку. При этом он отметил, что если не поднимать этот вопрос, то тогда незачем давать деньги государству, в котором процветает коррупция. Однако Трамп считает, что новый украинский лидер сможет искоренить это явление.

Американские власти поддерживают Украину и необходимо говорить об искоренении коррупции в этой стране, считает лидер США Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

«Что мы делаем,... мы хотим честности от страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите больше честности. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы эта страна была честная. Очень важно говорить о коррупции. Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция?» — такое заявление сделал Трамп на фоне скандала вокруг его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Вместе с тем Трамп назвал прекрасным его разговор с президентом Украины, который состоялся в июле этого года.

Он также напомнил, что одной из причин, по которой народ Украины выбрал Зеленского, была именно борьба с коррупцией. «Так что очень важно время от времени говорить о коррупции», — добавил американский глава.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудник разведки сообщил своему руководству о тревожном обещании, которое прозвучало в телефонном разговоре Дональда Трампа с неким иностранным лидером. Информация об этом должна была быть передана в конгресс, однако этого никто делать не стал. Публикация этого сообщения в американских СМИ вызвала волну критики среди демократов в конгрессе США.

Кроме того, появился также материал в The Wall Street Journal о том, что Трамп якобы порядка восьми раз заявлял в ходе своего разговора с Зеленским, что президент Украины должен связаться с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и оказать ему содействие в расследовании дела, связанного с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.

По мнению адвоката, Байден, занимая в свое время высокопоставленный пост мог оказывать давление на украинские власти с целью прекращения расследования дела, связанного с его сыном Хантером и украинской газовой компанией Burisma, в состав совета директоров которой он ранее входил.

После того, как появились эти материалы в СМИ, Джо Байден потребовал от Дональда Трампа опубликования расшифровки его разговора с Владимиром Зеленским.

«Дональд Трамп, по меньшей мере, должен немедленно опубликовать стенограмму упоминаемого звонка, чтобы американский народ сам мог рассудить, и уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора конгрессу», — написал Байден-старший в твиттере.

В ответ на разгоревшийся скандал, сам Трамп выразил мнение, что СМИ сфабриковали эту историю, пытаясь выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который собрался баллотироваться на пост главы государства. Он отметил, что в разговоре с украинским коллегой «не было ничего неправильного», назвав при этом СМИ, которые опубликовали эти материалы, «фейковыми».

На Украине в свою очередь отметили, что во время разговора двух лидеров никто ни на кого не давил.

О том, что «никакого давления не было» заявил ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ».

«Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, он был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на них надо было иметь довольно серьезные ответы», — сообщил он.

Глава украинского ведомства подчеркнул, что Украина ценит поддержку США, но это не означает, что киевские власти собираются помогать какой-либо из американских партий. Вместе с тем он обратил внимание, что Украина – это независимое государство, у которого «есть свои тайны».

Тем временем в Соединенных Штатах этот скандал привел к тому, что в конгрессе допустили объявление импичмента президенту страны.

«Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту в президентской кампании, то это [импичмент] может быть единственным средством», — заявил CNN председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, добавив, что ранее он не был сторонником импичмента президента.