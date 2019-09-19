«Детей не перебирайте»: Лукашенко не отдаст власть наследникам

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей Виктора, Дмитрия или Николая к транзиту власти в республике. Он отметил, что при нем продолжать работать чиновники, которые умеют слушать главу государства и исполнять его поручения, передает «Белта».

«Или как пописывают в интернете: «Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти...». Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти», — сказал президент.

Эта информация могла появиться в СМИ в связи с предстоящими выборами главы Белоруссии, которые, согласно календарю на сайте ЦИК, пройдут не позднее 30 августа 2020 года.

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«Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения», — добавил Лукашенко во время совещания, на котором был рассмотрен пакет прогнозных документов на 2020 год.

Президент Белоруссии отметил, что он не придерживается политики «особо приближенных» и «удаленных» чиновников. «Я знаю, что у многих из вас и у отдельных других чиновников в голове мысль: выборы и прочее, как будет, кто будет работать. Публично вам отвечаю на этот вопрос: тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно», — пообещал глава республики.

Вместе с тем некоторым представителям власти он намекнул, что они могут уходить. В частности, Лукашенко посоветовал «собирать портфели и уходить сразу» премьер-министру республики Сергею Румасу, главе президентской администрации Наталье Кочановой, вице-премьерам и министрам в том случае, если они его не слышат.

На совещании президент страны также оценил развитие экономики за истекший период 2019 года. Так, Лукашенко потребовал, чтобы правительство выполняло поставленные в этом направлении задачи.

«Настал момент серьезно обратиться к тому, как мы работаем в этом году. Если мы из рук вон плохо выполняем собственные планы, которые мы сами для себя прописываем, встает вопрос, зачем нам вообще тогда собираться в таком формате накануне года и рассматривать некие планы и прогнозы, если мы их не выполняем», — приводит слова главы государства его пресс-служба.

Вместе с тем он предупредил чиновников, что могут последовать кадровые перестановки, если не будут выполнены планы по итогам 2019 года. «Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год. Поэтому ничего здесь удивительного нет», — напомнил собравшимся белорусский лидер.

По словам Лукашенко, не стоит связывать его требования с текущей предвыборной кампанией по парламентским выборам, которые состоятся уже в ноябре.

«Я не собираюсь баллотироваться в парламент. Какая у меня предвыборная кампания? У меня один подход 25 лет, что я работаю президентом», — обратил внимание республиканский глава.

Кроме того, Лукашенко напомнил, что люди голосовали за нынешние власти не для того, чтобы правительство страны занимало «позицию сторонних наблюдателей и довольствовалось сбалансированностью, выдуманной, прописанной на бумаге».

Александр Лукашенко занимает пост главы республики с 1994 года. За прошедшие 25 лет он переизбирался четыре раза. Так, на выборах в 2015 году, за его кандидатуру проголосовали 83,49% избирателей при явке почти 90 %. При этом Лукашенко пока не говорил о своих планах участвовать в президентской гонке в следующем году.