Атака не из Йемена: Саудовская Аравия обвиняет Иран в нападении на НПЗ

В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом сообщил местный телеканал Al Arabiya перед началом пресс-конференции, которую проводит в Эр-Рияде официальный представитель министерства обороны Турки аль-Малики.

По словам Турки аль-Малики, нападение на нефтяные объекты производилось не из Йемена, «несмотря на усилия Ирана сделать, чтобы это так выглядело».

Он обратил внимание на то, что летательные аппараты отличались от тех, что применяют хуситы, которые взяли ответственность за произошедшее на себя. Представитель оборонного ведомства отметил, что для атаки использовались иранские беспилотники Delta Wing UAV. Всего было применено 25 дронов и ракет, из них три аппарата не достигли своей цели.

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Атака на предприятия саудовской национальной нефтяной компании на востоке страны произошла в ночь на 14 сентября. Согласно заявлению йеменских повстанцев-хуситов, это их бойцы напали на два главных НПЗ страны: завод Абкайк на востоке Саудовской Аравии и месторождение Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба объекта принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. При этом, сами хуситы изначально заявляли, что использовали всего 10 летательных аппаратов, которые привели к крупному пожару на нефтяных объектах, который местным властям удалось вскоре после атаки локализовать.

Хуситы также объявили о том, что намерены продолжить свои нападения. «Наши предстоящие операции будут расширяться и будут еще более болезненными, если саудовский режим продолжит свою агрессию и блокаду», — предупредил представитель хуситов Яхья Сари.

Также они ранее рассказали о том, что использовали беспилотники нового типа. Как сообщил в прямом эфире телеканала «Аль-Масира» представитель вооруженных сил мятежников, дроны, несущие четыре боезаряда, были запущены с трех разных позиций, передает РИА «Новости».

Он показал фотографии, которые были сделаны на территории атакованных предприятий в королевстве до и после нападения, заявив, что «снимки были получены их разведкой».

«Беспилотники, которые использовались для нападения, — «Касеф» и «Саммад — 3», способны преодолевать расстояние в 1,7 тысячи километров», — заявил представитель хуситов, добавив, что были использованы и другие летательные аппараты для отвлечения внимания.

Между тем США обвиняет Иран в нападении на НПЗ, указывая на то, что нет никаких доказательств того, что беспилотники напали из Йемена.

«Тегеран стоит за приблизительно 100 атаками на Саудовскую Аравию, пока [президент Ирана Хасан] Роухани и [глава МИД Ирана Мохаммад Джавад] Зариф делают вид, что предпринимают дипломатические усилия. На фоне призывов к деэскалации Иран провел беспрецедентную атаку, направленную против мировых энергетических поставок», — написал американский госсекретарь Майкл Помпео в твиттере.

Он также предупредил иранские власти, что США собираются привлечь Тегеран к ответственности.

В ответ на это МИД Ирана заявил, что эти обвинения «ложные, безосновательные и с дипломатической точки зрения неприемлемые».

Как передает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства, глава МИДа Аббас Мусави отметил, что «США проводят политику максимального давления в отношении Тегерана, которая все больше напоминает тактику максимальной лжи».

Атаки дронов привели к тяжелым последствиям. Так, руководству компании Saudi Aramco пришлось сократить добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки, что равняется половине суточного объема добычи при нормальных условиях.

Это нападение также привело к повышению курса доллара и евро по отношению к рублю. Так, вечером 17 сентября нефтяные котировки значительно снижались на биржевых торгах. В итоге мировые цены за баррель Brent и WTI упали сразу на 5%. В настоящее время фьючеры на поставки в октябре торгуются на уровне $64,1 — 64,3 за бочку.

В итоге Банку России пришлось повысить официальный курс доллара сразу на 30 копеек — до 64,4 рублей. Европейская валюта прибавила ещё больше: курс «расчетами завтра» вырос на 63,5 — до 71,2 рубля.