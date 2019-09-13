«Мы ведем две битвы»: как Трамп теряет власть

Президент США Дональд Трамп приехал в пятницу, 13 сентября, в Балтимор для встречи с представителями актива республиканской партии.

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Главу страны в городе ожидали протестующие с гигантским шаром, который изображал политика в виде крысы. «Борись с фашизмом, останови Трампа», — гласила надпись на шаре.

Крыса была ответом на выпад Трампа в адрес местного конгрессмена-демократа Элайджа Каммингса, который неоднократно критиковал президента США.

Американский лидер заявил, что конгрессмену плевать на округ, который «заражен преступностью и крысами».

Эти слова обидели жителей Балтимора, который известен как место, где провел свои последние годы классик американской литературы Эдгар Аллан По. В городе есть музей-квартира писателя, который стал одной из популярных достопримечательностей.

Балтимор расположен на пути из Нью-Йорка в Вашингтон, и его любят посещать поклонники писателя. Стоит отметить, что вскоре того как Трамп неуважительно отозвался о городе, сатирический журнал Onion опубликовал на своих страницах «отзыв» Трампа о творчестве По: «помешанный на смерти сумасброд с минимальным литературным талантом».

Использование надувного шара с карикатурным изображением Трампа — излюбленная тактика недовольных президентом США. Во время его визита в Великобританию в июне 2019 года протестующие выпустили в воздух гигантский шар «Малыш Трамп». Он изображал пупса с озлобленным лицом в подгузниках и с телефоном в руке. Сами активисты называли себя няньками «малыша Трампа».

Как отмечает пресса, во время визита в Балтимор кортеж американского лидера проехал мимо протестующих, которые выкрикивали лозунги против него. Правда, в толпе были и те, кто держал в руках плакаты «Трамп 2020», но их было не так много.

Как отмечает The Baltimore Sun, Трамп был встречен более дружелюбно местным республиканским активом. Ему аплодировали, когда он обрушился на СМИ и своих противников-демократов.

«Демократы и СМИ — мы ведем две битвы. Они действуют заодно. Они действуют вместе, они находятся в сговоре», — заявил президент США под одобрительные возгласы.

Говоря о сговоре, он выбрал слово «colluding», которое часто употреблялось в Вашингтоне в связи с расследованием возможных связей предвыборной кампании Трампа и России. Расследование показало, что «сговора» не было, и Трамп сразу же написал у себя в твиттере «no collusion».

Глава Белого дома вновь позволил себе поиздеваться над кандидатами в президенты от демократов. Выступая перед республиканцами, он упомянул своего недруга — кандидата от демократов Джо Байдена, которого он называет «спящим Джо», а также сенатора-демократа Элизабет Уоррен, которая, как заявил Трамп, «восстала из пепла».

Стоит отметить, что накануне приезда Трампа в Балтимор в Хьюстоне прошел второй раунд дебатов кандидатов от Демпартии, в которых кроме Байдена и Уоррен участвовали также сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и другие кандидаты в президенты. Политики жестко раскритиковали миграционную политику Трампа, а также говорили о проблеме массовых расстрелов в стране.

Большинство кандидатов были согласны с тем, что случаи нападений и убийств на почве расизма и других проявлений ненависти участились в США из-за политики, которую проводит Трамп. Один из участников гонки демократ Бето О'Рурк заявил, что в Белом доме находится человек, разделяющий убеждения о превосходстве белой расы.

Трамп активно ездит по стране, выступая на предвыборных митингах и поддерживая кандидатов-республиканцев. Главными тема его последних спичей стали миграция и торговая борьба против Китая.

В последнее время президент часто обращается к этой теме, однако, как отмечает The Washington Post, торговая война с КНР не сказалась на его рейтингах положительно. По данным опросов The Washington Post и ABC News, уровень поддержки Трампа снижается как раз из-за трений Пекина и Вашингтона.

Американцы опасаются роста цен из-за торговой войны и рецессии, которую она может спровоцировать. Согласно проведенному опросу, рейтинг американского главы снизился с 44% до 38%. Всего 27% американцев полностью поддерживают политику Трампа, тогда как не одобряют — уже 48%.

Сам же Трамп во всем винит СМИ. По словам американского лидера, они используют фейковые новости для подрыва экономики США, а также для того, чтобы навредить ему и его возможному переизбранию на второй срок.

При этом президент отмечает, что американская экономика является слишком сильной, и заявляет, что Соединенные Штаты в скором времени одержат большую победу в торговом споре. «Это знают все, включая Китай!» — написал глава Белого дома в своем твиттере.