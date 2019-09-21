Разрушительный Brexit: как Джонсон разваливает Британию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство добилось успехов в переговорах ЕС по выходу Великобритании из Евросоюза. По словам главы правительства, обсуждение нюансов Brexit продолжается, но вариант, при котором соглашения не будет, тоже нужно учитывать.

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«Не хочу преувеличивать успехи, которых мы добились, но мы добились успехов, — сказал Джонсон. — Важно одно — при любом раскладе быть готовыми к выходу без сделки».

Как пишет The Guardian, премьер отметил подвижки, которых руководству страны удалось достичь в вопросе так называемого механизма «бэкстоп». Этот «предохранитель» должен, уже после выхода Британии из ЕС, временно сохранить Северную Ирландию в рамках единого рынка и таможенной системы Евросоюза.

Такой шаг позволил бы избежать восстановления жесткой границы между двумя Ирландиями — а равно с этим и неизбежных экономических неурядиц, а также усиления старых национальных конфликтов, в том числе связанных с движениями ирландских сепаратистов.

Сейчас «предохранитель» работает в обратную сторону — он не дает «нажать на спуск» самого Brexit, поскольку особый статус Северной Ирландии не устраивает политиков в Британии. Они, в том числе, опасаются излишнего контроля Евросоюза над своей территорией.

«Бэкстоп» был и остается главным камнем преткновения в британо-европейских переговорах, но стороны пытаются обойти эту проблему. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем интервью британскому каналу Sky News заявил, что от этого механизма можно отказаться, и выразил надежду, что стороны придут к соглашению в ближайшее время.

По его мнению, ЕС и Британия могут найти альтернативный способ прописать экономический и политический статус Северной Ирландии. Тогда нужда в «предохранителе» отпадет сама собой, ведь его изначальной целью была именно стабилизация ирландского вопроса.

«Публично о переговорах известно мало, но сигнал от Юнкера был относительно положительным. Вопреки более ранним отрицательным посылам от Еврокомиссии относительно альтернативы «бэкстопу», теперь его слова значат, что свою позицию там готовы пересмотреть», — анализирует интервью научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Джон Лаф.

Одним из возможных вариантов может стать единая для Ирландии и Северной Ирландии таможенная политика в сфере продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Ранее ЕС отвергал эту инициативу Лондона, но, по словам Юнкера, такой вариант может стать основой для соглашения.

«Если мы договоримся о нюансах, то «бэкстоп» будет не нужен. Этот механизм не самоцель, а просто инструмент гарантии. У меня нет никакого «эротического» влечения к этому механизму», — выразил свою позицию Юнкер.

Открытое желание главы Еврокомиссии довести процесс до конца и решить «ирландский вопрос» могло бы сыграть на руку сторонникам Brexit, но времени для этого осталось не так много. Полномочия Юнкера на посту главы Еврокомиссии истекают одновременно с дедлайном по самому Brexit — 31 октября.

Позиция европейского руководства при этом неоднородна. В среду в Страсбурге состоялась пленарная сессия Европарламента, на которой депутаты согласились при необходимости предоставить Великобритании очередную отсрочку. В этот же день прошел телефонный разговор Бориса Джонсона с председателем ЕП Давидом Сассоли. Премьер предложил Сассоли встретиться в Лондоне и обсудить нюансы переговоров. Тот, в свою очередь, отметил, что Евросоюз готов рассмотреть любые идеи британцев касательно сделки.

«Великобритания должна предложить конкретное решение. Варианты есть, но пока что они не работоспособны. Решение зависит от ирландцев — они могут заблокировать консенсус, и Евросоюз не может заставить их пересмотреть свою позицию», — уточняет Джон Лаф.

О том, что времени мало, напомнили представители и других влиятельных стран Евросоюза. Встретившись в среду в Елисейском дворце, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр председательствующей в ЕС Финляндии Антти Ринне пришли к мнению, что правительство Джонсона должно представить свои предложения по сделке уже до конца сентября.

«У Джонсона есть время представить свои идеи по этому вопросу в письменном виде, если таковые имеются. Если предложений не поступит к концу сентября, возможность будет упущена», — цитирует премьера Финляндии агентство Yle.

Если эта идея будет поддержана остальными члена ЕС, оставшееся у Джонсона время на подготовку сделки сократится более чем в два раза.

Судя по всему, премьер осознает сжатость сроков — в последнее время британское правительство стало куда более активным в вопросах подготовки соглашения, как минимум публично.

В четверг в правительстве заявили, что в Евросоюз были отправлены документы, отражающие ряд предложений Великобритании касательно сделки с ЕС и ирландского вопроса в частности. Также в Брюссель лично прибыл «министр по Brexit» Стивен Баркли, который в пятницу провел переговоры со своим европейским партнером Мишелем Барнье.

При этом в пресс-релизе Еврокомиссии, распространенном по итогам встречи, о ее конкретных результатах ничего не сообщается.

«Мишель Барнье и Стивен Баркли пришли к соглашению, что переговоры должны продолжиться, — говорится в заявлении Еврокомиссии. — В соглашение о выходе должно быть включено полностью рабочее и законное решение проблемы [«бэкстопа»]» .

В британском правительстве, при всем этом, заявили, что не намерены придерживаться «искусственных» сроков, предложенных Финляндией и Францией. Официальный вариант сделки и альтернативы «бэкстопу» будет предложен только после подготовки и одобрения со стороны самого правительства.

Ирландия, оказавшаяся в эпицентре трений вокруг выхода Британии из ЕС, также тяготеет к скорейшему разрешению вопроса. Премьер-министр страны Лео Варадкар заявил, что постарается обсудить нюансы сделки с Борисом Джонсоном на следующей неделе в Нью-Йорке, где пройдет сессия Генеральной ассамблеи ООН.

«Когда дело доходит до сути вопроса, который нужно разрешить, противоречия все еще довольно серьезны», — объяснил ситуацию Варадкар.

Также на ситуацию может повлиять решение Верховного суда Великобритании, который сейчас рассматривает вопрос о законности приостановки работы парламента, которую инициировал Борис Джонсон. Ранее премьер попросил королеву о так называемой пророгации — временном «отпуске» парламента на период с 9 сентября по 14 октября. Противники Джонсона считают, что целью этого шага было «выключение» парламента из обсуждения Brexit.

«Хочу еще раз сказать, что это дело не касается условий и времени выхода Великобритании из Евросоюза. При рассмотрении этого дела перед нами не стоит задачи уточнить эти нюансы. Наша основная задача — определить законность решения премьер-министра просить Ее Величество о пророгации парламента на указанный период», — заявила председатель верховного суда Великобритании Бренда Хейл.

При этом итог рассмотрения дела все-таки прямо повлияет на ход Brexit. Если суд примет решение, что инициатива пророгации была незаконной, парламент может вновь собраться уже на следующей неделе.

Тогда депутаты вернутся к полноценной работе, а их конфликт с Джонсоном и правительством может разгореться с новой силой. Сам премьер во время общения с прессой не стал исключать, что в этом случае может попытаться отправить парламент «на покой» во второй раз.

«Если решение суда будет отрицательным для Джонсона — ему будет очень сложно остаться премьер-министром. Помимо незаконности самого решения, это будет означать, что он не говорил королеве правду [об основаниях для пророгации]. Шансов на такой исход очень мало, но если так — в стране может начаться серьезный политический кризис», — прогнозирует ситуацию Джон Лаф.