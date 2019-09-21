«Надо представлять интересы»: Украина нарушила свой бойкот

Часть делегации Украины все-таки посетит осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, но в частном порядке, заявил член украинской делегации и депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

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«Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, но от Украины едут представители старой делегации, чтобы представлять интересы нашей страны», — написал парламентарий в фейсбуке, пояснив, что действующим остается старый состав делегации.

«Но интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция», — подчеркнул Гончаренко.

При этом он отметил, что Украина не отправляет на ассамблею новый состав делегации от страны в знак того, что Киев не разделяет решение Совета Европы о возвращении России в ПАСЕ.

«Надо входить в курс дела и продолжить работу по формированию коалиции стран, которые будут бороться за сохранение Совета Европы как авторитетной международной организации. Иначе победителем в этой ситуации выйдет Путин. Мы не имеем права это допустить», — заявил он, говоря об участии членов старого состава делегации в осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.

Ранее депутат от парламентской фракции «Слуга народа» Богдан Яременко разместил на своей странице в фейсбуке заявление о том, что Украина не приедет на ближайшие заседания организации. Он отметил, что ПАСЕ игнорирует украинские интересы.

«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — написал Яременко.

По его словам, Киев решил пока сосредоточиться на подготовке нового состава делегации к участию в парламентской ассамблее. В частности, планируется проведение консультаций с другими членами Совета Европы для «разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ». Депутат Верховной рады отметил, что этот шаг поддержало большинство фракций в парламенте.

Вместе с тем Яременко обратил внимание на то, что вопрос ПАСЕ «является сегодня самым сложным» в плане работы Рады во внешнеполитическом направлении.

В России отказ от участия в заседаниях восприняли как шантаж. По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Украинские политики продолжают подменять понятия и искажать всю информацию.

«Заявление главы внешнеполитического комитета Верховной Рады Богдана Яременко об отказе украинской делегации от участия в осенней сессии ПАСЕ выглядит как демарш и попытка шантажа. Аргументация не выдерживает критики. Украинские депутаты продолжают заниматься подменой понятий и искажать всю информационную картину, называя принятые на июньской сессии поправки о равноправии всех национальных делегаций «нарушением принципов Ассамблеи», — приводит слова Слуцкого РИА «Новости».

Он обратил внимание, на то, что Украина не хочет использовать возможность общения с французскими депутатами.

«Франция — одна из стран-участниц «нормандского формата». И очень странно, что украинские депутаты отказываются от прямой возможности задать вопросы, в том числе и по урегулированию в Донбассе. «Назло маме уши отморожу», иначе не скажешь. Мы можем только сожалеть в связи с такой деструктивной позицией», — добавил российский парламентарий.

В 2014 году российская делегация была вынуждена выйти из ПАСЕ, так как ее лишили ряда прав из-за присоединения Крыма в результате референдума. В 2017 году Россия объявила о заморозке выплат членских взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока не будут восстановлены все права. В организации тогда отмечали, что этот шаг российской стороны очень сильно ударил по экономическому состоянию.

Права России были восстановлены в полном объеме только в конце июня этого года. Но делегации некоторых стран, в частности Украины, были недовольны таким положением дел. Украинские политики пытались сорвать вынесение решения ПАСЕ по вопросу возвращения России в состав организации.

Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России полномочий в ассамблее. Кроме того, киевские дипломаты просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.