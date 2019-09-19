«ЕС устал от Киева»: президент Эстонии назвала проблемы Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Евросоюзе наблюдается усталость от Украины. По ее словам, украинские власти не следуют советам своих западных партнеров.

«Причина усталости — в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее»,

— сказала Кальюлайд в интервью «Европейской правде».

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По ее мнению, новому правительству Украины следует показать, что теперь развитие страны будет проходить быстрее.

«Это не значит, что до сих пор ничего не делалось. Напротив, реформы, проведенные за прошлые годы, создали фундамент для того, чтобы сейчас получить результат», — отметила Кальюлайд.

Она также добавила, что

часть стран Европейского союза готовы «поступиться интересами Киева ради экономических отношений с Москвой», и на это не повлияют возможные успехи Украины в борьбе с коррупцией.

Говоря о возможном снятие европейских санкций с России, эстонский лидер подчеркнула, что это не произойдет в этом году.

«Нет оснований для этого. Так, состоялся обмен пленными, но все понимают, что это только первый шаг и впереди долгий путь», — подытожила Кальюлайд.

Речь идет об обмене заключенными между Россией и Украиной, в начале сентября стороны провели обмен по формуле «35 на 35». В Москву, в частности, вернулись руководитель »РИА Новости --Украина» Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах. В числе вернувшихся в Киев — режиссер Олег Сенцов и 24 моряка, которые были задержаны в прошлом году в Керченском проливе. Обмен заключенными между Россией и Украиной поддержали по всему миру. К примеру, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что данное событие станет «первым шагом к будущему миру».

В то же время в Киеве считают, что западным странам все сложнее придерживаться антироссийских санкций. По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, Запад постепенно перестает соблюдать ограничительные меры в отношении России.

«Тем не менее они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении», — заявил Пристайко.

Он также отметил, что об отходе ряда западных стран от антироссийских санкций свидетельствуют призывы к возвращению России в «большую семерку» и восстановление прав российской делегации в ПАСЕ.

При этом президент Украины Владимир Зеленский называет санкции против России «налогом ради мира». По его мнению, Запад не должен снимать ограничительные меры с Москвы.

«Санкции — это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите — это налог ради мира. Санкции должны быть сохранены», — считает Зеленский.

По словам украинского лидера, ограничительные меры должны быть сняты только после восстановления мира в Донбассе.

Вопрос снятия европейских санкций с России увязывается с реализацией минских соглашений, которые были заключены еще в 2015 году. Одной из причин их появления стала военная операция Киева против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Пакет документов был согласован при участии России, Украины, Германии и Франции, которые представляются собой «нормандскую четверку».

Основной задачей минских соглашений стало урегулирование конфликта в Донбассе. Москва неоднократно указывала, что не является стороной конфликта, а власти Украины отказываются от выполнения своей части договоренностей. Однако Киев продолжает утверждать, что Россия якобы имеет какое-то отношение к ситуации на юго-востоке Украины.

К слову, в России накануне заявили, что Киев теряет возможности для улучшения ситуации в Донбассе. По словам полпреда РФ контактной группе по Украине Бориса Грызлова, украинская сторона отказалась подписать «формулу Штайнмайера».

«То есть Киев встал на путь грубого нарушения минских договорённостей, вопреки декларации верности им», — отметил Грызлов.

Он также добавил, что «формула Штайнмайера» определяет порядок введения в действие закона об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.