Судьба Трампа в руках Зеленского: от чего зависит импичмент

В конгрессе допустили возможность импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом заявил председатель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф, передает телеканал CNN.

Трампу грозит процедура импичмента в том случае, если будет доказано давление со стороны американского лидера на президента Украины Владимира Зеленского.

«Если президент, фактически, отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту во время президентской кампании, то импичмент может быть единственным средством», — убежден конгрессмен.

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В конце июля Шифф заявил, что добиться ухода Трампа с должности можно только с помощью голосования. Конгрессмен призвал представителей Демократической партии сделать все, чтобы явка на президентских выборах в 2020 году была максимально высокой.

Идея импичмента Трампа не сходит с уст его политических оппонентов. В начале августа агентство Reuters сообщило, что в палате представителей США большинство демократов выступают за импичмент президента.

Члены Демпартии заявили, что за последние несколько лет США слышали от президента то, противоречит конституции. Трампа также обвиняют в «преступном» поведении.

К тому моменту 118 демократов в палате представителей выступали в поддержку идеи импичмента.

В середине сентября юридический комитет палаты представителей конгресса США одобрил принятие резолюции, которая предусматривает условия для импичмента президента Трампа.

В ходе дебатов голоса разделились на 24 от представителей Демократической партии и 17 от Республиканской партии. Следующим шагом станет утверждение дополнительных процедур, которые позволят президенту возможность ответить на выдвинутые против него свидетельства.

Резолюция оговаривает лишь формальную сторону процедуры импичмента. Если такой процесс будет запущен, то возникнет необходимость выдвижения официальных претензий, а также одобрение со стороны палаты представителей.

Уточняется, что новые правила похожи на те, которые были установлены в ходе процедуры импичмента президентов Ричарда Никсона и Билла Клинтона. Напомним,

Никсон был вынужден оставить должность в середине 1970-х годов, а Клинтон после разбирательств остался на посту президента. Поводами для запуска импичмента стали Уотергейтский скандал и инцидент с Моникой Левински соответственно.

Сейчас Трамп оказался близок к импичменту, как никогда ранее. Причиной тому — громкий скандал вокруг предположительной выдачи государственной тайны и попытки давления на президента иностранного государства — главу Украины Владимира Зеленского.

Сенатор от Демократической партии Крис Мерфи в эфире канала NBC заявил, что конгресс должен заслушать осведомителя, и если его утверждения обоснованы, то они будут являться «очевидным» основанием для импичмента.

О возможном инциденте стало известно 19 сентября. Газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что сотрудник разведслужбы США подал жалобу руководству в связи с неосторожным разговором Трампа по телефону.

Трамп якобы дал своему собеседнику некое «обещание». При этом 22 сентября кандидат на пост американского президента от демократов Джо Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование в отношении Трампа и узнать о его разговоре с украинским коллегой.

Байден подозревает, что Трамп мог злоупотреблять властью и давить на Зеленского. По его словам, президент Украины просто искал помощи у Соединенных Штатов, но его решили использовать в Вашингтоне.

«Это возмутительно», — подчеркнул Байден. По мнению претендента на пост главы государства, Трамп пытается очернить его, чтобы выбить из президентской гонки в 2020 году.

Речь о том, что Трамп якобы пытался потребовать от Зеленского начать уголовное преследование сына Байдена – Хантера, связанного с энергетическим бизнесом на Украине. В качестве рычага давления американский лидер якобы использовал деньги – многомиллионную военную помощь для Киева.

Сообщалось, что Трамп якобы приказал заморозить выплату средств. Однако сам президент США заявил, что «ничего не задерживал».

«Мы заплатили военную помощь, насколько мне известно», — подчеркнул Трамп.

Кроме того, суть разговора Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским была якобы совершенно неверно интерпретирована американскими журналистами. «Я не сказал абсолютно ничего плохого, это было прекрасно. Там не было quid pro quo (лат. услуга за услугу — «Газета.Ru»), ничего такого не было», — сообщил американский лидер.

Наконец, он обвинил Байдена во лжи избирателям — бывший вице-президент ранее заявлял, что не обсуждал со своим сыном его украинские дела.

МИД Украины при этом отрицает заявления о давлении Трампа на Зеленского.