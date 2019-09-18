Выборы и особый статус: Киев принял условия по Донбассу

Киев согласен с проведением местных выборов в Донбассе и предоставлением этой территории особого статуса, при условии, если электоральный процесс пройдет одобрение со стороны наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, пояснил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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«Мы договорились о «формуле Штайнмайера» на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Надо, чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа имели доступ к выборам», — приводит ФАН слова дипломата.

Сейчас Вооруженные силы Украины готовятся к отводу своих подразделений вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, об этом сообщил командующий так называемой операции объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

«На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения», — отмечается в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Военный подчеркнул, что задачу перед ВСУ поставили президент Украины Владимир Зеленский, начальник генштаба Руслан Хомчак и министр обороны Андрей Загороднюк. Украинские военные пошли на такой шаг «ради улучшения жизни своих граждан», добавил украинский генерал.

«Все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны»,

— указал командующий.

Накануне миссия ООН по правам человека на Украине констатировала деэскалацию конфликта в Донбассе после объявления очередного перемирия, передает НСН.

При этом чуть ранее Пристайко сообщил: если в ближайшие полгода-год «проблема Донбасса» не будет решена, то Киев перейдет к новым радикальным действиям по «формуле Зеленского».

«Формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры», — подчеркнул глава украинского МИДа.

Дипломат добавил, что Киев сделает все шаги, чтобы «ответить на ожидания своего народа». В частности, украинские власти попытаются вернуть «своих парней и девушек, дотянувшись ментально, месседжами, символами, до народа, оставшегося по ту сторону».

Он напомнил о ситуации с «донбасскими» пенсиями — когда людям приходится приезжать для перерегистрации раз в два месяца, чтобы получить «несчастные» деньги. По словам Пристайко, надо сделать так, чтобы пенсионер приезжал раз в год.

Член Совета Федерации Ольга Тимофеева заявила, что украинским властям стоит вспомнить о «формуле Штайнмайера» вместо «формулы Зеленского».

«Сейчас

Владимир Путин сказал, что Украине необходимо переходить от всех деклараций, дорожных карт к уже документу, который будет фиксировать реальную картину и показывать выход.

«Формула Штайнмайера» должна действовать. Но чем были неудобны минские соглашения? Сперва должно состояться политическое решение вопроса, потом — закрытие границ и прочее», — заявила сенатор.

Заявления Киева о нежелании вносить изменения о присвоении особого статуса Донбассу в украинскую конституцию, а также отрицание использования механизма полной амнистии являются намеренным саботажем мирного урегулирования конфликта на юго-востоке страны, считает министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

«Недавние высказывания дипломатов и представителей Украины наводят на мысль о том, что в Киеве либо случилась массовая амнезия по поводу того, в чем именно состоит суть, смысл и цель минских соглашений, либо это явно читаемая попытка их подменить», — отметила политик.

Со своей стороны специальный представитель США по Украине Курт Волкер рассказал, что для прекращения войны в Донбассе достаточно соблюдения Минских соглашений. Это заявление чиновник сделал, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

«Минские соглашения имеют все необходимые составляющие для того, чтобы мирный процесс был успешным», — подчеркнул он.

В Министерстве иностранных дел России ранее указывали, что Курт Волкер не стремится наладить диалог между противоборствующими сторонами на Украине, а «подталкивает» Киев к силовому варианту.

«Он проводил линию не на налаживание диалога между конфликтующими сторонами…, а на усиление военно-технического сотрудничества Вашингтона с Киевом, подталкивая его к силовому варианту действий, поставку ВСУ летальных вооружений», – заявил в феврале 2019 года замглавы МИД РФ Григорий Карасин.