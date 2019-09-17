Переговоров не будет: Иран идет на конфронтацию с США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне.

«Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет», — сказал Хаменеи.

По его словам, переговоры с США будут означать успех американской политики максимального давления на Иран.

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«Официальные лица от президента и министра иностранных дел и других единогласно объявили, что мы с США не будем вести переговоры — ни двусторонние, ни многосторонние», — добавил Хаменеи.

Он также подчеркнул, что Иран может пойти на диалог с США, только если Вашингтон откажется от угроз в отношении Тегерана и вернется к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Речь идет о документе, который был согласован еще в 2015 году. СВПД предусматривал постановку ядерной программы Ирана под контроль МАГАТЭ в обмен на снятие санкций. В его согласовании участвовали шесть стран, так называемая группа 5+1 — она состояла из США, России, КНР, Великобритании, Франции и Германии.

США покинули соглашение в мае прошлого года и вновь ввели санкции в отношении Ирана, остальные участники сделки единогласно осудили действия Вашингтона. В 2019 году ситуация вокруг ядерной сделки также обострилась из-за Ирана, Тегеран приостановил выполнение двух пунктов — превысил значение запасов низкообогащенного урана и начал процесс обогащения на уровне выше предусмотренного соглашением.

Заявление Хаменеи прозвучало на фоне выступления президента США Дональда Трампа, который обвинил Тегеран в атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии 14 сентября. По его словам, Иран якобы несет ответственность за данный инцидент.

«США не хотят ни с кем войны. У нас лучшее оружие в мире, мы потратили за последнее время $1,5 трлн. У нас лучшее оборудование, ракеты, истребители <...> Ни с кем не хотим войны, но мы лучше подготовлены. Однако, как я сказал, мы хотим избежать этого», — добавил Трамп.

Он также отметил, что не собирается встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре.

«Я знаю, что он хочет встретиться, но, как страна, они не очень хорошо себя ведут. Условия [для встречи] всегда есть, санкции не могут быть сняты. Санкции — это условие. Посмотрим, что произойдет, учитывая эти атаки», — подчеркнул Трамп.

Десять беспилотников атаковали саудовские нефтяные объекты, принадлежащие госкомпании Saudi Aramco, ночью 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако США считают, что за инцидентом якобы стоит Иран. В свою очередь, Тегеран не раз отвергал обвинения Вашингтона.

США проводят политику максимального давления в отношении Ирана с момента выхода из иранской ядерной сделки. При этом Трамп неоднократно заявлял, что власти Тегерана хотят переговоров с США. Однако Иран не собирается что-либо обсуждать с Вашингтоном без снятия санкций. По словам министра иностранных дел республики Мохаммада Джавада Зарифа, Иран не будет вести переговоры с США под давлением и угрозами.

«Для нас невозможно вступать в контакт с Вашингтоном, пока они не прекратят навязывать войну и участвовать в экономическом терроризме против иранского народа», — заявил Зариф.

Он также добавил, что билетом на переговоры является возвращение США к ядерной сделке.

К слову, главным противником Ирана в администрации Трампа был Джон Болтон, советник президента США по нацбезопасности, которого президент США 10 сентября отправил в отставку. По мнению экспертов, это должно было привести к улучшению в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Ряд СМИ также утверждал, что увольнение Болтона связано с желанием Трампа смягчить санкции в отношении Ирана. Однако пока Вашингтон не отошел от своей политики максимального давления, и соответственно стороны не смогли урегулировать свои разногласия.