Холокост, Иран и Сирия: что обсудили Путин и Нетаньяху. LIVE

При этом Нетаньяху посетил Россию после визита на Украину. Пока неизвестно обсуждал ли премьер Израиля с Путиным свою поездку и в частности, его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
К слову, президент Израиля пригласил Путина в страну еще в июне. Ривлин заявил, что ждет в январе следующего года приезда президента России в Иерусалим. «Я надеюсь, что вы сможете быть с нами здесь, в Израиле, в будущем январе, чтобы отметить 75-ю годовщину освобождения «Аушвиц-Биркенау» Красной армией», — говорил израильский лидер.
Как ожидается, в рамках визита Путина в Иерусалиме состоится открытие памятника жителям блокадного Ленинграда.
Нетаньяху также отметил, что согласование между военными России и Израиля «всегда очень важно».
«Это важно всегда, но это особенно важно в это время, потому что в последние месяцы мы видим резкое нарастание попыток Ирана использовать территорию Сирии для атаки на нас», — добавил премьер Израиля.
В свою очередь, Нетаньяху заявил, что ценит взаимодействие военных России и Израиля.
«Личная связь между нами позволила предотвратить трения, столкновения между нашими военными. Я могу ответственно сказать, что это очень важный элемент стабильности всего региона», — сказал премьер Израиля на встрече с Путиным.
Путин на переговорах с Нетаньяху высказался на тему предстоящих выборов в Кнессет.
«Хорошо известно, что в Израиле проживают свыше полутора миллионов выходцев из Советского Союза. Мы всегда считали их своими людьми, своими соотечественниками и, конечно, нам небезразлично, какие люди придут в парламент Израиля», — отметил президент России.
По мнению президента России, это взаимодействие между Москвой и Тель-Авивом очень важно, «особенно с учетом сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма».
«Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества», — обратился Путин к Нетаньяху на переговорах в Сочи.
При этом Путин отметил, что принял приглашение президента Израиля Реувена Ривлина. По его словам, он посетит страну в начале 2020 года. Он подчеркнул, что будет присутствовать на мероприятиях памяти жертв Холокоста.
Путин на встрече с Нетаньяху отметил важность взаимодействия двух стран по вопросам безопасности. Он также добавил, что Москва рассчитывает, что на выборах в Кнессет Израиля победят ответственные политики, которые сохранят все лучшее в отношениях с Россией.
К слову, визит Нетаньяху в Россию проходит за пять дней до досрочных парламентских выборов в Израиле. Премьер уже дважды посещал Россию в этом году, причем весной это было также незадолго до выборов в Кнессет, на которых его партия одержала верх.
Сам Нетаньяху накануне заявил, что хотел бы обсудить с главой российского государства «продолжение координации между военными». По его словам, одной из тем станет ситуация вокруг Ирана и его «пагубного влияния». Он также отмечал, что собирается встретиться не только с Путиным, но и с министром обороны России Сергеем Шойгу.
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Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл с рабочим визитом в Россию. Президент России Владимир Путин проведет встречу с израильским премьером в Сочи. Как ожидается, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.
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