«Сломать хребет режиму»: США ударят по Ирану?

Американские военные должны атаковать нефтяные объекты Ирана, чтобы Тегеран прекратил агрессию в отношении Саудовской Аравии – так американский сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал удары беспилотников по предприятиям Саудовской Аравии.

Реклама

Стоит отметить, что ответственность за атаку посредством 10 беспилотников на два крупных нефтяных объектах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии взяли на себя йеменские хуситы — военизированная группировка шиитов-зейдитов. Но конечным организатором акции США видят именно Тегеран.

«Иран не прекратит свое плохое поведение, пока последствия этого не станет более тяжелыми. Например, атака на их нефтеперерабатывающие заводы — это сломает хребет режиму», — написал Грэм в твиттере.

Он также напомнил о том, что иранские власти снова начали заниматься обогащением урана (при том, что Вашингтон первым прекратил выполнение обязательств по иранской ядерной программе, обвинив в нарушении ее положений Исламскую республику)

«Поддерживаемые Ираном мятежники хуситы, напавшие на саудовские НПЗ, являются еще одним примером того, как Иран наносит ущерб на Ближнем Востоке. Иранский режим не заинтересован в мире — ему нужно только ядерное оружие и региональное господство», — уверен сенатор.

Утром в субботу, 14 сентября, удары 10 дронов вызвали пожары на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Абкейк, который находится в 60 км к юго-западу от Дахрана в восточной части Саудовской Аравии. Еще одна атака была осуществлена на второе по величине нефтяное месторождение страны Хураис.

Хуситы заявили, что проведенная атака стала ответом на деструктивные действия властей Саудовской Аравии.

«Наши военно-воздушные силы провели массированную наступательную операцию десятью беспилотниками. Операция называлась «второй сдерживающий удар». Она была осуществлена в рамках нашего законного и естественного реагирования в ответ на преступления и продолжающуюся осаду нашей страны в течение пяти лет», — заявление пресс-секретаря вооруженных сил хуситов Яхья Серая приводится на их сайте.

Он добавил, что эти атаки являются одной из крупнейших операций, проводимых силами хуситов «в глубине Саудовской Аравии».

«Удар был нанесен после тщательной разведывательной операции и заблаговременного мониторинга, а также при сотрудничестве с благородными и свободными жителями в самой Саудовской Аравии», — добавил бригадный генерал.

Он также пообещал все новые – более масштабные – атаки по важнейшим объектам саудитов.

«Саудовский режим вынуждает расширять размах наших операций, они будут все более болезненными, пока будет продолжаться агрессия в нашем отношении. Список наших целей расширяется день ото дня, у саудовского режима нет решения только для того, чтобы остановить агрессию и осаду нашей страны», — резюмировал военный.

Однако причастность хуситов опроверг глава Госдепартамента США Майк Помпео.

«Тегеран поддержал почти 100 нападений на Саудовскую Аравию,

в то время как (президент Ирана Хасан) Роухани и (глава МИД Мохаммад Джавад) Зариф притворяются, что ведут дипломатическую политику. На фоне всех призывов к деэскалации Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергопоставки. Нет никаких доказательств того, что нападения были совершены из Йемена», — заявил дипломат.

Он также указал, что Вашингтон обеспокоен ситуацией на рынке углеводородов, вызванной ударами дронов.

«Мы призываем все страны публично и безоговорочно осудить нападения Ирана. Соединенные Штаты будут работать с нашими партнерами и союзниками для обеспечения того, чтобы энергетические рынки оставались хорошо обеспеченными, а Иран был привлечен к ответственности за свою агрессию», — пообещал глава американского внешнеполитического ведомства.

После атак Saudi Aramco была вынуждена сократить добычу на 5 миллионов баррелей в день в качестве меры предосторожности. Это половина суточного объема. Удары дронов подчеркивают уязвимость сети месторождений, трубопроводов и портов королевства, которое производит 10% мировой нефти, писало агентство Bloomberg.

Длительное отключение электроэнергии на заводе в Абкайке, где сырая нефть с нескольких крупнейших нефтяных месторождений страны обрабатывается перед отправкой в экспортные терминалы, может привести к потрясению на мировых энергетических рынках, передает ФАН.

«Абкайк является сердцем системы, и там случился сердечный приступ», — приводит Bloomberg слова наблюдателя в ОПЕК и консультанта IHS Markit Роджера Дайвана.

С августа 2014 года Йемен превратился в арену конфликта между правительственными силами и мятежниками-хуситами — движением «Ансар Аллах». В активную фазу противостояние перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Получившую название «Буря решимости» операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, а затем и Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.