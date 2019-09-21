Обида взяла: украинская делегация не поедет в ПАСЕ

В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

По его словам, ПАСЕ игнорирует интересы Украины.

«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — написал в фейсбуке депутат от президентской фракции «Слуга народа».

Реклама

Яременко отметил, что в настоящее время киевские власти решили сосредоточить свое внимание на подготовке своей делегации. Вместе с тем Украина намерена провести консультации с другими членами Совета Европы для «разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ», что поддержало большинство фракций в парламенте, отметил парламентарий.

В то же время Яременко обратил внимание на то, что вопрос ПАСЕ «является сегодня самым сложным» в плане работы Рады во внешнеполитическом направлении.

Ранее состоялось учредительное собрание делегации Украины в ПАСЕ. Главой делегатов назначена народный депутат из фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько. Первым заместителем стал народный избранник от «Батькивщины» Сергей Соболев, а заместителем Ясько был выбран представитель фракции «Голос» Рустем Умеров.

Однако не все в Верховной раде согласны с такой позицией Киева. В частности, украинский депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский ранее заявил, что России и Украине необходимо восстановить межпарламентский диалог, чтобы нормализовать отношения между собой.

«Без начала диалога невозможно восстановление нормальных отношений между двумя странами. Сейчас диалог практически прекращен. Есть какие-то фрагментарные переговоры в рамках минской контактной группы. Необходимо восстанавливать диалог между парламентариями», — уверен Новинский. Парламентарий добавил, что диалог важен «на всех уровнях», а не «только между двумя президентами», передает РИА «Новости».

«В рамках такого межпарламентского диалога тех людей, которым доверили избиратели представлять их интересы, и начать диалог, может быть, в рамках Минска или в Страсбурге на полях ПАСЕ», — предлагает депутат Верховной рады, добавив, что «необходимо создать группу между депутатами Верховной рады Украины и депутатами Госдумы РФ или Совфеда».

Российская делегация вышла из ПАСЕ в 2014 году, когда ее в ответ на присоединение Крыма в результате референдума лишили ряда прав в организации. В 2017 году Москва объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены.

Права России были восстановлены в полном объеме только в конце июня этого года.

При этом некоторые делегации были недовольным таким решением. В частности, против восстановления России в правах, а соответственно и против ее возвращения, выступал Киев. Украинские депутаты пытались всячески помешать вынесению решения организации. Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России полномочий в ассамблее. Кроме того, киевские дипломаты просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.

В ассамблее также отмечали, что заморозка выплат от российской стороны привела к финансовым трудностям. Однако уже сейчас Москва перевела почти все деньги, которые необходимо было заплатить за 2017-2018 годы, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря генсека Совета Европы Дэниел Хольтген, «97% вкладов за 2018 и 2017 годы уже были» на счету организации в начале сентября. Остальные деньги, отметил Хольтген, «последуют после того, как будут согласованы некоторые технические детали».

Незадолго до этого глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел переговоры с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом, обговорив с ним, в частности, внесение оставшихся выплат Москвы за 2017-2018 годы.

В сообщении ведомства указывается, что «стороны обсудили перспективы взаимодействия России и Совета Европы после восстановления полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в его Парламентской ассамблее и выплаты в полном объеме взносов за 2017-2018 годы в бюджет этой организации, пути укрепления роли СЕ в формировании единого гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока».

Пресс-секретарь генсека СЕ также отметил, что этот диалог был очень конструктивным.

О том, что Россия собирается выплатить оставшийся долг по членским взносам, стало известно в конце августа. По данным РИА «Новости». Сумма, которую возьмут из федерального бюджета, составляет 54,7 млн евро. Этот шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта.