Второй срок: Аксенова переизбрали главой Крыма

Депутаты Государственного совета Крыма избрали главой региона на новый пятилетний срок Сергея Аксенова, который возглавил республику в 2014 году после воссоединения с Россией.

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По словам спикера крымского Госсовета Владимира Константинова, Аксенов единогласным решением депутатов был переизбран на второй срок. Он также пояснил, что за его назначение проголосовали 74 парламентария из 74 голосовавших.

На заседании первой сессии крымского парламента второго созыва Аксенов принес присягу и официально вступил в должность главы Республики Крым.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Крым соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию Республики Крым и законы Республики Крым, исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина,» — сказал глава Крыма.

Он также добавил, что перед Крымом и Россией стоят общие задачи, независимо от политической принадлежности.

«Нам всем «в поле» придется выполнять те задачи, исполнение которых ждут от нас крымчане. <...> Главная задача сейчас — повысить качество жизни каждого крымчанина: стабилизировать рост цен, повысить доходы граждан», — отметил Аксенов.

Говоря о реализации поставленных задач, он подчеркнул, что властям Крыма предстоит оправдать доверие жителей республики.

Согласно региональным законам, глава Крыма является высшим должностным лицом и главой исполнительной власти в республике. Он избирается на пять лет, но не может занимать данный пост более двух сроков подряд.

Глава Крыма избирается депутатами Госсовета региона из числа трех кандидатур, которые вносит на рассмотрение парламента президент России Владимир Путин. В этом году глава государства предложил кандидатуры Аксенова от «Единой России», Сергея Богатыренко от КПРФ и Павла Шперова от ЛДПР.

Крым присоединился к России в марте 2014 года. Несмотря на то, что полуостров вошел в состав страны путем референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами, западные страны отказались признавать его итоги.

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что в республике важную роль играет стабильность власти. По его словам, в течение последних пяти лет Крым «переправляется» из Украины в Россию.

«Эту переправу можно во многом оценить положительно, но задачи перед Крымом стоят очень серьезные. В связи с этим вспоминается известная народная мудрость: «коней на переправе не меняют»?

— цитирует слова Иоффе РИА «Новости».

Он также добавил, что Аксенов в тандеме с Константиновым способны обеспечить преемственность и стабильность власти.

При этом полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов считает, что задачей Аксенова на следующие пять лет станет развитие экономики и международных связей Крыма.

«Крым обладает уникальными природными ресурсами и значительным экономическим потенциалом. Здесь живут и работают трудолюбивые, ответственные люди, динамично развивается инфраструктура, растет туристический кластер, реализуются социальные программы», — отметил Устинов.

По его словам, не все проблемы, которые сейчас сохраняются в Крыму, возможно решить за один день.

«Управленческие навыки, преданность делу и накопленные знания (Аксенова) послужат всестороннему развитию Крыма, помогут наладить широкие международные связи и раскрыть экономический потенциал республики в интересах всего населения», — уверен Устинов.

В Госдуме же считают, что правительство Крыма ждет серьезная перезагрузка для формирования эффективной команды. По словам депутата Михаила Шеремета, власти республики будут двигаться от «крымской весны» к «крымской мечте».

«Крым продолжит поступательное развитие... Я знаю точно, что дорожная карта главой республики на ближайшую пятилетку разработана. В правительстве произойдут изменения, серьезная перезагрузка, чтобы динамично выполнять чаянья и надежды всего крымского народа», — цитирует слова Шеремета РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что взятый Аксеновым в 2014 году темп «сохраняется и набирает обороты».