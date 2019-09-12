10 врагов Трампа: демократы выбирают кандидата. LIVE

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Сегодня в Хьюстоне пройдет третий раунд предвыборных дебатов потенциальных кандидатов в президента США от Демократической партии. В прениях примут участия 10 претендентов. В частности, на сцену выйдет фаворит гонки бывший вице-президент США Джо Байден. Как ожидается, демократы обсудят основные проблемы страны и политику американского лидера Дональда Трампа.

«Газета.Ru» будет следить за ходом дебатов в режиме онлайн.