Ни статуса, ни амнистии: Киев не готов соблюдать «Минск»

Изменений в конституции Украины относительно предоставления особого статуса самопровозглашенным народным республикам не будет, заявил новый глава МИД страны Вадим Пристайко. Решение Киева он обосновал тем, что этот вопрос регулируется проходящей в стране реформой о децентрализации.

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Отметим, что, согласно минским соглашениям, которые были утверждены Россией, Украиной, Германией и Францией в 2015 году с целью нормализации ситуации в Донбассе, особый статус региона должен быть прописан в конституции Украины.

«Как написано в минских договоренностях? Там написано, что будет проведена реформа украинского законодательства, в основе которой лежит децентрализация. Мы не вносим никаких изменений в конституцию, мы продолжаем путь конституционной реформы, и основой является децентрализация», — приводит ТАСС слова Пристайко, который выступил с этим заявлением в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

Министр иностранных дел также отметил, что Киев дает понять «той стороне», что децентрализация является шансом их развития. «Мы не вносим в конституцию никаких особых и неособых статусов», — добавил чиновник.

Особый статус, которого самопровозглашенные ДНР и ЛНР добиваются уже пять лет, предполагает, что после разведения войск от линии соприкосновения на этих территориях должны пройти выборы в органы местного самоуправления. Голосование при этом должно пройти в соответствии с украинским законодательством. С избранными главами республик должны считаться украинские власти. В частности, руководители прокуратуры и судов должны назначаться при участии органов местного самоуправления. Равно как и стратегия экономического развития регионов должна быть определена совместно с местной властью. При этом Украина, согласно условиям особого статуса, обязана оказывать экономическую поддержку регионов, прописывая в бюджете «защищенные» расходы на их содержание.

Пристайко также призвал Верховную раду изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, чтобы «двигаться дальше».

«Сама эта идея особого статуса, которая прописана в действующем законе — это был компромисс, который позволил нам прекратить войну с самого начала в 2015 году. Теперь мы должны двигаться дальше», — уверен Пристайко.

Он обратил внимание, что перед депутатами стоит «чрезвычайно сложное задание» — понять, каким образом стоит изменить этот закон или написать новый. «Там очень много деталей — как далеко мы можем продвинуться в этом законе, какие компромиссы можно сделать с обеих сторон», — добавил министр.

В то же время он отметил, что киевские власти не рассматривают установление полной амнистии, которая предусмотрена минскими соглашениями и которая должна наступить после проведения выборов в органы местного самоуправления.

«В 2015 году был принят закон об амнистии, который не предусматривал полную амнистию. Полную амнистию не предусматривает и нынешняя дипломатия», — подчеркнул он.

Все эти заявления были сделаны несмотря на то, что ранее, спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), призвал Украину выполнить все пункты соглашений, подписанных в Минске в 2015 году.

Неделей ранее во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского была подтверждена «исключительная важность последовательной реализации минских договоренностей», говорится в заявлении Кремля. В частности, главы государств обсудили предоставление ДНР и ЛНР особого статуса и исключение «дальнейших обстрелов украинскими войсками населенных пунктов Донбасса».