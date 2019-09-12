10 врагов Трампа: демократы выбирают кандидата. LIVE

Дебаты демократов по выбору кандидата в президенты — онлайн

Дебаты между представителями Демократической партии, жаждущими побороться с Дональдом Трампом в 2020 году, проходят в Хьюстоне. Третий раунд прений отличается от остальных урезанным составом, лишь 10 претендентов выйдут на сцену в этот раз. Главные звезды вечера — лидер гонки Джо Байден и его ближайшие конкуренты, флагманы прогрессивной идеологии Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. За тем, как проходят дебаты демократов, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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23:50

Основные критерии для участия в первых двух раундах дебатов были следующие: претенденты должны были получить пожертвования от минимум 65 тыс. американцев и преодолеть в трех разных соцопросах планку в 1%. Однако начиная с третьего раунда эти правила были изменены.

23:40

Первый раунд дебатов демократов прошел в Майами в конце июня. На 2019 год Национальный комитет Демократической партии запланировал всего 6 теледебатов. В следующем году также должны пройти 6 прений среди кандидатов на выдвижение в президенты. При этом в Демократической партии о своем выдвижении заявили 25 человек — это беспрецедентное число кандидатов в новейшей истории США.

23:30

Представители Демократической партии начали проводить предвыборные дебаты более чем за год до начала президентских выборов 2020 года. При этом основной противник Трампа будет выбран лишь на летнем съезде в 2020 году. Демократам предстоит выбрать политика, который сможет составить конкуренцию действующему президенту США.

23:20

Согласно опросам, лидером среди потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии является Байден. Его основные соперники — флагманы прогрессивной идеологии Уоррен и Сандерс. Как ожидается, соперники бывшего вице-президента сосредоточат свои атаки на нем и Трампе.

23:10

В прениях примут участие: Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, экс-министр администрации Обамы Джулиан Кастро, мэр Саут-Бенда, штат Индиана, Пит Буттиджич, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар и предприниматель Эндрю Янг.

23:00

Доброй ночи, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня в Хьюстоне пройдет третий раунд предвыборных дебатов потенциальных кандидатов в президента США от Демократической партии. В прениях примут участия 10 претендентов. В частности, на сцену выйдет фаворит гонки бывший вице-президент США Джо Байден. Как ожидается, демократы обсудят основные проблемы страны и политику американского лидера Дональда Трампа.

«Газета.Ru» будет следить за ходом дебатов в режиме онлайн.