«Формула Зеленского»: радикальные меры и «ментальные символы»

Если в ближайшие полгода-год «проблема Донбасса» не будет решена, то Киев перейдет к новым радикальным действиям по «формуле Зеленского». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры», — подчеркнул глава украинского МИДа.

Пристайко добавил, что Киев сделает все шаги, чтобы «ответить на ожидания своего народа». В частности, украинские власти попытаются вернуть «своих парней и девушек, дотянувшись ментально, месседжами, символами, до народа, оставшегося по ту сторону».

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Он напомнил о ситуации с «донбасскими» пенсиями — когда людям приходится приезжать для перерегистрации раз в два месяца, чтобы получить «несчастные» деньги. По словам Пристайко, надо сделать так, чтобы пенсионер приезжал раз в год.

Неделей ранее Пристайко заявлял, что

никаких изменений в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса вносить не будут. «Основой этих изменений является децентрализация, которая много лет на Украине идет успешно», — подчеркнул глава МИД Украины.

Член Совета Федерации Ольга Тимофеева в разговоре с ФАН заявила, что украинским властям стоит вспомнить о «формуле Штайнмайера» вместо «формулы Зеленского».

«Сейчас Владимир Путин сказал, что Украине необходимо переходить от всех деклараций, дорожных карт к уже документу, который будет фиксировать реальную картину и показывать выход. «Формула Штайнмайера» должна действовать. Но чем были неудобны минские соглашения? Сперва должно состояться политическое решение вопроса, потом — закрытие границ и прочее», — заявила сенатор.

Она подчеркнула, что во главу угла должна ставиться безопасность людей. По ее словам, донбассцы должны иметь максимальную гарантию безопасности во всех отношениях.

Согласно «формуле Штайнмайера», минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно. Украина должна ввести закон о выборах в Донбассе, после чего стороны должны отвести войска. Регион после выборов и признания их ОБСЕ получает особый статус в составе украинского государства. Кроме того, Киеву возвращается контроль за государственной границей.

Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник в свою очередь заявил, что «сабельный подход» для разрешения многолетнего конфликта не подходит, передает НСН.

«Необходимо перестать стрелять, развести войска, сделать обмены. Это то, что надо сделать перво-наперво. Для нас не являются приоритетом условные периоды времени. Для нас важны фундаментальные решения, на которых будут базироваться все решения по урегулированию конфликта на Донбассе. Учитывая, что идет уже его шестой год,

необходимы решения, которые обеспечат физическую безопасность, восстановление гражданских прав, обмены, создание законодательных механизмов об исключении преследования всех участников конфликта и далее — по всем пунктам минских соглашений», — подчеркнул луганский политик.

Война на востоке Украины началась в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В Донбассе не признали новую украинскую власть, и Киев начал так называемую АТО — антитеррористическую операцию. Боевые действия привели к массовой гибели мирных жителей. За пять лет войны более 1,5 млн человек бежали из региона в РФ и другие страны Европы. Конфликт унес жизни более 13 тыс. человек.

Запад и Украина винят в конфликте Россию, однако подтвердить свои обвинения они не могут с 2014 года. В конце февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российские войска не являются стороной конфликта между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Тем не менее, украинские власти ввели против России санкции, называют Москву «агрессором» и призывают страны Запада усиливать давление на РФ.