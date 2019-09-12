10 врагов Трампа: демократы выбирают кандидата. LIVE

Основные критерии для участия в первых двух раундах дебатов были следующие: претенденты должны были получить пожертвования от минимум 65 тыс. американцев и преодолеть в трех разных соцопросах планку в 1%. Однако начиная с третьего раунда эти правила были изменены.
Первый раунд дебатов демократов прошел в Майами в конце июня. На 2019 год Национальный комитет Демократической партии запланировал всего 6 теледебатов. В следующем году также должны пройти 6 прений среди кандидатов на выдвижение в президенты. При этом в Демократической партии о своем выдвижении заявили 25 человек — это беспрецедентное число кандидатов в новейшей истории США.
Представители Демократической партии начали проводить предвыборные дебаты более чем за год до начала президентских выборов 2020 года. При этом основной противник Трампа будет выбран лишь на летнем съезде в 2020 году. Демократам предстоит выбрать политика, который сможет составить конкуренцию действующему президенту США.
Согласно опросам, лидером среди потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии является Байден. Его основные соперники — флагманы прогрессивной идеологии Уоррен и Сандерс. Как ожидается, соперники бывшего вице-президента сосредоточат свои атаки на нем и Трампе.
В прениях примут участие: Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, экс-министр администрации Обамы Джулиан Кастро, мэр Саут-Бенда, штат Индиана, Пит Буттиджич, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар и предприниматель Эндрю Янг.
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Сегодня в Хьюстоне пройдет третий раунд предвыборных дебатов потенциальных кандидатов в президента США от Демократической партии. В прениях примут участия 10 претендентов. В частности, на сцену выйдет фаворит гонки бывший вице-президент США Джо Байден. Как ожидается, демократы обсудят основные проблемы страны и политику американского лидера Дональда Трампа.
«Газета.Ru» будет следить за ходом дебатов в режиме онлайн.