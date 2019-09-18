Четвертым будет: у Трампа новый советник по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующим советником по национальной безопасности станет Роберт О'Брайен.

«Я рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я давно и много работал с Робертом. Он отлично справится!» — написал Трампа в твиттере.

На должности спецпредставителя президента США по заложникам О'Брайен занимался освобождением насильно удерживаемых американских граждан в зонах конфликтов.

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Должность советника по нацбезопасности не требует утверждения сенатом.

О'Брайен — юрист по профессии, долгое время он был партером в основанной им со Стефаном Ларсоном юридической фирме Larson O'Brien LLP. Интересно, что они начали работать вместе с 1995 года, организовав международную конференцию, на которой присутствовали «высокопоставленные юридические чиновники».

Партнер О' Брайена Ларсон до этого работал в юридической компании, которой управлял нынешний директор административно-бюджетного управления США Мик Малвейни. Он также был в списке потенциальных кандидатов на пост преемника Джона Болтона, которого Трамп отправил в отставку на прошлой неделе.

Как политический назначенец, О'Брайен работал в Госдепартаменте еще во времена Джорджа Буша-младшего, а в 2017 году рассматривался Трампом на пост главкома ВМС США.

Американские СМИ отмечают, что будущий советник известен своей лестью в адрес Трампа.

«Он — идеальный кандидат для сохранения американского глобального господства таким образом, чтобы это соответствовало нынешним национальным настроениям и нашим непреходящим национальным ценностям», — говорил он о Трампе во время избирательной кампании 2016 года.

Среди достижений О'Брайена — работа по освобождению из-под домашнего ареста в Турции американского пастора Эндрю Брэнсона, который удерживался Анкарой с 2016-го по 2018 годы. Турецкое правительство подозревало его в шпионаже и связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Турция называет одним из организаторов попытки госпереворота летом 2016-го.

В связи с арестом пастора США действовали жестко, ввели против турецких чиновников санкции. В конце 2018 года Брэнсона освободили, а санкции с правительственных чиновников сняли.

Именно О'Брайен по поручению Трампа недавно ездил в Швецию, чтобы способствовать освобождению чернокожего американского рэпера A$AP Rocky. В Швеции его обвиняют в избиении местного гражданина. Музыкант в начале августа был освобожден.

У нового советника по нацбезопасности неплохой опыт работы с проблемными для США государствами, который может пригодиться Трампу в сегодняшних обстоятельствах. В частности, О'Брайен занимался освобождением заложников в Афганистане, а также вызволял американских граждан из Ирана. Так, он направлял письма главе МИД Ирана Мохаммаду Джавад Зарифу по поводу судьбы американцев, которые находятся в Иране. Правда, как сообщало издание Al-Monitor, письмо представителя США было без дипломатических экивоков, и О'Брайен лишь написал «Освободите их».

О'Брайен, к слову, работал и вместе с ушедшим с поста советника Джоном Болтоном — они вместе работали в ООН в период правления администрации Буша-младшего. Известно что О'Брайен высоко отзывался о Болтоне, назвав его « умнейшим парнем в комнате».

Советник по нацбезопасности — одна из самых важных должностей в Белом доме, так как он имеет прямой доступ к президенту. В свое время советниками президентов США по нацбезопасности были такие крупные мировые интеллектуалы, как Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский.

При этом знающие Трампа представители истеблишмента считают, что президент вряд ли будет терпеть рядом с собой слишком самостоятельную фигуру. К тому же, стоит отметить, что быть советником по нацбезопасности — тяжелое бремя: в этой должности заложена определенная конфликтность. Как отмечал ранее в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Atlantic Council в Вашингтоне, советник по нацбезопасности часто конфликтует с Госсекретарем, так как оба пытаются донести свое видение внешнеполитических проблем для президента.

O'Брайен — уже четвертый советник Трампа по нацбезопасности.

Ранее президент США рассказал, что предшественник О'Брайена — Болтон — делал за свою карьеру большие ошибки и промахи. Он рассказал, что одной из причин увольнения Болтона стало то, что он во время переговоров Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына говорил о «ливийской модели».

«Это было неправильное заявление. Посмотрите, что случилось с [ливийским лидером Муаммаром] Каддафи», — добавил Трамп. По мнению президента США, эти слова Болтона повлияли на отношения двух стран. Между Трампом и Болтоном были трения и по венесуэльскому кризису, а также по вопросу Ирана.