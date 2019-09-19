Игнорирует формулу: Украина срывает встречу «нормандской четверки»

Представитель России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов заявил, что украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой отказалась подписывать документ по «формуле Штайнмайера». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева <...> отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — заявил российский представитель.

Грызлов добавил, что Киев тем самым поставил под угрозу очередную встречу лидеров стран «нормандской четверки». В нее входят, кроме России и Украины, также Франция и Германия.

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По словам Грызлова, документ по «формуле Штайнмайера» был согласован на уровне политических советников президентов еще 11 сентября.

Эта формула названа в честь президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, она определяет механизм предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины, подконтрольным самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Кроме того, согласно «формуле Штайнмайера», в Донбассе должны быть обеспечены демократические выборы под наблюдением ОБСЕ.

Грызлов также отметил, что Киев «сорвал переговоры о разведении сил» в Донбассе — потому что вопросы безопасности должны идти бок о бок с политикой.

Как сообщает ФАН, отказ Украины от «формулы Штайнмайера» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ведется обсуждение этой темы», – заявил представитель Кремля.

В Киеве, несмотря на отказ от «формулы Штайнмайера», понимают необходимость жертв для решения донбасского вопроса.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, члена партии «Слуга народа» Даниила Гетманцева, переговоры — единственный путь решения проблемы.

При этом парламентарий выступил против «особого статуса» для Донбасса — этот шаг, подчеркнул Гетманцев, означает «непосредственную федерализацию Украины», которая приведет к распаду страны, передает НСН.

Украинский депутат также заявил, что «твердо выступает против силового решения вопроса», и признал необходимость уступок.

Накануне, 18 сентября, командующий так называемой операции объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к отводу своих подразделений вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

Кравченко подчеркнул, что задачу перед ВСУ поставили президент Украины Владимир Зеленский, начальник генштаба Руслан Хомчак и министр обороны Андрей Загороднюк. Украинские военные пошли на такой шаг «ради улучшения жизни своих граждан», добавил украинский генерал.

«Все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны», — подчеркнул он.

Война на востоке Украины началась в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В Донбассе не признали новую украинскую власть, и Киев начал так называемую АТО — антитеррористическую операцию. Боевые действия привели к массовой гибели мирных жителей. За пять лет войны более 1,5 млн человек бежали из региона в РФ, в иные части Украины и другие страны. По официальным данным, конфликт унес жизни более 13 тыс. человек.

Запад и Украина винят в конфликте Россию, однако предоставить доказательства не могут с 2014 года. В конце февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российские войска не являются стороной конфликта между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Тем не менее, украинские власти ввели против России санкции, называют Москву «агрессором» и призывают страны Запада усиливать давление на РФ.

Прекращение донбасского конфликта — один из ключевых предвыборных лозунгов президента Украины Владимира Зеленского. По словам политика, гибель мирного населения должна, наконец, прекратиться. Однако от прямого диалога с самопровозглашенными республиками Киев отказывается, называя донбасских ополченцев не иначе, как «террористами».