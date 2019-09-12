Холокост, Иран и Сирия: что обсудили Путин и Нетаньяху. LIVE

К слову, президент Израиля пригласил Путина в страну еще в июне. Ривлин заявил, что ждет в январе следующего года приезда президента России в Иерусалим. «Я надеюсь, что вы сможете быть с нами здесь, в Израиле, в будущем январе, чтобы отметить 75-ю годовщину освобождения «Аушвиц-Биркенау» Красной армией», — говорил израильский лидер.

Как ожидается, в рамках визита Путина в Иерусалиме состоится открытие памятника жителям блокадного Ленинграда.