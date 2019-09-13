«Даже не в декабре»: когда встретятся Путин и Зеленский

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что встреча российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского могла бы состояться в сентябре. Об этом сообщает агентство УНИАН.

«Мы планируем в ближайшее время провести встречу в «нормандском формате»… Президент Зеленский готов это сделать даже не в декабре, а готов это сделать и в этом месяце», — рассказал Пристайко на пресс-конференции в Киеве.

Путин и Зеленский ранее также договорились по телефону обсудить дату встречи — она пройдет, вероятнее всего, в формате «нормандской четверки» с участием глав Франции и Германии.

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Сам украинский президент накануне заявил, что «честно говоря, сейчас даты нет». Зеленский также подчеркнул, что встреча должна состояться именно в сентябре.

«Для меня окончание войны и возврат всех наших пленных — это приоритетные задачи», — добавил президент Украины. Зеленский отметил, что на встрече «нормандской четверки» будут вновь обсуждаться все пункты минских соглашений.

Как сообщает ФАН, ранее Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых заявил о намерении в ближайшее время инициировать очередной раунд переговоров с участием Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Минские договоренности были приняты в феврале 2015 года. Они предполагают комплекс мер по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. «Минск-2» обязывает обе стороны прекратить огонь и отвести военную технику от линии разграничения. Политическая часть соглашения обязывает Киев провести амнистию, обеспечить в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках местные выборы, обменять пленных по формуле «всех на всех», а также предоставить Донбассу особый статус.

Стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в невыполнении минских соглашений.

Встреча президента России с новым украинским лидером до сих пор не состоялась, хотя инаугурация Зеленского прошла еще в конце мая. Спустя пару месяцев тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча Путина и Зеленского «вполне реальна».

«Никто не верит в то, то они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно освобождать», — подчеркнул он, сообщает НСН.

14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир на юго-востоке страны является главной задачей его политики. «Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — приводит слова украинского лидера его пресс-служба. Он отметил, что Украина активизировала переговорный процесс в рамках минского процесса, двигаясь, таким образом, к мирному решению конфликта в Донбассе.

8 июля украинский лидер предложил Путину личную встречу при участии американского и французского президентов, британского премьер-министра и немецкого канцлера. В Кремле заявили, что внимательно ознакомятся с предложением нового формата переговоров.

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо», — выступил в своем фейсбуке Зеленский.

Тогда же Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что хотел бы начать разговор с Владимиром Путиным с заявления о статусе вошедшего в состав России после референдума Крыма и Донбасса. Он добавил, что надеется на возвращение полуострова в состав Украины и намерен добиться этого путем дипломатических переговоров.

«Что касается Донбасса, то нужно говорить не Путину, а жителям Донбасса, они являются непосредственным собеседником. А по Крыму уже и говорить особо нечего», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, с чего начнет разговор с украинским лидером президент России, Песков ответил, что Владимир Путин всегда начинает общение с «правильных фраз».