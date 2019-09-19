Грехи молодости: Трюдо пришлось оправдываться за старое фото

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо вынужден извиняться после публикации в Time фотографии 18-летней давности. На снимке — будущий лидер страны, изображающий сказочного героя Аладдина на костюмированной вечеринке. По крайней мере, так объяснил происхождение кадра сам политик.

Главная претензия к фотографии в том, что Трюдо, помимо соответствующего элемента костюма — белого тюрбана, — нанес на лицо черный грим.

Сама кадр был снят на мероприятии в частной школе, где в тот период преподавал Трюдо. На снимке он изображен в окружении нескольких женщин — бывших коллег премьера.

Реклама

Еще несколько лет назад подобные фото, на которых белые люди могли накладывать на лицо черный грим, изображая известных чернокожих артистов или же персонажей из сказок арабского Востока, казались вполне обычными. Но в последнее время такие преображения начали рассматривать как проявление расзима.

Кстати, в сентябре 2018 года аналогичный скандал произошел в США: тогда телеведущая NBC Меган Келли сказала, что не видит ничего дурного в подобных изображениях, за что была уволена с телеканала.

После публикации фото Трюдо в тюрбане, лидер Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх обвинил канадского премьера в расизме.

По его словам, сделанный снимок является высмеиванием «кого-то за то, как он живет». Известно, что Сингх сам носит тюрбан, это часть одежды сикхов. «Расизм реален, я испытал это на себе», --приводит Daily Mail слова политика.

Лидер Консервативной партии Эндрю Шир также заявил, что он был «глубоко шокирован и разочарован» действиями премьер-министра, заявив, что Трюдо недостоин руководить Канадой. «Это было расистским в 2001 году, это и сейчас расизм», — сказал он.

Трюдо ответил, что глубоко сожалеет о той ситуации, а также разочарован своим поведением. Кроме того, он попросил у канадцев прощение за свой поступок. Политик отметил, что на протяжении своей жизни боролся с расизмом и всегда был приверженцем толерантности.

Стоит отметить, что вслед за публикацией журнала Time, в канадской печати появилось еще одно видео, где Трюдо также предстает в гриме чернокожего. Видео опубликовано изданием Global News 19 сентября.

Разочарование в Трюдо

Атаки на Трюдо со стороны его политических оппонентов происходят за несколько недель до парламентских выборов, которые должны пройти 21 октября.

Эксперты считают, что действующему премьеру будет достаточно сложно удержать власть. Согласно опросу Angus Reid Institute в августе этого года,

только 30% канадцев одобряют работу премьера на этом посту, 60% относятся к его работе плохо.

Согласно опросам общественного мнения, которые проводит канадская телекомпания CBC, Консервативная партия, хотя и ненамного, но опережает Либеральную партию Трюдо.

Что касается Новой Демократической партии то ее рейтинг около 14%. Социологи предполагают, что большинства не получит ни одна из политических сил страны.

Будущее самого премьера Трюдо также остается неясным. В 2015 году молодой канадский премьер, вырвавший победу у консерваторов, стал всеобщим любимцем. «Он умеет понравиться. Он оживленный, заинтересованный, причем это кажется искренним. Если бы он не был премьер-министром, то все равно был бы очень успешным человеком. Есть такие, которые просто к себе притягивают», — рассказывает жительница Канады Елена, учившаяся в той школе, где преподавал Трюдо.

Многие молодые люди, такие как Елена, по-прежнему относятся к Трюдо с симпатией. Однако в последнее время канадцы не скрывают разочарования в нем. Одна из причин — скандал, связанный с крупной строительной кампанией SNC Lavalin, которая в свое время давала крупные взятки покойному ливийскому диктатору Муаммара Каддафи. Скандал задел премьера по касательной: экс-генпрокурор страны Джоди Уилсон-Рейбоулд заявила о давлении на нее со стороны канцелярии Трюдо, чтобы спустить расследование на тормозах.

Кроме того, несмотря на то что сам Трюдо заявлял о своей приверженности экологической тематике, зеленые недовольны тем, что он одобрил строительство нефтепровода Trans Mountain, несмотря на протесты.

Трюдо также критикуют и за то, что он одобрил оружейную сделку с Саудовской Аравией, несмотря на негативную репутацию этой страны в правозащитном сообществе.

Наибольшим разочарованием среди «прогрессистов» стал фактический отказ Трюдо идти на реформу архаичной канадской избирательной системы. Первоначально идеей премьера была замена мажоритарной системы на пропорциональную, однако впоследствии он отказался от нее. В его администрации объяснили, что между различными политическими силами нет консенсуса о том, как вопрос о реформе должен был быть представлен на референдуме.

Не поладил с Трампом, поладил с Зеленским

Отношения Трюдо с президентом США Дональдом Трампом тоже не сложились Известно, что премьер был близок с бывшим главой Белого дома Бараком Обамой, а с Трампом начал часто конфликтовать. В 2018 году Вашингтон объявил о введении высоких пошлин на сталь и алюминий из Канады. В свою очередь, Трюдо отреагировал ответными мерами.

Летом того же года по завершению саммита G7 в Квебеке Трамп назвал поведение канадского премьера «слабым и нечестным». Впоследствии президент США и вовсе отказал Трюдо в личной встрече на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Выступая на пресс-конференции, Трамп сказал журналистам, что он отказался от возможности лично встретиться с канадским коллегой, поскольку «его пошлины слишком высоки, и он, похоже, не хочет менять свою позицию». При этом издание The Atlantic отмечало, что отношения канадского и американского лидеров не всегда были такими холодными. А поначалу и вовсе их коммуникации называли «бромансом» — тесными дружескими отношениями мужчин.

Диалог Трюдо с Россией тоже не задался. В одном из интервью он охарактеризовал президента России Владимира Путина «проблемным», а в 2019 году канадский премьер не поддержал предложение Трампа возвратить Россию в «большую восьмерку».

При этом у Трюдо сложились хорошие отношения с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

В июне, когда Зеленский посетил Канаду, премьер Канады заявил, что встреча с новым украинским лидером для него — возможность еще раз подчеркнуть «глубокую и историческую дружбу и общие ценности». Канада связана с Украиной многолетними связями — здесь проживает значительная украинская диаспора. Согласно переписи 2016 года, среди жителей Канады почти 1,4 млн этнических украинцев.