Подкуп пенсиями? Зеленский придумал план для Донбасса

Киев собирается восстановить выплату пенсий жителям Донбасса, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, не назвав, однако, сроки. В интервью изданию «Европейская правда» он отметил, что этот процесс может быть ускорен после строительства моста в Станице Луганской, что позволит людям не приезжать каждые 60 дней на перерегистрацию, «чтобы получать ту несчастную пенсию».

Реклама

Предыдущее руководство Украины фактически отказалось от своих обязательств по отношению к гражданам, живущим на востоке страны. Ранее глава Общественного совета при Министерстве по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Геннадий Борисичев говорил, что общая задолженность перед жителями этих территорий по пенсиям составляет $2,5 млрд.

При этом, по его словам, Киев не будет отменять блокаду ДНР и ЛНР до тех пор, пока не вернет под свой контроль предприятия, которые находятся на их территориях.

«Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является условием ее отмены», — пояснил он.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в беседе с «Газетой.Ru» назвал заявления главы украинского МИД «имитацией». Как объяснил экс-депутат, учитывая тяжелую экономическую ситуацию на Украине, для выплаты пенсий востоку потребуется «включить печатный станок». Оценив в то же время слова о выплате пенсий как позитивный сигнал, он указал, что сложившаяся ситуация укладывается в формулу «шаг вперед — два шага назад».

Стоит отметить, что заявления Пристайко был сделаны через день после отказа Киева подписывать так называемую формулу Штайнмайера — документ, который определяет особый статус Донбасса в составе Украины. В среду глава МИД заявил, что решение о подписании принято, но затем сообщил, что подписывать Украина ничего не будет.

«Формула Штайнмайера» — документ, в котором указан механизм предоставления украинской стороной Донбассу особого статуса, который прописан в минских договоренностях. Главная идея формулы — «демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ».

Отказавшись подписывать документ, Киев заявил, что принципиальных возражений по этой формуле нет, но есть ряд условий.

Проведение в Донбассе выборов, которые предусмотрены минскими соглашениями, могло бы стать движением к мирной жизни. Главный камень преткновения — разное понимание периодичности процессов, закрепленных минскими соглашениями. Украинская сторона заявляет, что изменения в конституцию будут сделаны, когда ополченцы ЛНР и ДНР сложат оружие. Москва считает, что вначале должны быть приняты конституционные изменения, которые гарантируют Донбассу особый статус.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, Киев своими действиями демонстрирует нежелание выполнять минские соглашения, так как не собирается вносить изменения в конституцию страны. Это означает, что конфликт на Украине на долгое время приобретет статус «замороженного».

«Формула Зеленского» или глубокая заморозка

Не подписав «формулу Штайнмайера», руководство Украины заявило о наличии условной «формулы Зеленского», которая позволит прекратить войну в Донбассе.

Глава МИД Пристайко заявил, что по «формуле Зеленского» возможны новые радикальные меры при невозможности разрешить вооруженный конфликт в ближайшем будущем. Сроки для выполнения этих мер от «полугода до года».

При этом «формула Зеленского» по урегулированию конфликта в Донбассе не предполагает внесение изменений в конституцию Украины относительно особого статуса региона, сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

После прихода к власти на Украине Владимира Зеленского и его команды риторика официального Киева начала меняться. В отличие от представителей команды президента Петра Порошенко, которые демонстрировали свою неприязнь к жителям востока Украины, Зеленский посылает Донбассу более позитивные сигналы. Во время предвыборной кампании он обращался в том числе и к представителям русскоязычных частей Украины, призывая их к диалогу.

По мнению бывшего депутата Рады Владимира Олейника, выходом из конфликта могли бы стать прямые переговоры между Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным о судьбе Донбасса без всяких посредников.

Прямой диалог между Зеленским и Путиным действительно имеет значение, однако Москва не является стороной конфликта и призывает украинского президента вести диалог с жителями самопровозглашенных республик, к чему Киев не готов.

«Украина должна решить: или отпустить с богом, или разговаривать», — говорит он.

Стоит отметить, что мнение украинцев о причинах начала конфликта на востоке страны меняется. По данным проведенного в марте опроса социологической службы «Детектор Медиа», число тех, кто считает, что конфликт начала Украина, выросло c 2018 года с 15% до 17%. Что касается тех, кто полагает, что конфликт начала сторона на востоке, то их число уменьшилось с 52% до 48,5%. При этом 35% опрошенных не могут определиться с отношением к тому, кто виноват в развязывании конфликта.