Сложная работа: глава Эстонии рассказала, как надо общаться с Россией

Эстонский президент Керсти Кальюлайд считает, что Эстония должна быть одной из тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Россией.

«Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше», — приводит ERR слова главы государства.

«Если оставаться страной, которая сама вообще не общается с Россией, то мы останемся в той роли, что «вы не знаете, вы не понимаете, вы оставляете нам эту сложную работу по общению с русскими», — так прокомментировала президент растущую в Европе тенденцию к улучшению отношений с Кремлем.

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Кальюлайд считает, что ее апрельская встреча с российским лидером Владимиром Путиным усилила позиции Эстонии. Кроме того, по мнению эстонского лидера, приехав в Россию, она внесла свою лепту в налаживание контактов с российской стороной.

«Сегодня я чувствую, что, поскольку я и сама внесла свой вклад в то, чтобы понять, что происходит в России и что там думают, то у меня улучшился доступ к этой информации, и я могу высказывать наши мнения — французам или кому угодно — с заметно усиленных позиций», — обратила Кальюлайд внимание. Говоря о французах, она имела в виду тот факт, что лидер Франции Эммануэль Макрон взял на себя обязательства по налаживанию контактов между Западом и Россией.

Однако позиция эстонского президента остается неизмененной. Она так же, как и раньше, выступила против примирения европейских стран с российской стороной на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине. Так, Кальюлайд раскритиковала предложение Макрона взять курс на сближение с Россией.

Несмотря на то, что Крымский полуостров вошел в состав страны путем референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами, западные страна отказались признавать его итоги. В частности, их не признали страны Евросоюза, США и Украина.

«Мы должны говорить всем своим партнерам и союзникам, что здесь мы не станем им подыгрывать даже из желания показать, что вот как мы успешны и результативны в ситуации, когда россияне делают пару шагов, а мы затем двадцать, так как нам нравится делать вид, мол, вот какой прогресс и потому есть повод вернуться к обычным отношениям», — подчеркнула Кальюлайд.

В то же время, как передает «Sputnik Эстония», глава государства не боится с такими убеждениями остаться в изоляции. «Это наверняка не изоляция, когда с нами другие страны Балтии, Польша и Северная Европа. Да, мы знаем, что тактический подход финнов очень отличается. Но в анализе рисков того, какой угрозой является Россия и сколь опасен может быть такой сосед, мнения шведов, датчан, финнов, поляков, эстонцев и других балтийцев никак не отличаются. Так что на самом деле мы совсем не одиноки», — заключила Керсти Кальюлайд.

В апреле этого года эстонский лидер приехала в Москву для того, чтобы принять участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию отреставрированного здания посольства республики.

После встречи с Владимиром Путиным Кальюлайд выразила надежду на то, что в отношениях между странами откроется «новое дыхание». «Я надеюсь, что открытие обновленного посольства придаст новое дыхание эстонско-российским отношениям», — написала она в фейсбуке, добавив, что этот визит означает, что Эстония готова к диалогу со своим соседом.

Однако эта поездка республиканского президента показалась диссонирующей на фоне уже ставшей традиционной риторики, направленной против России, но и вызвала негативную реакцию со стороны глав Латвии и Литвы, которые выразили мнение, что Керсти Кальюлайд должна была перед своим визитом в Россию посоветоваться с ними — потому что этот шаг, по их мнению, является неоднозначным.

Вместе с тем эта поездка не изменила заявлений эстонских властей в отношении России. В частности, в мае этого года Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Она раскритиковала это решение организации из-за якобы «нарушения Россией международного права и своих обещаний». Однако при этом эстонский президент выразила надежду на развитие диалога с Россией.