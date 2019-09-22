«Не существует в природе»: Порошенко о «формуле Штайнмайера»

Подразумевающей особый статус для Донбасса «формулы Штайнмайера» не существует, сказал экс-президент Украины Петр Порошенко. Это заявление он сделал в эфире украинского «5 канала».

«Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой «формулы Штайнмайера», якобы с кем-то согласованной, не существует», – подчеркнул Порошенко.

Он заявил, что бывший тогда министром иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в конце 2015 года предложил механизм предоставления Донбассу особого статуса — согласно минским соглашениям, передает НСН.

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Формула содержит в себе имплементацию закона Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе. После публикации отчета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) регион должен получить перманентный статус «особого».

Ранее помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о том, как воплотить в жизнь «формулу Штайнмайера».

«Формула — это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта», — пояснил Ермак. Он добавил, что проект закона вынесут на голосование и публичное обсуждение, но для начала необходимо прекратить огонь в Донбассе.

«Над этим и работаем», — резюмировал Ермак.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пару дней тому назад сообщил, что контактная группа на заседании в среду в Минске письменно не согласовала «формулу Штайнмайера» из-за «технического недоразумения». По его словам, у представителя Украины Леонида Кучмы были замечания, в текст, возможно «будет что-то добавлено или что-то изъято», передает ФАН.

Ранее представитель России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов заявил, что Киев, отказавшись от подписания, поставил под угрозу очередную встречу лидеров стран «нормандской четверки». В нее входят, кроме России и Украины, также Франция и Германия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что для организации новой встречи «нормандской четверки» нужно провести большую подготовительную работу. При этом он добавил, что на данном пути постоянно возникают трудности, но работу нужно продолжать все равно.

«Мы видим, что эта подготовительная работа встречается с трудностями. Возникают вопросы относительно того, остаемся ли мы в рамках понимания и в рамках подтверждения ранее достигнутых договоренностей», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что отказ Киева от подписания формулы только доказывает правоту российского лидера.

За несколько дней до этого, 18 сентября, командующий так называемой операции объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к отводу своих подразделений вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

Кравченко подчеркнул, что задачу перед ВСУ поставили президент Украины Владимир Зеленский, начальник генштаба Руслан Хомчак и министр обороны Андрей Загороднюк. Украинские военные пошли на такой шаг «ради улучшения жизни своих граждан», добавил украинский генерал.

«Все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны», — подчеркнул он.

Война на востоке Украины началась в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В Донбассе не признали новую украинскую власть, и Киев начал так называемую АТО — антитеррористическую операцию. Боевые действия привели к массовой гибели мирных жителей. За пять лет войны более 1,5 млн человек бежали из региона в РФ, в иные части Украины и другие страны. По официальным данным, конфликт унес жизни более 13 тыс. человек.

Запад и Украина винят в конфликте Россию, однако предоставить доказательства не могут с 2014 года. В конце февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российские войска не являются стороной конфликта между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.