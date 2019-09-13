Явка с повинной? Порошенко допрашивают. LIVE

Стоит также отметить, что сейчас статус депутата не дает ГБР возможности привести Порошенко на допрос в принудительном порядке. Однако Верховная рада 3 сентября приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Новое правило вступит в силу с 1 января 2020 года.
Экс-президент пропустил также допрос, назначенный на 3 сентября. Его адвокат Игорь Головань сообщил журналистам, что Порошенко был занят работой в парламенте. Также, по словам адвоката, допрос был связан с изданием одного из указов, при этом точную тему допроса Головань не знает.
«Мы поставили вопрос следователю еще 15 августа, чтобы они объяснили суть уголовного производства. Ответа мы не получили» — сказал адвокат, добавив, что в четырех производствах Порошенко вызывался как свидетель.
На прошлой неделе в Госбюро расследований уточняли, что допросы Порошенко назначены на 10, 13, 18 и 27 сентября. Предыдущий допрос политик пропустил.
Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова рассказала, что Порошенко прибыл на допрос в 10:00. Никакой больше информации о допросе экс-президента она не сообщила.
По словам адвоката экс-президента Игоря Голованя, Порошенко во вторник занят в Верховной раде, что является уважительным основанием для неявки на допрос.
При этом во вторник он не пришел на второй допрос по делу о злоупотреблении властью и должностными полномочиями.
В то же время экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13.
«Пришел», — сказали в ведомстве агентству РИА «Новости». При этом никаких деталей, в том числе по какому делу будет допрос, не сообщили.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. За развитием ситуации мы следим в режиме онлайн-трансляции.