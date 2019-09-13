Явка с повинной? Порошенко допрашивают. LIVE

Экс-президент пропустил также допрос, назначенный на 3 сентября. Его адвокат Игорь Головань сообщил журналистам, что Порошенко был занят работой в парламенте. Также, по словам адвоката, допрос был связан с изданием одного из указов, при этом точную тему допроса Головань не знает.

«Мы поставили вопрос следователю еще 15 августа, чтобы они объяснили суть уголовного производства. Ответа мы не получили» — сказал адвокат, добавив, что в четырех производствах Порошенко вызывался как свидетель.