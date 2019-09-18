«Проявление силы»: Трамп об операции в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп назвал «проявлением силы» свой отказ от военной операции против Ирана. По его словам, речь идет об ответе Вашингтона на инцидент с американскими беспилотником, который был сбит иранскими военными в июне.

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«Это было проявлением силы, которое некоторые люди просто не понимают!» — написал Трамп в твиттере.

Таким образом американский лидер ответил на заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма, который назвал данный инцидент «проявлением слабости». По мнению политика, именно так в Тегеране расценивают решение, принятое администрацией США.

Иранские военные сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС RQ-4 США 20 июня. Вашингтон в ответ подготовил военную операцию, которая предполагала нанесение точечных ударов по территории Ирана. Однако Трамп в последний момент отдал приказ об отмене операции, посчитав подобные действия непропорциональными.

«Проблемы с Ираном только усугубляются со временем, поэтому крайне важно, чтобы мы предприняли решительные действия, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию», — добавил Грэм.

По его словам, США должны решительно отреагировать на атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, инициатором которой якобы выступил Иран.

Данный инцидент произошел 14 сентября, тогда около 10 беспилотников атаковали НПЗ саудовской госкомпании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США считают, что за атакой стоит Иран. При этом из-за нападения цены на нефть на мировых рынках подскочили на 10%.

В то же время вице-президент США Майк Пенс заявил, что США привели свои войска в боевую готовность на фоне усиления конфронтации с Ираном.

«Если Иран совершил эту последнюю атаку, чтобы надавить на Трампа и заставить его отступить, то они потерпят неудачу», — отметил Пенс.

Он также добавил, что Трамп определится с ответом на атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в ближайшие дни.

«Мы изучаем все доказательства, консультируемся с союзниками. США сохранят свое энергетическое доминирование и предпримут все необходимые действия, чтобы защитить страну, войска и союзников в Персидском заливе», — подчеркнул Пенс.

Вице-президент США также заявил, что Тегеран является «ведущим спонсором терроризма в мире и величайшей угрозой миру и стабильности в регионе».

При этом сам Трамп накануне заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном. По его словам, Вашингтон ни с кем не желает воевать.

«У нас лучшее оружие в мире, потратили за последнее время $1,5 трлн. У нас лучшее оборудование, ракеты, истребители <...> Ни с кем не хотим войны, но мы лучше подготовлены. Однако, как я сказал, мы хотим избежать этого», — добавил Трамп.

Говоря о гипотетической операции против Ирана, президент США выступил за активное участие Саудовской Аравии.

«Они тоже должны активно участвовать в игре. Вы знаете, что они готовы это сделать. Мне кажется, все знают, что они готовы это сделать», — отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что Вашингтон будет активно обсуждать складывающуюся ситуацию с Европой, Саудовской Аравией, ОАЭ и «многими соседними» странами.

Однако пока Вашингтон не принял окончательного решения относительно действий против Ирана. Власти США также не представили доказательств причастности Ирана к атаке на НПЗ Саудовской Аравии.

В то же время Иран неоднократно опровергал обвинения со стороны США и Саудовской Аравии. В частности, официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави назвал подобные обвинения безосновательными.

«Такие заявления в отношении Тегерана — ни что иное, как попытка оказания максимального давления на нашу страну со стороны США», — заявил Мусави.

Он также отметил, что Тегеран продолжит поддерживать сопротивление народа Йемена против коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

К слову, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф также связывал обвинения в адрес Тегерана с неудачей Эр-Рияда в Йемене.

«Они пытаются прикрыть тот факт, что не смогли победить страну — Йемен — с помощью тяжелого вооружения», — говорил Зариф.

По его словам, попытки США и Саудовской Аравии связать Иран с атаками на нефтяные предприятия Saudi Aramco — это «большая ложь».