Разогнал всех: зачем Трамп рушит Белый дом

Президент США Дональд Трамп на исходе своего первого президентского срока все еще продолжает формирование команды. 10 сентября в Белом доме прогремела очередная громкая отставка, на этот раз эта участь постигла советника по нацбезопасности Джона Болтона — одну из ключевых фигур в политическом пространстве США.

Реклама

«Прошлой ночью я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром», — написал Трамп в своем твиттере.

Однако сам Болтон заявил, что покидает пост по собственной инициативе.

«Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: «Давайте поговорим об этом завтра», — сообщил уже бывший советник по нацбезопасности в твиттере 10 сентября.

Джон Болтон стал четвертым помощником по нацбезопасности за неполные три года президентства Трамп. Ранее в его администрации эту должность занимали Сьюзан Райс, Майкл Флинн и Герберт Макмастер. И, стоит отметить, кадровая текучка в команде Трампа достаточно высока.

За 31 месяц работы Трампа в его администрации сменились два министра обороны, два госсекретаря, два директора ЦРУ и три начальника Объединенного комитета начальника штабов.

Перечислить же всех членов команды, уволенных или же ушедших в отставку, не так легко.

По подсчетам The Guardian, за время президентства Трампа из правительства ушел 51 сотрудник. Список The Washington Post состоит из 60 имен тех, кто покинул администрацию Трампа. Некоторые при этом продержались на своих постах лишь неделю.

«Ты уволен!»

Фраза «Ты уволен!» стала одной из коронных фраз Трампа, деталью, тесно вплетенной в его образ. В своем твиттере он не раз писал ее крупными буквами, как и другое свое коронное словосочетанием «FAKE NEWS». До своего президентства Трамп в твиттере раздавал кадровые советы Бараку Обаме.

Причем фраза стала частью имиджа Дональда Трампа в то время, когда он вел реалити-шоу «Ученик», суть которого заключалась в том, что участники боролись за перспективную вакансию. Шоу вышло на экраны в 2004 году — и именно тогда бизнесмен создал себе имидж главного правдоруба.

Когда Трамп стал президентом, он прекратил участие в шоу, однако американцы продолжили следить за реалити, перекочевавшем из студии в Белый дом.

«Существует очень небольшой набор сотрудников, приемлемых для президента Трампа, и людей, которые имеют необходимый опыт и хотят получить эту работу, — цитирует National Public Radio слова Кэтрин Данн Тенпас, которая специализируется на кадровой политике Белого дома. — Это в сочетании с его импульсивным характером и его тенденцией увольнять людей больше, чем любой другой президент, которого я изучала, означает, что в течение длительного периода времени будут еще вакансии».

Часто отставка была неожиданной для самих сотрудников, и далеко не всегда у президента была наготове замена. В 2018 Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона, подчеркнув, что он заранее обсудил отставку со своим подопечным. Заместитель госсекретаря Стив Гольдштейн рассказал журналистам, что Тиллерсон узнал о своем увольнении из твиттера Трампа. Спустя несколько дней зам Тиллерсона Стив Гольдштейн был уволен вслед за своим начальником, а его должность до сих пор вакантна.

Журналисты уже давно пытаются найти обоснование такой кадровой политике главы Белого дома. Не ясно, однако, является ли столь высокая текучка следствием неспособности Трампа удержать квалифицированных специалистов или же президент намеренно пытается окружить себя лояльными людьми.

Противоречиями в политике объяснялась отставка и Болтона, и Тиллерсона. Зато госсекретарь Майк Помпео, судя по всему, один из немногих в Белом доме, если не единственный, кто может быть уверен в своем завтрашнем дне. В США Помпео называют «любимым выдвиженцем президента».

Традиционно за влияние и близость к главе государства борются как раз госсекретарь и помощник по национальной безопасности. И этот раунд остался за госсекретарем. Если Болтон давно завоевал репутацию человека с четкими принципами, то Помпео выглядит как политик без убеждений. А первое, судя по всему, Трампу далеко не всегда приходится по вкусу.

Впрочем, как показывает практика, в немилость президента попадали даже когда-то самые уважаемые им люди. В 2017 году Трамп уволил своего главного стратега и ближайшего соратника Стива Бэннона. Он был ключевым идеологом президентской кампании Трампа, а в первые месяцы после победы на выборах Бэннон стал его правой рукой. Вскоре, однако, президент уволил своего подопечного из-за неосторожного высказывания Бэннона в интервью.

Глава Белого дома утверждал, что его стратег — один из лучших специалистов в политике, а уже через полтора года президент называл его «слюнтяем Стивом», сошедшим с ума.

К слову, говорить о том, что Трамп пользуется любовью своих подопечных, также не приходится. Год назад The New York Times опубликовала анонимное письмо одного из членов администрации президента.

«Трудность положения, которую он [президент США Дональд Трамп] не до конца осознает, в том, что многие высокопоставленные лица в его собственной администрации старательно работают изнутри, чтобы расстроить пункты его повестки и его худшие порывы. Я-то знаю. Я — один из них», — сообщает автор письма.

Он также назвал главу Белого дома «аморальной личностью» и человеком, которого не сдерживают никакие принципы.

Чиновник также сообщил, что во время встреч Трамп часто срывается на «пустопорожнее бахвальство», а в результате на них принимаются «опрометчивые решения, от которых затем приходится отказываться». Автор письма также приводит слова своего коллеги, который жалуется, что ему непонятно, когда президенту придет в голову поменять свое мнение.

Кроме того, американская журналистика Боб Вудворд написала книгу под названием «Страх. Трамп в Белом доме», в которой она приводит высказывания многочисленных сотрудников администрации Трампа. Они критикуют президента в предельно жестких выражениях и даже признаются, что уносят с его стола документы, подписание которых, по их словам, может повредить США.

Придя к власти в США, Трамп позиционировал себя как борец против так называемого «глубинного государства» — власти политиков и спецслужб.

«Он заявил о себе как человек, который захотел пойти против машины», — отмечает профессор МГИМО, американист Виктор Мизин. Трамп настроил против себя руководство ЦРУ и ФБР, а от генерального прокурора Джеймса Коми требовал «лояльности». Однако, как считает эксперт, президенту США, несмотря на все усилия, так и не удалось победить «глубинное государство», так как он не смог «разогнать ЦРУ», где сосредоточены его главные враги.

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев полагает, что отношение Трампа к сотрудникам зависит лишь от одного фактора — насколько удобен для него человек в данном конкретном случае.

«Болтон стал тормозить его инициативы и перестал быть удобен, — говорит Тимофеев, отмечая, что главное для Трампа — «лояльность». — Работа в его администрации — не предмет дискуссий. Ему нужны люди, которые выполняют его указания, а не политические фигуры. Его подход простой: не нравится — уходи».

Многие отмечают, что в окружении Трампа нет столь влиятельных фигур, каковые присутствовали в администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша. Так, вице-президент США Майкл Пенс не играет такой роли, какую играл вице-президент Буша Ричард Чейни, а госсекретарь Майкл Помпео не имеет такого веса, как госсекретари Рейгана Джордж Шульц и Джеймс Бейкер. Знающие Трампа говорят, что он не слишком привык доверять чужому мнению, как это делали его предшественники, которых он считает виновными во многих провалах политики США.