Завершение войны? Путин на саммите по Сирии. LIVE

В Кремле не исключили, что Путин, Эрдоган и Роухани могут затронуть тему атаки на НПЗ Саудовской Аравии в ходе переговоров. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отдельного обсуждения не планируется.

«Но традиционно происходит обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам, можно предположить, что эта тема будет затронута», — добавил Песков.