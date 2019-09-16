«Плохо для имиджа»: Зеленского уговаривают не мстить Порошенко

Бывший президент Польши Александр Квасьневский полагает, что от преследования экс-главы Украины Петра Порошенко пострадает имидж самой Украины. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на выступление политика в эфире «Би-би-си Украина».

«Если Порошенко что-то сделал некорректное, суды этим вопросом должны заниматься — они, без президента, без политического фактора», — предостерег он Владимира Зеленского.

По мнению Квасьневского, в вопросе возможных преступлений Порошенко не может быть «политических решений». Если Зеленский будет предпринимать какие-то шаги для «реванша», то пострадает, в первую очередь, его публичный образ.

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В течение этого лета на Украине было открыто 14 уголовных производств, в которых фигурирует фамилия Порошенко. Одиозного экс-президента подозревают в госизмене, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти. Кроме того, он проходит как свидетель по делу об отмывании денег на сумму $300 млн, полученных при заключении сделки по продаже завода «Кузня на Рыбальском».

В начале августа на Украине завели дело касательно путешествия Порошенко и его семьи на Мальдивы в 2018 году. Юрист Андрей Портнов считает, что экс-президент и его родственники незаконно пересекли границу по фальшивым паспортам. По его мнению, факты, которые будут установлены в этом уголовном деле, помогут определить новые офшоры, собственность, а также неизвестные широкой публике ранее активы и счета бывшего украинского лидера.

Порошенко допрашивали, когда он еще был главой государства — сотрудники управления специальных расследований генеральной прокуратуры Украины вызывали его по делу о гибели людей на площади Независимости в Киеве в феврале 2014 года. Тогда президент Украины отказался подписывать протокол допроса.

22 июня 2019 года Порошенко заявил, что лично против него «не возбуждено ни одного уголовного дела». Он также подчеркнул, что не боится уголовного преследования. «Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — заявлял олигарх и экс-президент.

Порошенко заявил, что будет «гордиться» любым уголовным делом, которое откроют против него «по факту». Однако глава государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба, спустя некоторое время, заявил, что Порошенко прекрасно осведомлен об 11 уголовных делах, где фигурирует его имя.

На этом фоне украинские СМИ сообщают, что Петр Порошенко обратился к американским лоббистам с просьбой помочь ему с уголовными делами.

Скандалы вокруг возможной криминальной деятельности Порошенко разворачиваются вокруг обвинений не только украинских деятелей, но и зарубежных. Так, летом бывшего президента обвинили в причастности к контрабанде гашиша из Марокко в составе международной преступной организации. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Молдавии Майя Санду.

По ее словам, при Порошенко его сподвижники и представители украинского государства активно сотрудничали с бывшим главой Демократической партии Молдавии, олигархом Владимиром Плахотнюком. Вместе они занимались контрабандой через Приднестровье, что «позволяло властям Приднестровской Молдавской республики держаться на плаву».

В конце июня Следственный департамент МВД России заочно обвинил Плахотнюка в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и их сбыте в особо крупном размере. Экс-лидеру молдавских демократов грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Сам Порошенко обвинения комментировать не стал.

Обвинения в адрес Порошенко звучат и из США. В середине августа америкaнский миллиaрдер украинского происхождения Сэм Кислин обвинил экс-президентa Укрaины в выводе из стрaны по меньшей мере $8 млрд, передает НСН.

«Только по известным мне фaктaм через госкомпaнию «Центрэнерго» было выведено от $700 до $800 млн», — зaявил предпринимaтель, отметив, что в США рaсследуется дело «по последнему миллиaрду доллaров кредитного трaншa» МВФ.

Порошенко при этом был допрошен украинскими правоохранителями, однако перед судом не представал.