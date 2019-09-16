Завершение войны? Путин на саммите по Сирии. LIVE

Путин планирует в ходе встречи с Роухани обсудить складывающуюся ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
При этом переговоры в Анкаре станут уже пятой встречей глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Первый саммит в формате Россия-Турция-Иран состоялся 22 ноября 2017 года в Сочи, следующая встреча прошла 4 апреля 2018 года в Анкаре, 7 сентября 2018 года лидеры провели переговоры в Тегеране. А последний саммит состоялся 14 февраля 2019 года в Сочи.
В Кремле не исключили, что Путин, Эрдоган и Роухани могут затронуть тему атаки на НПЗ Саудовской Аравии в ходе переговоров. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отдельного обсуждения не планируется.
«Но традиционно происходит обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам, можно предположить, что эта тема будет затронута», — добавил Песков.
При этом саммит лидеров России, Турции и Ирана проходит на фоне атаки беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии. Вашингтон накануне обвинил Тегеран в организации нападения, но иранские власти опровергли данное заявление. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
К слову, на полях саммита также должны пройти двусторонние встречи Путина с Эрдоганом и Роухани. Президент России намерен обсудить с коллегами вопросы сотрудничества и международную повестку.
Между тем, Путин прибыл в Турцию для участия в саммите по урегулированию ситуации в Сирии. Самолет президента России приземлился в аэропорту Анкары.
В преддверии саммита Эрдоган встретился с Роухани во дворец Чанкая, который расположен в одноименном районе Анкары. Лидеры провели двусторонние переговоры. Однако детали встречи пока неизвестны.
При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что война в Сирии действительно закончилась.
«Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат», — добавил глава МИД.
В ходе саммита лидеры будут обсуждать вопросы, связанные с продвижением политического процесса, который проводится сирийцами при содействии ООН, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, важным этапом на этом пути станет завершение процесса формирования и запуск Конституционного комитета.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня президент России Владимир Путин посетит Анкару для участия в саммите по сирийскому урегулированию. Российский лидер встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Ирана Хасаном Роухани. Как ожидается, одной из главных тем саммита станет ситуация в Идлибе.
«Газета.Ru» будет следить за встречей трех лидеров в режиме онлайн.