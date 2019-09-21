«Надо представлять интересы»: Украина нарушила свой бойкот

Вопреки бойкоту: часть украинской делегации собралась на сессию ПАСЕ

ПАСЕ встала на сторону Украины

ПАСЕ встала на сторону Украины

Reuters
Украинские депутаты решили, что представлять интересы своей страны на осенней ассамблее ПАСЕ все-таки стоит. В заседаниях организации примут участие члены старой делегации. В Верховной раде отметили, что новый состав делегации не едет в знак протеста Киева против решения ПАСЕ о возвращении России.

Часть делегации Украины все-таки посетит осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, но в частном порядке, заявил член украинской делегации и депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, но от Украины едут представители старой делегации, чтобы представлять интересы нашей страны», — написал парламентарий в фейсбуке, пояснив, что действующим остается старый состав делегации.

«Но интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция», — подчеркнул Гончаренко.

При этом он отметил, что Украина не отправляет на ассамблею новый состав делегации от страны в знак того, что Киев не разделяет решение Совета Европы о возвращении России в ПАСЕ.

«Надо входить в курс дела и продолжить работу по формированию коалиции стран, которые будут бороться за сохранение Совета Европы как авторитетной международной организации. Иначе победителем в этой ситуации выйдет Путин. Мы не имеем права это допустить», — заявил он, говоря об участии членов старого состава делегации в осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.

Ранее депутат от парламентской фракции «Слуга народа» Богдан Яременко разместил на своей странице в фейсбуке заявление о том, что Украина не приедет на ближайшие заседания организации. Он отметил, что ПАСЕ игнорирует украинские интересы.

«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — написал Яременко.

По его словам, Киев решил пока сосредоточиться на подготовке нового состава делегации к участию в парламентской ассамблее. В частности, планируется проведение консультаций с другими членами Совета Европы для «разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ». Депутат Верховной рады отметил, что этот шаг поддержало большинство фракций в парламенте.

Вместе с тем Яременко обратил внимание на то, что вопрос ПАСЕ «является сегодня самым сложным» в плане работы Рады во внешнеполитическом направлении.

В России отказ от участия в заседаниях восприняли как шантаж. По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Украинские политики продолжают подменять понятия и искажать всю информацию.

«Заявление главы внешнеполитического комитета Верховной Рады Богдана Яременко об отказе украинской делегации от участия в осенней сессии ПАСЕ выглядит как демарш и попытка шантажа. Аргументация не выдерживает критики. Украинские депутаты продолжают заниматься подменой понятий и искажать всю информационную картину, называя принятые на июньской сессии поправки о равноправии всех национальных делегаций «нарушением принципов Ассамблеи», — приводит слова Слуцкого РИА «Новости».

Он обратил внимание, на то, что Украина не хочет использовать возможность общения с французскими депутатами.

«Франция — одна из стран-участниц «нормандского формата». И очень странно, что украинские депутаты отказываются от прямой возможности задать вопросы, в том числе и по урегулированию в Донбассе. «Назло маме уши отморожу», иначе не скажешь. Мы можем только сожалеть в связи с такой деструктивной позицией», — добавил российский парламентарий.

В 2014 году российская делегация была вынуждена выйти из ПАСЕ, так как ее лишили ряда прав из-за присоединения Крыма в результате референдума. В 2017 году Россия объявила о заморозке выплат членских взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока не будут восстановлены все права. В организации тогда отмечали, что этот шаг российской стороны очень сильно ударил по экономическому состоянию.

Права России были восстановлены в полном объеме только в конце июня этого года. Но делегации некоторых стран, в частности Украины, были недовольны таким положением дел. Украинские политики пытались сорвать вынесение решения ПАСЕ по вопросу возвращения России в состав организации.

Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России полномочий в ассамблее. Кроме того, киевские дипломаты просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.