Миллиона не набралось: как задохнулся протест Каталонии

11 сентября в Барселоне состоялся национальный день Каталонии — Диада. В честь праздника более полумиллиона человек вышли на улицы города с призывами к автономии и требованиями освободить организаторов неудачного референдума о независимости Каталонии, который состоялся в 2017 году.

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Диада отмечается в день окончания осады Барселоны 1714 года, в результате которой правительство Испании лишило регион автономии, упразднило каталонскую конституцию, а также запретило использование каталанского языка в делопроизводстве. С 2012 года марш за независимость Каталонии проходит ежегодно, он стал показателем степени сепаратистских настроений в обществе.

Семь лет назад в Диаде приняли участие 1,5 млн человек, а через два года — около 1,8 млн. В 2018-м на улицы вышли около миллиона человек. В этом году их количество сократилось почти вполовину — до 600 тыс. человек. Это самый низкий показатель за семь лет. При этом празднование проходило за несколько недель до вынесения приговора 12 организаторам референдума за независимость региона.

Результаты того голосования были противоречивыми: 90,18% участников референдума выступили за отделение, однако явка составила лишь 43,03%. Испанские власти результатов не признали и ввели прямое управление в области, арестовав местных лидеров.

11 сентября протесты были мирными, хотя столкновения около каталонского парламента избежать не удалось.

Глава Женералитета Каталонии Ким Торра призвал людей выйти на улицы города, чтобы заявить о «полной и не подлежащей обсуждению преданности демократии, социальным, гражданским и политическим правам, а также к флагу свободы — всегда и везде».

«Если мы еще не свободны, это потому, что мы еще не достигли конца пути», — заявил Торра.

Впрочем, движение за независимость Каталонии все же постепенно теряет свою силу. В мае результаты опроса, проведенного центром изучения общественного мнения при правительстве автономии, впервые продемонстрировали перевес количества противников независимости региона. Правда, отрыв был незначителен — за автономию проголосовали 47,2%, против – 48,6%.

А вот в июле опрос каталонского правительства показал, что 48,3% каталонцев против создания независимого государства, 44% - за.

Сокращение явки на марше в честь национального дня Каталонии, особенно на фоне приближающегося судебного вердикта лидерам референдума, также является показателем постепенного спада сепаратистских настроений в обществе. Среди лидеров движения за независимость при этом растет все большая неуверенность в своих силах.

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес, говоря о проходящем в Барселоне марше, выразил осторожный оптимизм относительно будущего сепаратистского движения.

«Будем надеяться, что мы приближаемся к тому дню, когда Диада станет днем ​​празднования для всех мужчин и женщины Каталонии», — сказал он, выступая в парламенте в среду.

Педро Санчес, в отличие от своего предшественника Мариано Рахоя, уже продемонстрировал большую готовность к переговорам с сепаратистами. В феврале он, например, предложил назначить посредника для переговоров с каталонскими националистами. Правда, Санчес уже не один месяц находится в ситуации, когда ему необходимо найти общий язык со представителями практически всех политических сил в парламенте Испании.

Дело в том, что 28 апреля в стране прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), лидером которой и является Санчес, одержала победу. Однако сформировать правительство политику не удалось уже дважды — нижняя палата парламента Испании не поддержала назначение его кандидатуры на пост премьер-министра.

Причем поддержки других левых партий Санчесу было бы недостаточно. Помощь представителей движения за независимость Каталонии, с одной стороны, пришлась бы кстати лидеру социалистов. В то же время другие силы уже не раз обвиняли Санчеса в чрезмерной лояльности к каталонским сепаратистам, что не способствовало положительному исходу голосования в парламенте за его кандидатуру.

Если правительство не сформируют к 23 сентября, будут назначены новые выборы в парламент. При этом исполняющая обязанности вице-премьера Испании Кармен Кальво в июле говорила, что власти приложат все усилия, чтобы избежать новых выборов. Для этого Санчесу необходимо найти баланс между испанскими правыми и сепаратистами. Хоть он и восстановил диалог между Мадридом и Барселоной, вероятность проведения нового референдума за независимость Каталонии Педро Санчес уже исключил.

Однако приговор в адрес организаторов референдума может кардинально изменить ситуацию. Среди тех, кто ожидает вердикта суда — бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас, которому грозит до 25 лет тюремного заключения. Остальные подсудимые — экс-министры и другие представители властей мятежного региона — могут получить от 16 до 17 лет.

Среди подсудимых нет главного виновника тех событий — бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. После того, как победа центральной власти в вопросе независимости стала очевидной, Пучдемон бежал в Бельгию, а позднее был избран депутатом парламента ЕС. Несмотря на то, что политик уже давно находится за пределами Испании, он не перестает быть одним из лидеров сепаратистского движения.

«Сегодня мы снова показываем миру, что мы настойчивы, несмотря на репрессии, что у нас есть право жить в мире и свободе, и что никто не может решить наше будущее для нас», — написал Пучдемон в своем твиттере в среду.

Усилия Санчеса по поиску выхода из политического тупика сейчас осложнены судом над лидерами сепаратистов. Каталонское правительство также ожидает вердикта, чтобы решить, как действовать дальше. Сепаратистское движение Каталонии переживает раскол — Ким Торра и Карлес Пучдемон выступают за продолжение конфронтации с Мадридом, в то время как депутат Ориол Джанкерас и вице-президент Каталонии Пер Арагонес склонны к переговорам.

Последний ранее заявил, что решение суда может спровоцировать «массовые мирные гражданские демонстрации» и привести к формированию регионального «правительства национального единства», которое попытается заставить власти Испании выработать политическое решение.