Израильский тупик: как Нетаньяху цепляется за власть

В Израиле прошла встреча лидера «русскоязычной» партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана с лидером «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем. Эти переговоры — первая после состоявшихся на прошлой неделе парламентских выборов в Израиле попытка Либермана договориться о создании правительства без участия представителей религиозных партий — союзников премьера Биньямина Нетаньяху — о создании широкой правительственной коалиции.

О подробностях встречи Либерман сообщил сухо: «Я только что закончил встречу с Бени Ганцем. Мы обменялись мнениями и идеями. Если нужно — встретимся еще раз».

Обоих политиков объединяет связь с армией: Либерман был главой военного ведомства, а Ганц руководил Генштабом Израиля. Однако сегодня политические оппоненты пытаются найти возможности для формирования кабинета министров по итогам выборов. При этом Либерман собирается встретиться и с Нетаньяху и также провести с ним разговор о возможности совместных действий.

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Пока неясно, смогут Либерман и Нетаньяху договориться: по сути, переговоры в этом году провалились как раз из-за противоречий между ними. Лидер партии «Наш дом Израиль» обвинил премьер-министра в мягкости при ответе палестинцам после очередного обстрела из сектора Газа. К тому же, именно политические разногласия заставили Либермана уйти из правительства Нетаньяху.

Сейчас же экс-министр обороны Израиля считает, что в настоящий момент возможен лишь один выход, предотвращающий повторение сценария прошлых выборов (по итогам которых правительство сформировать не удалось), — это создание широкого правительства на основе партий «Ликуд», «Кахоль-Лаван» и «Наш дом Израиль».

«Как мы и обещали, «Наш дом Израиль» сделает все возможное, чтобы заставить глав двух крупнейших партий сформировать широкое либеральное правительство. То, что препятствует созданию такого правительства, — это детские споры между Нетаньяху и Ганцем, кто из них первым будет премьер-министром», — заявил сам Либерман накануне встречи с Ганцем.

Израиль в тупике

В настоящее время политический процесс в Израиле подвис в состоянии неопределенности. Причем это было очевидно еще по итогам парламентских выборов, прошедших в апреле 2019 года: тогда явного фаворита не удалось выявить — два главных конкурента, правая партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху и левоцентристы «Кахоль-Лаван» Бени Ганца, набрали равное количество мест в парламенте — по 35.

Сейчас — небольшое преимущество у партии Ганца. По итогам обработки 97% протоколов «Кахоль-Лаван» может рассчитывать на 33 места, у «Ликуд» — 31. Официальные итоги выборов будут объявлены 25 сентября.

Нетаньяху, приплюсовывая всех депутатов, которые готовы его поддержать, может опереться на 55 человек (помимо «Ликуд» о своей поддержке ему заявили религиозные партии «Яадут а-Тора» и ШАС, а также правая «Ямина»). Ганц — на 54 («Кахоль-Лаван», «Авода Гешер», «Демократический лагерь» и при выполнении ряда условий — «Объединенный арабский список»). Ни того, ни другого явно недостаточно, чтобы говорить о возможном большинстве.

В ситуации, когда ни одна партия не может сформировать правительство с опорой на союзников, именно «Наш дом Израиль» Либермана стал главным бенефициаром выборов, который набирает (по разным данным) 8 или 9 мест в парламенте.

Чтобы сформировать правительство, кандидат на пост премьер-министра должен заручиться поддержкой как минимум 61 депутата (всего в кнессете 120 мест), однако такого в истории Израиля еще не было, и все правительства были коалиционными.

Пока неясно, удастся ли опытному политическому игроку Либерману убедить главных победителей пойти на создание совместного кабинета.

«Наш дом Израиль настаивает на создании широкого либерального правительства. «Наши требования в силе, мы ничего не меняли, с идеей создания широкого правительства без ортодоксальных партий мы шли на выборы. Нашу идею поддерживают многие в обществе. При этом мы не исключаем, что премьером в таком правительстве может оставаться Биньямин Нетаньяху. Все, что нужно ему сделать, — это встретиться с Либерманом и согласиться на такое правительство», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» депутат от партии Евгений Сова.

Казалось бы, после того как переговоры о формировании правительства прошедшей весной провалились, самым логичным было бы создание «большой коалиции» с участием крупнейших партий. В сумме они бы получили 64 места плюс места нейтральной партии Либермана, однако противоречий между Нетаньяху и Ганцем куда больше. Ганц отличается более прагматичной позицией в переговорах с Палестиной, а также он сторонник социальных изменений в израильском обществе. Знающие его считают генерала «командным игроком».

Но сейчас политик дает понять, что настроен на лидерские позиции, а близкая к левым кругам газета «Гаарец» уже называет политика «генералом, который положит конец эре Нетаньяху». Сам Ганц пообещал, что сам будет вести переговоры и «не будет поддаваться давлению».

Получается ситуация, в которой лидеры двух ведущих партий в избранном кнессете борются за место премьер-министра.

Позиции сторон осложняются тем фактом, что даже партии, которые готовы примкнуть к той или иной коалиции и которые уже открыто заявили о поддержке либо «Ликуд», либо «Кахоль-Лаван», не дают возможности создать необходимое в 61 место большинство.

Ситуацией отсутствия компромисса могут воспользоваться депутаты арабского списка, который фактически станет главной оппозицией впервые в истории Израиля.

«Объединенный арабский список», к слову, уже порекомендовал отдать пост премьер-министра Бени Ганцу. Об этом на встрече с президентом Реувеном Ривлином заявил депутат от партии Айман Уде. Его коллега Ахмад Тиби в твиттере обозначил позицию, что их партия «сегодня <…> сделает все необходимое, чтобы свергнуть Нетаньяху».

И здесь снова вопрос упирается в относительно нейтральные силы в израильском кнессете, которые — в зависимости от договоренностей — могут поддержать ту или иную партию. Сложность для Нетаньяху в том, что ему трудно договариваться с религиозными и правыми партиями, поскольку тех крайне смущает коррупционный скандал, разразившийся вокруг премьер-министра.

Ситуация в стране, по сути, патовая. Израильский президент Ривлин 22 сентября предложил главным соперникам объединить усилия. По сути, у политиков есть шесть недель на переговоры, однако достаточная упертость со всех сторон может привести к тому же варианту, через который Израиль уже прошел в этом году. То есть перспективу третьих внеочередных выборов подряд и за год отвергать нельзя.

А этот вариант негативен для Израиля как с репутационной точки зрения, так и с позиций финансовой стороны вопроса — новые выборы дорого обойдутся бюджету страны. И именно поэтому соперникам в любом случае придется идти на компромиссы, правда, пока непонятно, к какой степени политической гибкости они готовы. В этой связи израильские комментаторы не исключают, что страну могут ждать новые досрочные выборы.