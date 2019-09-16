«Красные флажки»: в Белоруссии рассказали об интеграции с РФ

Объединение России и Белоруссии в рамках конфедерации, а равно и любой другой формы государственной организации — фейк, не имеющий под собой никаких оснований. Так пресс-секретарь белорусского лидера Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала соответствующую информацию ряда российских СМИ.

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«Все громкие термины, используемые в СМИ — конфедерация, федерация и т.д. — мы бы предложили оценивать как пустые журналистские штампы. В целом же в интеграционной работе [Москвы и Минска], которая сейчас ведется, стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть достигнутого уровня взаимодействия», — детализировала Эйсмонт.

Она добавила, что, при этом, в любой дискуссии на любом уровне с каким бы то ни было государством Белоруссия исходит из своей абсолютной независимости как сейчас, так и в будущем.

«Это святое! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных процессах мы делаем те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — до этого страны не готовы», — подчеркнула пресс-секретарь президента Белоруссии.

Она напомнила, что на уровне ведомств в России и Белоруссии прекрасно налажена работа совместных коллегий, эффективно работают Парламентское собрание, союзный Совет министров, Высший госсовет Союзного государства.

«Это те органы, через которые, согласно договоренностям президентов, решают и будут решаться вопросы двусторонних отношений.

Программа же интеграции станет программой только тогда, когда его подпишут президенты и она будет принята на высшем Госсовете в декабре

— опять же, если стороны будут к этому готовы», — резюмировала Эйсмонт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков утверждения «дорожной карты» интеграции России и Белоруссии на данный момент нет, но в целом она должна быть составлена до конца нынешнего года, передает ФАН.

«Вы знаете, что последний раз в Санкт-Петербурге президенты [России Владимир] Путин и [Белоруссии Александр] Лукашенко поручили правительствам доработать такой совместный план действий. Этот план действий, насколько мне известно, в большей части уже согласован. Проделана очень серьезная работа с двух сторон — план по продолжению шагов в рамках интеграции», — пояснил представитель Кремля.

В исходном сообщении СМИ говорилось о том, что правительства России и Белоруссии намерены сформировать единые Налоговый и Гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем с января 2021 года.

Также, указывалось, что

Москва и Минск хотят стандартизировать учет собственности, практически полностью объединить надзор в банковской сфере при сохранении двух регуляторов,

ввести единый управляющий механизм на рынке нефти, газа и электроэнергии и установить государственное регулирование отраслей, передает НСН.

Разговоры о полномасштабной интеграции двух соседних государств продолжаются уже не одно десятилетие. Начало процессу было положено еще в 1999 году и отражено в Договоре о создании Союзного государства.

Необходимо признать, что страны действительно на протяжении 20 лет предпринимали некоторые шаги по интеграции. Например, в рамках объединения ЕАЭС между странами действует упрощенный режим, который позволяет беспрепятственно пересекать границу и перевозить грузы.

Тем не менее, в последние годы процесс взаимной интегрирования буксует. И тому есть причины. В частности, Минск не устраивает налоговый маневр в нефтяной сфере, который продвигает Москва. Его суть для Белоруссии оборачивается лишением всех субсидий и преференций при закупках российской нефти.

В начале нынешнего сентября президент Белоруссии выступил с очередным неформальным заявлением в адрес России. Он опроверг обвинения в том, что в своей внешней политике Белоруссия разворачивается на Запад, заигрывает с НАТО, ведет военные контракты с Китаем. Он признал наличие проблем во взаимоотношениях с Россией, но заверил, что даже после его ухода с поста президента белорусы не отвернутся от русских.